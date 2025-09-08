Thời tiết ngày 8/9: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 8-9/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ hai ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Tapah, từ đêm 9/9 đến ngày 11/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trọng tâm mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo dự báo, cùng thời kỳ trên, khu vực từ Nghệ An trở vào có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Bắc Bộ hai ngày tới tiếp tục nắng nóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 8/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.