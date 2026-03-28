Chuyến đi định mệnh của tài xế taxi trong vụ thảm án ở Quảng Trị

Anh B.T.S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) là một trong 3 nạn nhân của vụ án mạng rúng động xảy ra tại tỉnh Quảng Trị vào tối 26/3. Anh S. bị Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại xã Kim Điền, Quảng Trị, tạm trú tại Đà Nẵng) dùng súng sát hại rồi giấu xác trong vườn keo.

Chị Thúy đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 28/3, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình anh S. ở phường Hòa Khánh. Tiếng khóc thương xé lòng của người thân càng khiến không khí thêm nặng trĩu. Bà con lối xóm biết chuyện anh S. gặp nạn cũng đã đến chia buồn, ai nấy đều bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột và đầy oan ức của nam tài xế.

Ôm chặt đứa con đầu mới 8 tuổi, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1992, vợ anh S.) vẫn chưa thể tin chồng của mình đã ra đi mãi mãi. Vợ chồng chị Thúy có 2 người con, cháu trai đầu học lớp 2, con gái nhỏ mới 4 tuổi.

Theo chị Thúy, do cuộc sống khó khăn, cách đây một năm, anh S. vay mượn tiền để mua ô tô về chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập, nuôi gia đình. Lâu nay anh chỉ chạy những quãng đường ngắn xung quanh thành phố Đà Nẵng, không mấy khi đi tuyến xa.

Chiều 26/3, anh S. gọi nói với vợ có khách đặt xe đi Quảng Trị, sợ chồng đang lái xe trên đường nên chị Thúy không hỏi thêm nhiều. Chiều tối, chị Thúy nhận tin nhắn của chồng báo đang ăn cơm, nhưng đến 21h cùng ngày, chị nhắn tin hỏi chồng đến nơi chưa thì không thấy hồi âm, nhiều lần gọi điện không được.

Không liên lạc được với chồng, chị Thúy đứng ngồi không yên, hết nhìn điện thoại lại chạy ra trước cửa ngóng tin.

Đến 3h ngày 27/3, một số điện thoại lạ gọi tới, chị Thúy cứ ngỡ của chồng, vội vàng bắt máy trong hy vọng. Nhưng đầu dây bên kia lại thông báo anh S. gặp nạn, không qua khỏi, khiến chị chết lặng, buông điện thoại trong tiếng khóc nghẹn.

“Anh bỏ mẹ con em đi rồi, mẹ con em biết sống sao đây… Mới hôm trước ba còn tắm rửa, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con. Vậy mà giờ đây, các con không còn được gọi ba, cũng chẳng thể nhìn thấy ba nữa rồi hai đứa ơi…”, chị Thúy nói trong nước mắt.

Đại diện khu phố Phước Lý, phường Hòa Khánh, nơi anh S. sinh sống, cho biết anh S. và vợ sinh sống ở địa phương rất hòa đồng, vợ anh làm nội trợ. Khi hay tin anh S. gặp nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

“Cứ ngỡ S. mất vì gặp tai nạn giao thông, nào ngờ lại bị sát hại, bà con xóm làng ai cũng xót xa, thương cho số phận của cậu ấy. Vợ không có việc làm ổn định, con còn quá nhỏ”, một người hàng xóm của anh S. tâm sự.

Chiếc xe của anh S. (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, Nguyễn Ngọc Đạo thuê ô tô của anh S. xuất phát từ Đà Nẵng về quê xã Kim Điền, Quảng Trị. Đến địa phận xã Kim Phú (Quảng Trị), Đạo yêu cầu anh S. cho mượn xe đi việc riêng nhưng không được đồng ý nên đã dùng súng bắn nam tài xế tử vong, đưa thi thể nạn nhân vào giấu trong một vườn tràm.

Đạo cướp xe chạy đến thôn Tân Bình, xã Kim Điền, dùng súng bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương. Gây án xong, Đạo về gần nhà bố mẹ đẻ, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát. Đến khoảng 4h ngày 27/3, Đạo nộp súng, ra tự thú.

Đối tượng Đạo bị bắt giữ (Ảnh: Nhật Anh).

Từ lời khai của Đạo, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh S. trong vườn tràm ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú. Sau khi hoàn tất các thủ tục, nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo về các tội danh Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.