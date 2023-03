Sự thật phía sau những vòng quay số lô tô ở Bình Dương

Nằm nép mình trong khu mua sắm và giải trí được cho là sầm uất bậc nhất TP Dĩ An (Bình Dương) là một hội chợ lô tô. Cứ đêm đến (từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần), hàng trăm người lại tìm tới đây để thử cảm giác "đỏ đen".

Hàng nghìn người đổ về đây để tìm cảm giác "đỏ đen" trong ngày 25-26/2 (Ảnh Phạm Diện).

Có dấu hiệu "núp bóng" cờ bạc

Nằm cách trung tâm UBND TP chưa đầy 1km, khu mua sắm và giải trí Dĩ An nằm trên 2 mặt tiền đường (đường số 9 - đường A), phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được hình thành từ lâu để phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân. Nơi đây không chỉ dành riêng cho người dân trên địa bàn thành phố mà còn là nơi để người dân từ các địa phương tìm đến để giải trí mỗi khi đêm về.

Hoạt động này là cơ hội để kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Tuy nhiên, ngoài những vấn đề tích cực mà khu vui chơi mang lại thì thời gian gần đây, phía bên trong khu này lại ẩn chứa những hoạt động được cho là tiêu cực khiến nhiều người lo lắng nếu việc này tiếp tục kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên, cứ 18h30 (từ thứ 4 đến chủ nhật hàng tuần) gánh lô tô lại xuất hiện. Khi tiếng hát của những người được cho là giới tính thứ 3 (thuộc cộng đồng LGBT) cất lên trên sân khấu, những người khác ở phía dưới cầm theo những tờ lô tô đi bán cho người chơi.

Mỗi khi chương trình diễn ra, có khoảng 10 người tham gia bán vé và gọi số. Theo như giới thiệu, người chơi chỉ bỏ ra 10.000-50.000 đồng có thể trúng thưởng là phiếu mua hàng trị giá từ 200.000 đồng đến một triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, phần thưởng người chơi nhận được là con gấu nhỏ và tiền mặt chứ không phải phiếu mua hàng.

Thậm chí, để kích thích người chơi, những người trong đoàn lô tô còn từng bán vé 100.000 đồng/tờ cho vòng quay đặc biệt vào ngày chủ nhật. Phần thưởng cho ai may mắn là chiếc iPhone (tương ứng trị giá 20 triệu đồng).

Nhiều người trên tay vẫn cầm tờ lô tô để nghe gọi số (Ảnh Phạm Diện).

Những ngày cuối tuần, cứ 19h, người dân tìm đến đây rất đông để mua vé và dò số, chờ cơ hội may mắn đến với mình. Có lúc, do hết ghế phía dưới sân khấu, nhiều người sẵn sàng ngồi xuống dưới đất để dò số, tham gia may rủi. Đến 23h, đoàn lô tô sẽ ngừng làm việc.

Những ngày còn lại trong tuần, lượng khách ít nên vòng quay số diễn ra muộn hơn. Chưa đến 22h, nhóm người trong đoàn lô tô không còn hoạt động.

Bỏ tiền triệu nhưng không trúng

Để hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức của đoàn lô tô, trong 2 ngày (25-26/2), phóng viên đã có mặt từ sớm ở khu mua sắm và giải trí Dĩ An. 18h30, những bộ bàn ghế nhựa đã được dọn ra sẵn trên bãi đất rộng chừng 400-500m2, ánh đèn sáng trưng cũng được bật để thu hút người chơi lui tới.

Sau khi nhận vé và mang đi bán, khoảng 10 nhân viên trong đoàn lô tô sẽ mang tiền về cho 2 người đàn ông ngồi dưới cánh gà, bên hông sân khấu. Đây là 2 người trực tiếp đưa tiền thưởng (tiền mặt để trong phòng bì) cho những người trúng thưởng. Ngoài ra, 1 trong 2 người trên sẽ thực hiện ghi chép thu, chi sau mỗi vòng quay.

Một người chơi trúng một triệu chụp ảnh để khoe với bạn bè (Ảnh cắt từ clip).

Càng về khuya những vòng quay càng mang đến cho người chơi cảm giác mạnh. Phần thưởng sẽ không còn dừng ở số tiền 1 triệu mà được đẩy lên từ 5 phân đến 1 chỉ vàng cho vòng quay cuối cùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài người lớn tham gia chơi còn có cả trẻ nhỏ. Khi lồng quay trên sân khấu bắt đầu hoạt động, những đứa bé dán mắt vào tờ lô tô để đánh dấu vào những con số được những người trên sân khấu hô to.

Quanh khu vực sân khấu, người dân dứng kín, muốn di chuyển cũng rất khó khăn. Người chơi đông khiến 2 người đàn ông phía sau cánh gà cũng làm việc liên tục để ghi chép việc thu, chi sau mỗi vòng.

Sau khi thua hết hơn 1 triệu đồng, anh T. (45 tuổi, quê An Giang, làm thợ hồ) rút ra khỏi đám đông. Vẻ mặt khắc khổ, anh cho biết đây là lần thứ 3 anh đến chơi. Tổng thua hết hơn 3 triệu đồng nhưng anh chưa một lần trúng thưởng từ vòng quay số lô tô.

"Hai người trong gia đình tôi vẫn còn chơi trong đó", anh T. nói và cho rằng vé lô tô bán ra quá nhiều nên cơ hội trúng cho mọi người sẽ rất khó.

Anh thợ hồ chia sẻ, không riêng anh, có người phụ nữ cũng lui tới đây bỏ ra 5 triệu để chơi nhưng giải thưởng thu về chỉ được có 700.000 đồng.

Theo ghi nhận, trong 2 đêm (từ 18h30 đến hơn 22h), đoàn đã quay thưởng khoảng 20 vòng. Với hàng nghìn người có mặt, trong đó có cả trăm người xuống tiền để mua vé thì mỗi vòng sẽ thu về ít nhất 2 triệu đồng (tổng khoảng 40 triệu đồng).

Như vậy, sau khi chi tiền trúng thưởng cho người chơi 1 triệu/vòng (không tính 2 vòng cuối cùng chi 5 phân và 1 chỉ vàng cho người chơi) thì đoàn sẽ thu về ước chừng khoảng 20 triệu đồng/đêm.

Cơ quan chức năng lên tiếng

Ngày 2/3, trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An - cho biết, phía thành phố đã chỉ đạo dẹp hội chợ lô tô và không cho làm. Ông Bảy nói đây là hoạt động lén lút.

Một người mua hơn 10 vé, nhưng không trúng (Ảnh Phạm Diện).

Trước thông tin phóng viên cung cấp đoàn lô tô hoạt động công khai trước nhiều người, vị phó chủ tịch nói: "Tôi sẽ cho kiểm tra lại. Tôi chỉ đạo không được phép chơi lô tô, cờ bạc trá hình. Tôi sẽ chỉ đạo công an xử lý, TP Dĩ An không chấp nhận điều đó".

Ngay sau khi trao đổi với ông Bảy, một người tên Lĩnh, giới thiệu làm bên Phòng Văn hóa và Thông tin TP Dĩ An đã gọi điện lại cho phóng viên về những thông tin đã phản ánh.

Theo vị này, TP Dĩ An không có kí bất kì hồ sơ cho phép hình thức lô tô trá hình cờ bạc nào. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật do tỉnh Bình Dương cấp chứ TP Dĩ An không cấp. Khi hồ sơ (chương trình biểu diễn nghệ thuật) trên của tỉnh chuyển về, TP Dĩ An sẽ tiếp nhận.

Vị này cho biết thêm, trước đó, địa phương cũng nhận được phản ánh về một hội chợ lô tô trên địa bàn và đã xử lý, yêu cầu dừng hoạt động.