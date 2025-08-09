Sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường: Giải pháp khả thi, giảm vi phạm vô ý

Như đã đưa tin, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thảo luận và thống nhất việc khảo sát, đánh giá và đề xuất thực hiện việc sơn báo hiệu tốc độ, các trị số giao thông, thông tin loại phương tiện đi theo làn đường... lên mặt đường.

Cục CSGT cho biết, hiện nay trên các diễn đàn mạng xã hội đang thảo luận rất sôi nổi về việc sơn hiển thị trên mặt đường một số trị số báo hiệu giao thông như tốc độ quy định, làn đường dành cho loại phương tiện nào hoặc những thông báo chỉ dẫn giao thông khác.

Theo Cục CSGT, vấn đề này trùng hợp với định hướng bảo đảm an toàn giao thông của Cục CSGT.

Gửi quan điểm về báo Dân trí, luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng sơn tốc độ giới hạn lên mặt đường là khoa học, nên làm.

Những biển báo giao thông ẩn nấp, thách thức người đi đường (Ảnh: D.T).

Anh Chung cho rằng sơn tốc độ giới hạn lên mặt đường để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm tốc độ, gây tai nạn. Bởi hành vi chạy quá tốc độ quy định ngoài việc do ý thức chấp hành giao thông kém, có nguyên nhân khách quan là do các biển báo giới hạn tốc độ bị che khuất, không nhìn rõ hoặc có đoạn đường biển báo quá dày, khó nhận biết nên người điều khiển phương tiện giao thông vô tình vi phạm...

Theo ngẫu nhiên thì khi điều khiển phương tiện giao thông, người lái xe thường tập trung chú ý, quan sát về phía trước, chủ yếu nhìn xuống mặt đường để xử lý tình huống. Do đó, việc phải bao quát, quan sát lề đường rất ít, chỉ là phụ, chưa kể quan sát lề đường khó khăn hơn, nhất là trên đoạn đường rộng, nhiều phương tiện qua lại rất dễ bị che khuất tầm nhìn, biển báo.

Mặt khác, khi lái xe vừa phải tập trung quan sát mặt đường phía trước, vừa phải chú ý tìm biển báo là khá nguy hiểm. Điều này có thể khiến tài xế mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn va chạm, tai nạn giao thông, nhất là khi lái xe trên cao tốc, đoạn đường cho phép chạy với tốc độ cao.

Ngoài ra, khi sơn giới hạn tốc độ lên mặt đường sẽ làm tăng tính trực quan, sinh động hơn và như vậy luôn nhắc nhở người điều khiển phương tiện phải chú ý để giảm tốc độ phù hợp.

Đặc biệt sẽ hạn chế tối đa tình trạng vi phạm tốc độ ở trong các khu dân cư, phố xá đông đúc nguy hiểm, nhất là những khúc cua hoặc các điểm giao nhau có nhiều phương tiện qua lại, có nhiều biển báo rất khó để nhận biết tốc độ giới hạn đi về hướng nào.

Sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường: Giải pháp khả thi, cần được xem xét áp dụng rộng rãi

Cùng ý kiến, độc giả Nguyễn Văn Sơn chia sẻ kinh nghiệm ở một số nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc... các đoạn thay đổi tốc độ đột ngột thường sơn số tốc độ lớn, màu trắng phản quang ngay trên mặt đường, kết hợp biển đứng hai bên. Ở Thái Lan, Singapore, biển sơn được bố trí trước khu dân cư, ngã tư, trường học, trạm thu phí để nhắc tài xế giảm tốc. Nhật Bản thậm chí kết hợp biển sơn với biển điện tử hiển thị tốc độ giới hạn tùy theo thời tiết và lưu lượng xe.

Những cách làm này giúp người lái nhận thông tin ở cả tầm mắt ngang (biển đứng) và tầm mắt dưới (biển sơn), giảm đáng kể vi phạm vô ý.

Anh Sơn đề xuất, cần bổ sung quy định bắt buộc sơn tốc độ trên mặt đường ở những vị trí thay đổi tốc độ lớn hơn 20 km/h, khu dân cư, cửa ngõ đô thị và điểm đen tai nạn.

Bên cạnh đó, sử dụng sơn nhiệt dẻo phản quang, chịu mài mòn, giúp hiển thị rõ cả ngày lẫn đêm và duy trì từ 2–3 năm. Kết hợp biển sơn với biển điện tử ở các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm. Việc này nên triển khai thí điểm trên một số tuyến đường có nhiều vi phạm tốc độ do bỏ lỡ biển báo, sau đó đánh giá và nhân rộng.

"Biển báo tốc độ là công cụ để bảo đảm an toàn, chứ không chỉ để xử phạt. Việc kết hợp biển đứng và biển sơn trên mặt đường sẽ giúp cảnh báo trực quan, giảm vi phạm vô ý và góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh. Đây là giải pháp khả thi, cần được xem xét áp dụng rộng rãi, thay vì chỉ dừng ở mức “khuyến khích” như hiện nay", anh Sơn chia sẻ.