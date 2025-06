Nước mắm, thuốc, son môi vứt la liệt và nỗi lo "sờ đâu cũng gặp hàng dởm"

Hàng giả, thực phẩm hết hạn bị vứt bỏ la liệt

Chưa hết tháng 6, tại nhiều địa phương trên cả nước, người dân liên tiếp phát hiện hàng loạt vụ việc đáng báo động: hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng, bánh kẹo, son môi, nước mắm bị lén lút vứt bỏ, tiêu hủy.

Ngày 7/6, người dân phát hiện bãi rác ở La Phù (Hà Nội) chất đống bánh kẹo nhãn hiệu lạ, thực phẩm hết hạn ven con đường vào xã.

Theo đó, hàng trăm hộp bánh kẹo, hạt dinh dưỡng, hoa quả sấy khô, táo đỏ đã hết hạn sử dụng từ năm 2024... bị đổ đống, không che đậy. Thậm chí, nhiều hộp bánh, kẹo với đủ màu sắc và hình ảnh quảng cáo thường dành cho trẻ em, chưa được bóc lớp nilon bên ngoài, cũng bị đổ bỏ.

3 ngày sau, ngày 10/6, tại Đà Nẵng, người dân bất ngờ phát hiện số lượng lớn vỉ thuốc còn hạn sử dụng và vỏ chai bị bỏ tại khu vực đường ven biển thuộc quận Liên Chiểu.

Tại hiện trường có hàng trăm vỏ chai màu nâu sẫm, không có nhãn mác, nhiều vỏ vẫn còn được buộc trong bao, bị vứt giữa đống xà bần và rác thải sinh hoạt.

Đáng chú ý, xen lẫn giữa các bao tải chứa vỏ chai có rất nhiều vỉ thuốc còn nguyên, chưa qua sử dụng. Trên các vỉ thuốc in rõ tên "Cetecocenzitax 25mg", hạn sử dụng đến tháng 8/2026. Theo một nhân viên y tế, loại thuốc này có công dụng hỗ trợ phòng say tàu xe, giảm chóng mặt, ù tai, buồn nôn và nôn do rối loạn tiền đình.

Ngày 19/6, tại xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), người dân phát hiện khoảng 1.000 chai nước mắm có dung tích từ 1 đến 5 lít bị vứt ngổn ngang dưới bụi rậm, ven bờ kênh dẫn nước hồ Phú Ninh.

Các sản phẩm này mang nhãn hiệu "Chắt cá cơm", "Cá cơm vàng"… nhưng không có thông tin rõ ràng về nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ.

Tới trưa 21/6, người dân tiếp tục phát hiện hàng nghìn thỏi son môi còn nguyên hộp bị đổ bỏ trên vỉa hè đường Cienco 5 (trục đường phía Nam Hà Nội, đoạn qua huyện Thanh Oai).

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng hiện diện khắp nơi, khiến người dân hoang mang. Ngoài sự bức xúc và lo lắng, các vụ việc trên cũng đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm giám sát, thanh tra thị trường.

"Sờ" vào đâu cũng là hàng giả, kém chất lượng

Gửi bình luận dưới bài viết của báo Dân trí, bạn đọc Vũ Minh cho rằng, việc liên tiếp phát hiện hàng giả vứt tràn lan thời gian gần đây là một câu hỏi lớn đặt ra cho công tác quản lý thị trường.

"Liệu trong bối cảnh tình trạng hàng hóa giả tràn lan như hiện nay, nếu người tiêu dùng có hóa đơn thể hiện rõ địa chỉ mua hàng thì có được bồi thường không?", bạn đọc đặt câu hỏi.

Hơn 1.000 chai nước mắm bị vứt bỏ (Ảnh người dân cung cấp).

Từ vụ việc, độc giả Minh đề xuất, Nhà nước cần luật hóa vấn đề này, bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xuất hóa đơn và chịu trách nhiệm khi có hàng giả.

Trong khi đó, bạn đọc Son Quang đặt ra nghi vấn: "Liệu đây có phải hàng kém chất lượng vứt bỏ để phi tang...?

Bạn đọc An Đoàn nhìn nhận, vụ việc thể hiện sự yếu kém trong nhận thức của một bộ phận hộ kinh doanh về an toàn thực phẩm.

"Không chỉ riêng Quảng Nam, trước đó, ở một số tỉnh phía Bắc cũng từng phát hiện hành vi vứt bỏ bánh kẹo quá hạn ra môi trường", bạn đọc nêu.

Qua vụ việc, bạn đọc có nickname Trần Trụi chia sẻ: "Thật sự gia đình tôi rất hoang mang, giờ "sờ" vào đâu cũng thấy hàng giả, kém chất lượng. Không biết thế hệ người Việt tương lai sẽ ra sao".

Bạn đọc Nguyễn Diệp bi quan: "Chắc lại "mắm thì ít, nước và hóa chất thì nhiều". Thậm chí không có mắm thật cũng nên. Bây giờ ăn gì cũng lo".

Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm, truy quét tận gốc các cơ sở sản xuất hàng giả.

Bạn đọc Trương Lương Văn đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nạn hàng giả, đồng thời mong muốn báo chí thường xuyên cập nhật thông tin để người dân kịp thời phòng tránh.

Qua vụ việc, bạn đọc Dewi kỳ vọng: "Thời gian tới, chỉ những sản phẩm có giấy phép mới được đưa ra thị trường. Tốt nhất là các sản phẩm nên có mã vạch, mã kiểm tra để người tiêu dùng tự xác minh thông tin, tránh bị lừa".

"Thực tế, những nơi làm hàng giả, hàng bẩn đó không dễ gì có thể sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm trong thời gian dài, lại còn được bán công khai trên thị trường", bạn đọc Trương Nguyễn nhận định.

Từ các cuộc truy quét, bạn đọc Đỗ Xuân Tuấn, cho rằng người dân đã và đang sống trong một thị trường hàng hóa bất ổn. Anh Tuấn hy vọng việc kiểm tra, truy quét sẽ diễn ra liên tục và ngày càng mạnh mẽ để trả lại sự an toàn cho người tiêu dùng.

Cùng quan điểm, bạn đọc Lưu Đình Tâm nhấn mạnh: "Việc truy quét hàng giả phải thực hiện thường xuyên, chứ nếu chỉ làm theo đợt, xong đâu lại vào đấy".