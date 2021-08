Nhớ ơn "một miếng khi đói..."

Dân trí Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 suất cơm được chia cho mọi người, những suất cơm chay được nấu bằng cả trái tim, tấm lòng của thượng tọa và các phật tử.

Từ nhiều năm nay, Thượng tọa Thích Đạo Phước, trụ trì chùa Thiền Giác có địa chỉ tại (số 111, đường 711, khu dân cư Bách Khoa, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM) vẫn duy trì thói quen nấu cơm chay từ thiện chia cho những người nghèo tại các khu dân cư quanh phường Phú Hữu, TP Thủ Đức. Bất chấp thiên tai hay thời tiết bất thường, hoạt động này vẫn đều đặn diễn ra vào hai ngày cuối tuần. Phật tử từ mọi nơi rất hoan hỉ tham gia.

Trong khuôn viên của chùa, thượng tọa và các phật tử cùng vào bếp nấu cơm, sau đó những suất cơm từ thiện này được tập kết tại trạm y tế phường để trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người vô gia cư. Những người có hoàn cảnh đặc biệt thuộc hộ neo đơn, bệnh tật, sẽ được cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường, đoàn thể, trưởng khu phố đem trao tận nhà.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 400 suất cơm được chia cho mọi người, những suất cơm chay được nấu bằng cả trái tim, tấm lòng của thượng tọa và các phật tử. Hơn thế nữa, mỗi suất cơm gửi đi còn chứa đựng tình thương, là niềm vui của mọi người. Những người nhận cũng luôn biết ơn sự quan tâm của nhà chùa và phường Phú Hữu đã không quản ngại khó khăn, từ bi giúp đỡ không đắn do do dự.

Những suất cơm chay đã nấu xong và chuẩn bị được tập kết ra trạm y tế phường để chia cho người nghèo (Ảnh: Chùa Thiền Giác).

Trước tình hình dịch Covid-19 đang lây lan mạnh trong cộng đồng, mỗi ngày, thành phố có hàng nghìn ca mắc bệnh mới, những khu cách ly, bệnh viện dã chiến mọc lên để điều trị và khống chế dịch bệnh. Sự quá tải về bệnh nhân đã khiến thành phố phải đưa ra quyết định cho người bệnh tự điều trị tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Những ngày này, mỗi sáng thức dậy, ai ai cũng quan tâm xem thông tin về dịch bệnh đang diễn biến như thế nào, mỗi ngày có bao nhiêu ca bệnh mới, bao nhiêu người khỏi, số người lây trong cộng đồng ra sao…

Để phục vụ lượng lớn bệnh nhân F0, ngay sau khi thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ một tuần, trụ trì chùa Thiền Giác đã cùng một vài phật tử nòng cốt đã tổ chức nấu cơm từ thiện hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại những khu cách ly ở phường Phú Hữu.

Không ngại dịch bệnh lây lan theo cấp số nhân, khác với không khí hoang mang lo lắng bao trùm trong những khu cách ly, tại chùa, cảm giác bình yên, an lạc vẫn lan tỏa, hiện hữu. Bước chân vào chùa, bất kỳ ai cũng cảm nhận một cảm giác trong veo, nhẹ nhàng tỏa ra và từ từ ngấm vào trong tâm trí. Hiện, bếp cơm từ thiện của chùa ngày nào cũng đỏ lửa suốt ngày, trung bình một ngày gần 1.000 suất cơm được nấu.

Cơm sau khi nấu xong, sẽ được Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong phường bổ sung phần đồ ăn mặn vào và sau đó đem chia cho những người bị Covid-19 đang điều trị tại các khu cách ly tập trung. Thượng tọa cho biết, nhà chùa và các ban ngành đoàn thể sẽ đảm bảo cuộc sống cho những bệnh nhân này đến khi khỏi bệnh, đồng thời, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội cho họ, để những người bệnh yên tâm "chiến đấu" với Covid-19.

Những phật tử hoan hỉ nấu cơm tại chùa, mong muốn được chia khó khăn với những người đang gặp hoạn nạn (Ảnh: Chùa Thiền Giác).

Mong muốn lớn nhất của Thượng tọa Thích Đạo Phước là chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần cho người bệnh vượt qua bệnh tật lúc này, ổn định sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường. Kinh phí để duy trì hoạt động từ thiện do thầy trợ duyên. Ngoài ra, thầy cũng kêu gọi những nhà hảo tâm, thiện nguyện trong thành phố, hoặc Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể địa phương tham gia ủng hộ khi cần. Trước đó, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, nhà chùa đều tặng quà, học bổng và bảo hiểm cho người nghèo.

Thượng Tọa Thích Đạo Phước trao quà tới lực lượng tham gia phòng chống dịch tại địa phương (Ảnh: Chùa Thiền Giác).

Được nhận những suất cơm chay từ thiện và được địa phương cưu mang, hỗ trợ mọi mặt, những người bệnh đang điều trị Covid-19 tại phường Phú Hữu đều bày tỏ lòng biết ơn, sự quý trọng thầy cùng lãnh đạo địa phương.

Là người cùng chung tay đóng góp vào hoạt động nấu cơm từ thiện, bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm kích và cảm ơn sự đóng góp của thầy Thích Đạo Phước, đã âm thầm đem "mật ngọt" cho đời trong quãng thời gian dài. Địa phương mong muốn trong thời gian tới, nhà chùa và chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhân rộng mô hình nấu cơm chay từ thiện để sự an vui luôn có mặt trong cuộc sống hiện tại".

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Hữu, Thượng tọa trụ trì nhà chùa luôn quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội tại địa phương, hỗ trợ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong nhiều năm qua. Từ khi dịch bệnh xảy ra, địa phương có nhiều người cách ly, nhà chùa và thầy càng phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách". Những hoạt động này cũng góp phần an dân, hỗ trợ chính quyền trong công tác an sinh cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (áo xanh, thứ 2 từ bên phải) tham gia nấu cơm chay tại chùa.

Những ngày đất nước và thành phố nguy nan, những việc làm đầy tình thương của thượng tọa và các Phật tử có sức mạnh và ý nghĩa to lớn biết bao. Bởi trong sự đấu tranh sinh tồn của những người bệnh, sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp tinh thần thêm ổn định, điều đó sẽ tạo thêm sức mạnh để hỗ trợ bệnh nhân chiến thắng bệnh tật.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, sự đóng góp chung của tất cả các ban ngành, toàn dân tộc đều đáng quý, tạo thành sức mạnh tập thể giúp dân tộc ta đẩy lùi dịch bệnh. Những đóng góp thầm lặng của trụ trì chùa Thiền Giác và các phật tử, ban ngành đoàn thể địa phương là kết quả của sự nỗ lực, chung sức chung lòng, thể hiện tấm lòng từ ái của những người con Phật.

Với Thượng tọa Thích Đạo Phước, giúp người, giúp đời là niềm vui, thầy luôn mong muốn cống hiến cho đất nước, cho mọi người. Thầy nguyện sẽ tiếp tục giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi với những người kém may mắn trong cuộc sống. Nét đẹp trong đạo và đời sẽ lan tỏa đi những giá trị yêu thương, tích cực.

Thượng tọa Thích Đạo Phước cùng vận chuyển cơm để chia cho bệnh nhân (Ảnh: Chùa Thiền Giác).

Thầy mong muốn những việc rất kịp thời này góp phần chung tay đưa thành phố vượt qua đại dịch. Nghĩa cử cao đẹp của thầy cùng các phật tử và ban ngành đoàn thể trong phường làm tôi liên tưởng tới những vần thơ của nhà thơ Thanh Hải:

"Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc".

Ngọc Diễm