Người sở hữu cây muội hồng có bị xử lý?

Nên cấm tuyệt đối hay tạo sinh kế cho người dân?

Liên quan đến vụ việc lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thu giữ hàng tấn cây, phôi muội hồng, nhiều độc giả báo Dân trí đồng tình với việc xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, tàng trữ, khai thác loại cây rừng tự nhiên này. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng cây muội hồng không phải loài quý hiếm nên cần tạo điều kiện để người dân có thêm thu nhập.

“Tội phá rừng phải bị trừng trị thẳng tay vì tương lai của quốc gia, không thể xử lý cầm chừng như hiện nay”, bạn đọc Hà Nguyễn bày tỏ.

Một cây muội hồng bị thu giữ, được đưa về chăm sóc tại hạt kiểm lâm ở Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

“Chưa có cơ sở pháp lý vì cây muội hồng không phải loài cây chính của rừng và cũng không thuộc nhóm quý hiếm”, độc giả Tiến Vũ bình luận.

Bạn đọc Anh Le chia sẻ: “Tốt nhất, với những người dân đã trót khai thác thì nên để họ tiếp tục trồng. Người dân miền núi sống dựa vào rừng cũng như người dân miền biển sống dựa vào biển.

Hơn nữa, cây muội hồng không thuộc dòng gỗ quý hiếm nên cần hướng dẫn người dân làm cam kết, nếu việc khai thác gây ra vấn đề gì thì phải chịu trách nhiệm và nộp thuế cho nhà nước. Như vậy vừa tạo điều kiện để người dân miền núi có thêm thu nhập, vừa giúp người dân ở thành phố và các khu vực ô nhiễm môi trường có thêm cây xanh để giảm khí thải ô nhiễm”.

Chung quan điểm, bạn đọc Dom bình luận: “Cần xác định rõ cây muội hồng có nằm trong Sách đỏ hay thuộc danh mục quý hiếm bị cấm khai thác hay không. Nếu không thì nên cho người dân khai thác, trồng làm cảnh. Nếu cấm thì phải cấm toàn bộ việc khai thác cây rừng. Đừng lấy lý do khai thác nguy hiểm để cấm. Khai thác ong rừng trên cây cao, lấy ong ở vách đá hay lặn biển bắt hải sản cũng nguy hiểm không kém”.

Muội hồng sau khi thu giữ bị héo lá, chết khô (Ảnh: Thanh Tùng).

Bên cạnh các ý kiến cho rằng việc xử lý nghiêm hành vi buôn bán cây muội hồng là hoàn toàn hợp lý, cũng có nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề pháp lý, đặc biệt là việc người dân đang sở hữu cây muội hồng có bị xử lý hay không.

“Giả sử người dân đã mua cây muội hồng từ lâu, đang chăm sóc tại nhà nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy tờ như các loại cây cảnh khác thì có bị xử lý hay không? Nếu xử lý thì theo quy trình ra sao”, một độc giả nêu quan điểm.

Mọi hành vi khai thác, tàng trữ cây rừng không rõ nguồn gốc đều bị xử lý

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết không riêng gì muội hồng, tất cả các trường hợp sở hữu cây khai thác từ rừng tự nhiên đều phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

Về việc kiểm tra, xử lý người sở hữu cây muội hồng tại nhà, theo ông Nam, lực lượng kiểm lâm thực thi pháp luật về lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ an ninh rừng, không có chức năng, nhiệm vụ, tự ý vào nhà người dân để kiểm tra, rà soát xem có cây muội hồng hay các loại cây rừng khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật tang vật là cây muội hồng bị thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tuy nhiên, theo ông Nam, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện nội dung tố cáo hoặc nhận được thông tin từ người dân liên quan đến hành vi xâm phạm an ninh rừng, khai thác, tàng trữ cây rừng trái phép, lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp với công an và chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Ông Nam nhấn mạnh, việc khai thác cây muội hồng tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với tính mạng con người và thực tế đã có trường hợp xảy ra tai nạn.

“Nhiều người cho rằng cây muội hồng không có giá trị nên không cần cấm cản. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, việc xử lý tình trạng buôn bán, tàng trữ cây muội hồng không chỉ góp phần bảo vệ rừng mà còn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp cho người dân hiểu, không tham gia vào các hoạt động khai thác, gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và an ninh rừng, đây mới là vấn đề cốt lõi”, ông Nam nói.