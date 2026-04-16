Thanh Hóa chuyển cây muội hồng bị tịch thu về khu bảo tồn để chăm sóc

Ngày 16/4, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này về việc xử lý cây, phôi muội hồng là tang vật bị thu giữ trong thời gian vừa qua.

Theo vị đại diện, sau khi nghiên cứu, Chi cục Kiểm lâm đưa ra phương án chuyển cây, phôi muội hồng đến các vườn quốc gia và khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh như Bến En, Xuân Liên, Pù Hu, Pù Luông để chăm sóc.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra các phôi cây muội hồng bị thu giữ (Ảnh: Hoàng Dương).

“Đây là những đơn vị có chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc các loại cây rừng. Việc đưa về các khu bảo tồn và vườn quốc gia trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi trong quá trình chăm sóc các cây muội hồng, không có yếu tố thương mại. Nếu để số tang vật này tại các hạt kiểm lâm cơ sở sẽ rất khó chăm sóc vì lực lượng mỏng, thiếu kỹ thuật”, vị đại diện nói.

Cũng theo vị đại diện, trước đó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã ban hành văn bản gửi các hạt kiểm lâm trên địa bàn về việc khuyến nghị xử lý tang vật là cây, phôi cây muội hồng bị tạm giữ.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến nghị các đơn vị xử lý tang vật phải đúng quy định về xử lý vi phạm hành chính và quản lý lâm sản, phù hợp với tính chất đặc thù của tang vật là cây rừng tự nhiên; hạn chế tối đa việc bán ra thị trường đối với tang vật là cây muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên nhằm tránh hợp thức hóa hồ sơ và phát sinh tiêu thụ trái phép.

Như Dân trí đã phản ánh, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ hơn 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Trong thời gian tới, tình hình vi phạm có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, hạt trưởng hạt kiểm lâm nâng cao trách nhiệm, chủ động kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm, không để hình thành “thị trường ngầm” đối với cây rừng tự nhiên.