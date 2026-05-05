Thanh Hóa thu giữ 1,8 tấn tang vật muội hồng, sẽ tiêu hủy cây chết

Theo báo cáo mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, thời gian qua, lực lượng của đơn vị đã bắt giữ, xử lý 49 vụ, thu giữ 557 cây muội hồng và 266 phôi cây (thân, rễ), với tổng trọng lượng 1,8 tấn. Tổng số tiền xử phạt, nộp ngân sách nhà nước 263 triệu đồng.

Qua ghi nhận tại Hạt Kiểm lâm Như Thanh và Vườn quốc gia Bến En (xã Như Thanh, Thanh Hóa), hiện nay có nhiều tang vật là cây và phôi muội hồng bị chết khô.

Muội hồng sau khi thu giữ bị héo lá, chết khô (Ảnh: Thanh Tùng).

Vườn quốc gia Bến En nhận bàn giao chăm sóc 122 cây, phôi muội hồng nhưng chỉ có 40 cây còn sống, số còn lại không còn khả năng phục hồi. Hầu hết những cây đã chết từ khi bị bắt giữ.

Tại Hạt Kiểm lâm Như Thanh, nhiều cây muội hồng chết khô, chất đống vào góc nhà. Đại diện đơn vị này thừa nhận nhiều cây muội hồng khi thu giữ đã chết khô, một số cây còn sống dù đã được ươm trồng nhưng vẫn héo cành, chết do thiếu kinh nghiệm chăm sóc.

Liên quan đến việc xử lý tang vật là cây muội hồng, ông Hoàng Văn Chuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang triển khai phương án xử lý đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

Ông Chuyên cho hay cây muội hồng sống ở vùng núi đá, do đó lực lượng của đơn vị gặp khó khăn trong việc bảo quản và chăm sóc. “Sau mỗi lần thu giữ tang vật là cây muội hồng, Chi cục chỉ đạo các đơn vị phải xử lý ngay bằng cách giâm gốc để đảm bảo cây sống”, ông Chuyên nói.

Muội hồng chết khô, chất đống sau góc nhà ở Hạt Kiểm lâm Như Thanh (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Chuyên cũng thừa nhận có tình trạng cây muội hồng đã chết trước khi được phát hiện, thu giữ. Tuy nhiên, số lượng cây đã chết cụ thể hiện chưa được thống kê.

“Đơn vị đã thống nhất phương án chuyển giao cây muội hồng thu giữ cho 2 vườn quốc gia và 2 khu bảo tồn trên địa bàn để chăm sóc. Trong quá trình chuyển giao sẽ kiểm đếm, phân loại cây còn sống và cây đã chết. Quan điểm của đơn vị là không thanh lý để tránh việc thương mại hóa loài cây này. Sau khi chăm sóc, cây nào còn sống sẽ xin ý kiến để có hướng bảo tồn tiếp theo”, ông Chuyên nói.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cũng cho rằng muội hồng chỉ là cây rừng thông thường, không có giá trị nghiên cứu cao, do đó khi cây chết sẽ có phương án tiêu hủy theo quy định.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng nhận định việc khai thác cây muội hồng không chỉ ảnh hưởng đến an ninh rừng mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng người khai thác. “Trên thực tế, tại Thanh Hóa đã có trường hợp rơi từ núi đá tử vong khi khai thác muội hồng”, ông Chuyên cho hay.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, cây muội hồng chủ yếu mọc ở các mỏm đá cheo leo hoặc trong những khu rừng có trữ lượng thấp. Thời gian qua, loại cây này được nhiều người ưa chuộng, săn tìm để trưng bày trên bàn uống trà.

Một cây muội hồng còn sống, được kiểm lâm dùng khóa bảo vệ (Ảnh: Thanh Tùng).

Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng quy định pháp luật. Do đó, việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, nếu hành vi khai thác muội hồng trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc được thực hiện có tổ chức, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.