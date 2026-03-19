Người dân khốn khổ vì suối đổi màu đen, mùi hôi bủa vây

Những ngày gần đây, không khí tại xóm Vạn Lộc 2 trở nên ngột ngạt bởi mùi hôi thối bốc lên từ dòng suối Khe Dứa - con suối vốn gắn bó với đời sống của người dân địa phương. Nước suối không còn trong như trước mà chuyển sang màu đen ngòm, đặc quánh, kèm theo hiện tượng sủi bọt.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, đoạn suối cách cầu Khe Dứa trên đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, chảy qua khu vực giáp ranh xóm Nghĩa Bình (xã Nghĩa Đồng) và xóm Vạn Lộc 2 (xã Nghĩa Lộc) bị ô nhiễm nặng. Dòng nước đen đặc kéo dài hàng trăm mét, mùi hôi bốc lên.

Dòng nước đen đặc, sủi bọt nghi do xả thải ra môi trường khiến người dân xóm Vạn Lộc 2 lo lắng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong khi đó, khu vực thượng nguồn gần cầu Khe Dứa, nước suối vẫn tương đối trong, không có dấu hiệu ô nhiễm. Sự khác biệt rõ rệt này khiến người dân càng thêm lo ngại.

Ông Cao Xuân Tiến (75 tuổi, trú xóm Vạn Lộc 2) cho biết: “Dòng suối này đen ngòm đã nhiều ngày nay, mùi hôi rất khó chịu. Chúng tôi không dám lại gần, sinh hoạt bị ảnh hưởng nặng. Nghi có nước thải chăn nuôi từ phía bên kia xả ra”.

Không chỉ ông Tiến, nhiều hộ dân khác cũng rơi vào cảnh ăn không ngon, ngủ không yên vì mùi hôi kéo dài suốt ngày đêm. Bà Hồ Thị An cho biết tình trạng này từng xảy ra trước đây nhưng nay tiếp tục tái diễn, khiến người dân lo lắng.

Theo UBND xã Nghĩa Lộc, tình trạng ô nhiễm tại suối Khe Dứa đã được người dân xóm Vạn Lộc 2 phản ánh từ sau kỳ họp Hội đồng nhân dân xã. Nội dung phản ánh cho biết một số hộ chăn nuôi lợn tại khu vực giáp ranh thuộc xã Nghĩa Đồng xả trực tiếp chất thải ra môi trường, khiến dòng suối đổi màu, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ban cán sự xóm Vạn Lộc 2 sau đó đã phối hợp kiểm tra thực tế và xác định tình trạng ô nhiễm là có thật, từ đó kiến nghị chính quyền vào cuộc xử lý.

UBND xã Nghĩa Lộc đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu UBND xã Nghĩa Đồng phối hợp xác minh, xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có văn bản yêu cầu UBND xã Nghĩa Đồng phối hợp với xã Nghĩa Lộc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của cử tri liên quan đến hoạt động chăn nuôi và xả thải gây ô nhiễm.

Người dân xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc bức xúc khi dòng suối bị ô nhiễm, nước đen bốc mùi hôi (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hộ dân tại xóm Nghĩa Bình có nước thải chăn nuôi lợn chảy ra suối Khe Dứa.

“Chúng tôi đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 2 hộ vi phạm về quy định xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời yêu cầu khắc phục ngay tình trạng xả thải ra môi trường”, ông Trung thông tin.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Đồng, trước đó địa phương cũng đã nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường, không xả thải trực tiếp ra suối.

Dù bước đầu đã xác định được nguyên nhân, song người dân vẫn chưa hết lo lắng khi dòng suối còn ô nhiễm kéo dài. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm, tránh tái diễn.