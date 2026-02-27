Người chồng bạo hành vợ bầu, đánh con gái 13 tuổi có thể bị xử lý ra sao?

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Theo công an, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến nhận tin báo về việc cháu T. (13 tuổi, người địa phương) bị bố đẻ là Phan Văn Minh trói, dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím khắp người.

Khai với công an, Minh thừa nhận từ ngày 19/2 đến 22/2 đã 4 lần đánh, hành hạ con gái và vợ đang mang thai. Công an xác định đối tượng có tính côn đồ, thường sử dụng bạo lực để hành hạ mỗi khi vợ con làm trái ý.

Vết bầm tím trên người cháu T. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Bình luận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết hành hạ người khác được hiểu là hành vi cố ý gây đau đớn hoặc khổ sở cho người khác về thể xác hoặc tinh thần, được biểu hiện ở các hành vi như đánh đập, bỏ đói, nhốt, không cho ngủ hay lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa, gây tổn thương tâm lý hoặc cảm xúc.

Theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể vợ, con, thường xuyên làm nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần thì có thể bị xử lý hình sự về tội Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Trường hợp hành vi phạm tội được thực hiện với người dưới 16 tuổi hoặc phụ nữ mà mình biết là có thai, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-5 năm.

Đối với trường hợp này, do phạm tội cùng lúc với 2 đối tượng được pháp luật quy định là người dưới 16 tuổi (con gái) và phụ nữ đang mang thai (vợ), Minh có thể bị áp dụng chế tài xử lý theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt có thể bị truy tố là 2-5 năm tù.

Về việc áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, luật sư cho biết tình tiết "Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên" vừa là tình tiết định khung, vừa là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự2015.

Đối với trường hợp này, theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 5 Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, nếu tình tiết định khung đồng thời là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà trong cùng một khoản định khung thì chỉ áp dụng 1 tình tiết định khung và các tình tiết còn lại không coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, tình tiết này sẽ không được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm đối với nghi phạm.

Cũng theo dõi sự việc, luật sư Nguyễn Trung Hiếu (Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận ngoài hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đồng thời làm rõ dấu hiệu của hành vi Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

"Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định mức độ tổn hại sức khỏe của các nạn nhân, từ đó xác định hành vi của Minh có gây ra mức độ tổn thương cơ thể cho các nạn nhân hay không. Trường hợp các nạn nhân xuất hiện thương tích, dù đặt mức 11% hay chưa, với tình tiết định khung sử dụng hung khí (chổi quét nhà) để phạm tội và phạm tội với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, đối tượng vẫn có thể bị xử lý thêm về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tội danh tại khoản này thuộc nhóm tội chỉ khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại nên việc xử lý hình sự chỉ tiến hành nếu có đơn yêu cầu từ phía vợ, con của Minh. Còn với tội Ngược đãi hoặc hành hạ vợ con, đây là tội không thuộc nhóm khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nên việc xử lý sẽ được tiếp tục, bất chấp ý chí của bị hại ra sao", luật sư phân tích.