Nghi phạm cầm súng cố thủ ở Đồng Nai có thể đối diện án phạt nào?

Dân trí Với một loạt hành động tỏ rõ thái độ thách thức, coi thường pháp luật: dùng vũ khí, bắt giữ con tin, đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh có thể đối diện tổng án phạt 10 năm tù.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an TP Long Khánh tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh "Cọp") để điều tra về hành vi cướp tài sản, "Chống người thi hành công vụ", dùng súng khống chế và cố thủ trong nhà một người dân tại phường Bảo Quang, TP Long Khánh.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h sáng 7/11, đối tượng Hoàng Anh đang ở trong một nhà nghỉ tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) thì lực lượng công an xã vào kiểm tra. Do trong người mang khẩu súng bắn đạn chì nên anh ta vội trốn ra ngoài.

Cảnh sát bao vây căn nhà đối tượng Hoàng Anh cầm súng cố thủ vào sáng 7/11 (Ảnh: A.X).

Trên đường bỏ chạy, Hoàng Anh đã dùng súng khống chế một người đàn ông đi xe máy, yêu cầu chở về nhà ở xã Xuân Bắc. Đi được khoảng 2 km, người đàn ông đã tìm cách quăng xe bỏ chạy thoát thân. Đối tượng Hoàng Anh lấy xe máy chạy về nhà.

Do có hành vi dâm ô với cháu ruột sau đó bỏ trốn nên khi vừa về đến nhà, Hoàng Anh liền bị người thân báo công an. Khi Công an huyện Xuân Lộc tổ chức vây bắt, đối tượng này dùng súng khống chế em trai ruột lên xe tải, ép chở ra hướng TP Long Khánh.

Trên đường đi gặp CSGT, Hoàng Anh nhảy xuống xe, cầm súng, bom xăng chạy vào nhà ông Lâm Văn H. lấy bình gas cố thủ. Khi thấy công an áp sát, gã này còn nổ súng, bắn nhiều phát về phía lực lượng chức năng.

Hơn 2 giờ sau, khi thấy em trai chạy xe máy đến, Hoàng Anh cầm súng, bom xăng đi ra cổng và bị công an khống chế.

Đối tượng bị áp giải về trụ sở (Ảnh: A.X).

Trước khi gây ra vụ cầm súng cố thủ, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh từng có 3 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích"; "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Vậy với những hành vi vi phạm pháp luật như vậy, Hoàng Anh sẽ phải đối diện án phạt như thế nào?

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật Pháp Trị cho rằng trong vụ việc này Hoàng Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Từng hành vi có thể phạm những tội nhất định, theo đó:

Hành vi sử dụng súng

Hoàng Anh không thuộc nhóm đối tượng pháp luật trang bị, cho phép sử dụng súng săn, vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn. Do vậy hành vi sử dụng súng của Hoàng Anh có dấu hiệu phạm tội theo điều 306 Bộ luật hình sự.

Khẩu súng bắn đạn chì đối tượng Hoàng Anh sử dụng khống chế con tin, bắn về phía lực lượng chức năng (Ảnh. C.A).

Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ.

Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nếu Hoàng Anh đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi hoặc đã bị kết án về tội tại điều 306 bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì mới đủ căn cứ xử lý hình sự.

Hành vi khống chế người, ép buộc họ điều khiển phương tiện để giúp mình lẩn trốn

Hành vi này có thể cấu thành Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo điều 157 Bộ luật hình sự: Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Hành vi đe dọa giết người

Theo thông tin của cơ quan công an, Hoàng Anh đã có hành vi dùng súng dí vào đầu em trai, dùng bình gas, bom xăng để khống chế, đối tượng đã bắn nhiều phát vào lực lượng công an. Hành vi này thể hiện Hoàng Anh có mong muốn thực hiện hành vi đe dọa giết người, các hành vi của người đe dọa khiến cho người đe dọa thực sự lo sợ bị đối tượng giết hại.

Điều 133. Tội đe dọa giết người

Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Đối với 02 người trở lên;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Hành vi giết người

Đối tượng đã bắn nhiều phát vào lực lượng công an. Hành vi này về ý chí đối tượng có mong muốn hoặc có ý thức để hậu quả chết người xảy ra. Hành vi này có thể bị truy tố theo điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù.

Hải Hà