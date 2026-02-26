Nghe nhạc trên ô tô, khi nào có thể bị xử phạt?

Từ câu chuyện tài xế xe máy đeo tai nghe để tra Google Maps nhưng vẫn bị lực lượng chức năng xử phạt trong khi người lái ô tô bật nhạc trong xe thì không, nhiều độc giả Dân trí đặt câu hỏi về việc với trường hợp vừa lái ô tô vừa nghe nhạc, khi nào người lái xe có thể bị xử phạt?

Nhiều tài xế thường nghe nhạc khi điều khiển ô tô (Ảnh minh họa: Carscoops).

Theo khoản 16, Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, pháp luật không cấm việc lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu việc lắp đặt thiết bị gây mất trật tự (VD: gây ồn ào nơi công cộng, gây tiếng ồn vượt quá mức cho phép) hoặc gây mất an toàn giao thông đường bộ (VD: gây mất tập trung, khiến người khác giật mình, phân tán, không quan sát hay lắng nghe được tín hiệu giao thông...) thì chủ phương tiện có thể bị áp dụng chế tài xử lý theo quy định.

Về chế tài xử phạt, khoản 7 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi sử dụng thiết bị âm thanh trên xe gây mất trật tự, mất an toàn giao thông đường bộ là phạt tiền 4-6 triệu đồng với cá nhân. Với tổ chức là chủ phương tiện, mức phạt có thể áp dụng là 8-12 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc tháo dỡ thiết bị âm thanh, ánh sáng lắp đặt trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi sử dụng thiết bị âm thanh dẫn tới gây mất tập trung, mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và những người xung quanh dẫn tới tai nạn giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.