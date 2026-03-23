"Nên phân biệt bán tải theo mức chiếm dụng không gian, ảnh hưởng hạ tầng"

Theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), xe bán tải sẽ phải tuân thủ các quy định, hạn chế dành cho ô tô tải.

Tại TPHCM hay Hà Nội, chính quyền địa phương đã ban hành các quy định về việc cấm lưu thông vào khu vực nội đô theo từng khung thời gian cũng như buộc phải tuân thủ quy định khác với ô tô con về làn đường, tốc độ cho phép.

Tuy nhiên, Thông tư này gây ra nhiều tranh cãi bởi các dòng xe bán tải bị chia thành 2 nhóm chính là "Ô tô con pickup" và "Ô tô tải pickup", dẫn tới sự bối rối, lúng túng để phân biệt các loại xe cũng như tâm lý bất bình của nhiều người khi phương tiện bị "phân biệt đối xử" dù tính chất, công năng sử dụng là như nhau.

Các dòng xe bán tải bị áp dụng các chính sách khác nhau dù tính chất, công năng cơ bản là tương đương (Ảnh minh họa: Ford Việt Nam).

Bày tỏ sự không hài lòng trước quy định này, bạn đọc có nickname Banh Day viết: "Pickup-truck là xe bán tải, truck là xe tải, không ai gọi xe pickup-truck là xe tải cả. Câu chữ trong văn bản làm mọi thứ rối mù lên!".

Có chung quan điểm, anh Ngô Việt Dũng cho rằng xe bán tải đang bị "hắt hủi" một cách vô lý. Người này bình luận: "Đừng hắt hủi xe chở hàng phục vụ sản xuất kinh doanh như vậy. Cốt lõi của tắc đường là phương tiện cá nhân giá rẻ phát triển quá nhanh gây áp lực lên hạ tầng giao không, không phải do xe bán tải".

Nhìn nhận dưới góc nhìn kinh doanh, chủ tài khoản Vicente nêu ý kiến: "Xe bán tải phục vụ đa nhiệm cho kinh doanh hộ gia đình, làm vậy là có hại cho nền kinh tế. Tôi nghĩ sớm hay muộn thì quy định cũng phải điều chỉnh. Nên nhớ hộ gia đình và công ty nhỏ, vừa, chiếm một phần lớn GDP của cả nước".

"Về nguồn gốc, người Nhật chế tạo xe này vừa để đi chơi, vừa kinh doanh trong phố phường. Lệnh cấm này có nguy cơ làm thui chột kinh doanh, đặc biệt với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, trái ngược với tinh thần ưu tiên lập nghiệp, phát triển kinh tế các doanh nghiệp vừa, nhỏ, hộ gia đình", bạn đọc H.Hai lên tiếng.

Bên cạnh nhiều ý kiến phản đối, quy định mới cũng nhận về những sự ủng hộ bởi nhiều nguyên nhân. Với độc giả Phạm Hoa, người này cho rằng thực tế chỉ ra nhiều trường hợp xe bán tải hoạt động với công năng không khác gì xe tải nhỏ nên việc áp dụng chính sách tương tự xe tải là hợp lý.

Người này bình luận: "Đưa vào nhóm xe tải là đúng. Ra đường gặp xe bán tải chạy chở hàng cồng kềnh nhiều khi còn hơn cả xe tải 5 tạ".

Nhiều chiếc xe bán tải dù mới mua nhưng đã bị chủ sở hữu ngậm ngùi "bán tháo" bởi những quy định mới (Ảnh: T.H.).

"Tôi ủng hộ quy định mới. Xe bán tải thậm chí dài hơn xe tải, được ưu đãi thuế phí như xe tải nhưng lại được coi là xe con là điều bất công", độc giả Đỗ Yên tiếp lời.

"Nguồn gốc sâu xa thì dòng xe này phát triển từ xe tải nhỏ. Theo dòng chảy lịch sử và nhu cầu nhà sản xuất thì họ tích hợp thêm hàng ghế để chở thêm người, rồi dần dần biến đổi ngoại hình như ngày nay. Xe này xuất xưởng nhà máy vẫn được gọi là xe tải, còn khái niệm xe "bán tải" chỉ là câu nói sang miệng ở ta", anh Nguyen Van Tu thẳng thắn chỉ ra bản chất của khái niệm "xe bán tải".

"Tôi thấy quy định về trọng lượng và kích thước như Paris (Pháp) hay Singapore rất khoa học. Không phân biệt loại xe mà dựa trên mức độ chiếm dụng không gian và gây ảnh hưởng lên hạ tầng. Nên học hỏi cách này để phân định và đưa ra những chính sách phù hợp", anh Phạm Văn Đông bình luận.