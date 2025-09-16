Hà Nội: Tài xế thót tim đánh lái tránh xe máy “vượt rào” trên cầu Nhật Tân

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô đang di chuyển trên cầu Nhật Tân bất ngờ phải đánh lái gấp để tránh một xe máy vượt dải phân cách cứng, lấn sang làn ô tô, suýt xảy ra va chạm.

Theo clip đăng tải, khi ô tô đang di chuyển bình thường, một xe máy từ làn đường dành riêng bất ngờ "vượt rào", rẽ ngang sang phần đường ô tô. Tình huống đột ngột khiến tài xế ô tô giật mình, phải đánh lái gấp để tránh va chạm.

Tài xế ô tô hú vía, đánh lái tránh xe máy "vượt rào" trên cầu Nhật Tân (Clip: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Minh Phương (Hà Nội) xác nhận mình là tài xế, đồng thời là chủ nhân của đoạn clip nói trên. Anh cho biết tình huống xảy ra khi anh đang lưu thông trên cầu Nhật Tân, hướng về nội thành Hà Nội, sáng 15/9.

"Ngày nào tôi cũng lưu thông qua cầu Nhật Tân, hiện việc lắp dải phân cách cứng mới hoàn thành khoảng một nửa chiều dài cầu. Hôm qua, khi gặp tình huống như vậy, tôi thực sự giật mình vì không nghĩ xe máy có thể "chui" sang được. May mắn là tôi phản xạ kịp nên không xảy ra va chạm", nam tài xế kể.

Theo lời nam tài xế, việc cơ quan chức năng Hà Nội triển khai lắp dải phân cách cứng trên trục đường Võ Chí Công - cầu Nhật Tân nhằm tách làn, giảm tình trạng xe máy và ô tô lưu thông hỗn hợp.

Tuy nhiên, khi thi công trên cầu Nhật Tân, đến khu vực dầm cầu bằng kim loại cứng không thể khoan để lắp hàng rào sắt, dẫn đến việc tại đây xuất hiện một khoảng hở.

"Vào giờ cao điểm, làn đường dành cho xe máy nhỏ, hay ùn ứ nên nhiều xe máy khi đến khoảng hở này rẽ sang làn ô tô để thoát. Lẽ ra, khi chưa lắp được rào cứng, đội thi công cần căng dây tạm thời để bịt khoảng hở này, tránh những tình huống nguy hiểm như tôi gặp phải", anh Phương phản ánh.

Nam tài xế kiến nghị cơ quan chức năng sớm chỉ đạo đội thi công lắp dải phân cách cứng nhanh chóng có phương án bịt khoảng hở trên cầu Nhật Tân để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đoạn clip "xe máy vượt rào lấn sang làn ô tô trên cầu Nhật Tân" sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người đi xe máy không chỉ coi thường tính mạng bản thân mà còn đẩy người khác vào tình huống nguy hiểm.

"Chuyển làn kiểu coi thường tính mạng bản thân. Kinh nghiệm của em, ở những đoạn đường như thế này, em luôn đi cách một làn. Đi đường nhiều, gặp tai nạn kiểu này rất nhiều", anh Nguyễn Văn Phương chia sẻ.

Cũng gặp tình huống tương tự, tài khoản Bắc Nhạc Việt bức xúc: "Chiều qua, tôi cũng một phen hú vía khi phải đánh lái ở đúng vị trí này. Chán thật!".