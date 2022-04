Lớp trông trẻ "chui" nhan nhản, vì sao Hà Nội vẫn chưa mở trường mầm non?

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay cả nước chỉ còn riêng Hà Nội chưa cho học sinh mầm non trở lại trường học. "Riêng bậc mầm non có 62/63 tỉnh, thành đã cho các cháu đến trường, trừ Hà Nội", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Gửi bình luận về Dân trí, nhiều bạn đọc có con trong lứa tuổi mầm non cũng mong ngóng, tha thiết mong các trường mầm non được mở cửa trở lại, để trẻ được đi học. Tỷ lệ phụ huynh không đồng ý cho con trong độ tuổi mẫu giáo đi học chiếm số ít và chỉ tập trung vào nguyên nhân là do sợ bị nhiễm bệnh.

Tại sao cổng trường mầm non vẫn đóng?

Đó là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc. Bạn đọc Minh An cho rằng, không có bất cứ lý do nào để tước đoạt quyền đi học - quyền cơ bản của các cháu nữa: "Hơn 1 triệu cháu bé là hơn 1 triệu tuổi thơ đã bị khuyết một phần khó bù đắp lại. Không được đến lớp, không có sự tương tác để hình thành những kỹ năng xã hội đầu tiên, suốt bao ngày tháng chỉ loanh quanh giữa 4 bức tường đã để lại những hậu quả không thể đo đếm được. Trầm cảm, ngại giao tiếp, cận thị, béo phì, nghiện game, Youtube... là những thứ dễ thấy. Còn những tổn thương tâm lý sẽ khó mà biết tường tận cho đến nhiều năm sau".

Bạn đọc cho rằng, các nhà hàng, quán ăn uống, điểm vui chơi giải trí, các điểm du lịch đã tấp nập người lớn và trẻ nhỏ, vậy tại sao trẻ mầm non chưa thể đến trường? (Ảnh: Hữu Nghị).

"Tôi không hiểu còn lý do gì mà chưa cho các con đến trường khi mà các hoạt động đều diễn ra bình thường: nhà hàng, quán ăn, rạp chiếu phim hay kể cả là mở cửa du lịch cũng không cấp bách bằng việc giải phóng người lao động phải ở nhà trông con hơn 2 năm nay.

Giờ đã đến lúc phải mở cửa trường học. Các bậc phụ huynh cũng không nên quá cầu toàn bằng việc để con ở nhà. Tôi thấy nếu bị F0 thì cứ vệ sinh mũi họng thường xuyên, chẳng cần dùng cái thuốc gì mà bổ phổi, bổ phế gì hết vẫn khỏi, cố gắng làm sao đừng để bị viêm họng và ho là được.

Nhà tôi 2 cháu đều bị dính (nhưng không lây cho bố mẹ) trong đó có một cháu đang ở độ tuổi chờ tiêm (5-12 tuổi) chẳng làm sao, không hậu Covid và cũng không bị ho mặc dù cháu nào cũng kêu rát họng, nhưng chỉ xịt họng, mũi thường xuyên và súc miệng nước muối. Còn 1 cháu mới có 2 tuổi tiếp xúc với 2 chị thường xuyên nhưng cũng không bị lây. Đến nay 2 cháu lớn đã khỏi được tháng nay rồi và cả nhà vẫn bình yên", bạn đọc Quang Thái chia sẻ kinh nghiệm cả gia đình bao gồm các con nhỏ đã đối mặt với dịch bệnh.

Các bậc phụ huynh ở các tỉnh, thành khác cũng lên tiếng: "Mình sống khu vực phía Nam, bé 26 tháng cho đi trẻ luôn từ sau Tết. Không phải không lo lắng nhưng học gần 2 tháng rồi, trộm vía các bạn trong lớp không vấn đề gì. Giờ mở cửa gần hết các hoạt động rồi thì Hà Nội cũng nên mở cửa trường học".

Lo lắng cho những cháu nhỏ sinh năm 2016, một bạn đọc ở Hưng Yên viết: "Những trẻ sinh năm 2016 ở Hà Nội nếu không cho trẻ tới trường ngay sẽ rất thiệt thòi. Chúng tôi ở Hưng Yên khi có tin trẻ mầm non được đến trường là tất cả phụ huynh có con sinh năm 2016 cho trẻ đến trường ngay để tranh thủ học chữ mấy tháng còn lại, vì khoảng 5/9/2022 là các cháu bước vào lớp 1 rồi. Khu vực mình dù trẻ chưa tiêm vaccine nhưng đợt Covid vừa rồi quét qua gần như toàn bộ người dân, mình thấy trẻ con chỉ 2-3 hôm là khỏi xong không bị ho kéo dài như người lớn".

"Con mình ở TPHCM đã đi lớp mầm non lại từ 14/2 và con rất vui. Con và các bạn có bị nhiễm nhưng đều qua nhanh, thậm chí có bé không sốt. Trường con mình không bé nào bị hậu Covid-19 cả. Các bé đã trở lại cuộc sống bình thường rồi. Hà Nội có lẽ nên nhìn TPHCM hai tháng qua và cho các con đi học lại. Con mình đi học lại hoạt bát và tươi vui hẳn ra luôn ạ".

Nhiều gia đình đã cho con đi chơi, đi du lịch, vậy tại sao không thể đến trường? bạn đọc Bùi Huế thắc mắc: "Một thực tế mà mọi người đều thấy, đó là đến giờ mọi hoạt động gần như đã hoàn toàn trở lại bình thường, mở cửa du lịch. Các khu vui chơi, công viên đều đông đúc. Trẻ sau thời gian bị giam ở trong nhà được sổ lồng và đi chơi khắp nơi theo bố mẹ, gia đình. Các bậc phụ huynh cũng đều phải đi làm, trẻ nhỏ không được đến trường chính thức thì cũng được gia đình gửi ở các nhóm, lớp tự phát. Như vậy thì tại sao lại không cho trẻ đi học trở lại ngay?".

6 lý do đề xuất mở trường mầm non

Đưa ra 6 lý do để đề xuất nguyện vọng mở lại trường mầm non, bạn đọc Lê Phượng viết: "Tôi không hiểu vì lý do gì Hà Nội chưa cho phép mở lại trường mầm non, trong khi đây là đối tượng đầu tiên cần trở lại trường trên tinh thần tự nguyện vì:

Thứ nhất, khác với tiểu học, trẻ mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện, ai có nhu cầu thì đi, ai sắp xếp được thì cứ cho con ở nhà, không cần khảo sát hay đồng thuận.

Thứ hai, trẻ mầm non chưa thể có quyết định tiêm vaccine, chờ thì không biết đến bao giờ; đợt dịch vừa rồi trẻ mầm non ở nhà bị Covid-19 đã rất nhiều và có miễn dịch tự nhiên; trẻ nhỏ hệ miễn dịch mạnh, thống kê trên thế giới và Việt Nam cho thấy tỉ lệ tử vong và chuyển nặng ở tuổi mầm non thấp nhất so với các lứa tuổi khác.

Thứ ba, phụ huynh học sinh trong độ tuổi mầm non là lực lượng lao động trẻ đông đảo, quan trọng bậc nhất của xã hội, họ cần được giải phóng sức lao động và có nơi gửi con.

Thứ tư, hơn một năm rồi, giáo viên và chủ trường mầm non đang chết đói, phá sản, nhóm trẻ chui thì đầy rẫy, cơ quan quản lý dường như bỏ lại họ sau cùng.

Thứ năm, thủ tục mở trường, nhóm lớp mầm non rất phức tạp, khắt khe, phải vượt qua các điều kiện nghiêm ngặt về PCCC, bếp ăn, vệ sinh, cơ sở vật chất. Mở một trường mầm non chi phí ban đầu rất lớn và tốn thời gian, thu hồi chậm nên chỉ ai tâm huyết mới dám làm.

Thứ sáu, cả xã hội đã mở cửa, tận dụng hiệu quả của vaccine và miễn dịch cộng đồng.

Hà Nội cần mở cửa mầm non ngay trên tinh thần tự nguyện, sớm ngày nào là tốt ngày đó cho 600,000 trẻ và 1.2 triệu lao động của xã hội và hàng chục nghìn giáo viên, chủ trường".

Trường học mầm non chưa được mở cửa nhưng các nhóm, điểm trông trẻ tự phát đã mọc lên nhan nhản từ lâu vì các bậc cha mẹ phải đi làm, họ không có sự lựa chọn.

Thực tế tất cả đều nhìn thấy là hệ thống các trường mầm non đang rất chật vật, trường lớp cầm cự không nổi trong khi các bậc phụ huynh thì bí người trông con. Mà ở xã hội hiện nay, "trông" là chưa đủ mà còn dạy các cháu kỹ năng mềm, khả năng tự lập, sinh hoạt nề nếp...

Từ thực tế đó, bạn đọc Tuấn Anh bất bình: "Không hiểu sao vẫn có người cho rằng trẻ dưới 5 tuổi thì học được cái gì? Và vẫn ủng hộ cho con ở nhà loanh quanh với ông bà, giúp việc, ti vi và điện thoại, sau đó yêu cầu các con trẻ khác cũng phải chịu cảnh bí bách như vậy?

Đối với các phụ huynh lo lắng cho con em mình về vấn đề Covid-19, tôi xin nhắc lại lần nữa mầm non mở trên tinh thần tự nguyện, các vị có thể cho con em mình ở nhà đến bất kỳ lúc nào các vị muốn, hãy để những người có nhu cầu chính đáng được cho con em đi học. Xin đừng ích kỷ bắt tất cả trẻ em khác phải ở nhà như con của các vị".

"Mầm non mở trên tinh thần tự nguyện, đề nghị các cấp lãnh đạo TP Hà Nội xem xét giải quyết ngay vấn đề mở cửa trường. Các con đang ở độ tuổi học nói, học giao tiếp xã hội, và nhất là cần người trông để các bố mẹ trong độ tuổi lao động có thể yên tâm đi làm. Không có lý gì vẫn đóng cửa trường mầm non khi đại bộ phận bố mẹ đang phải gửi con ở những cơ sở "chui" không an toàn", bạn đọc Ánh Tuyết viết.