Chuyên gia nói gì khi "chỉ còn trẻ mầm non Hà Nội chưa được tới trường"?

Chuyên gia cho rằng, thời điểm hiện tại là thích hợp để cho trẻ mầm non quay lại trường học (Ảnh minh họa).

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã đi học trực tiếp tại trường từ 6/4. Riêng trẻ mầm non vẫn nghỉ học tại nhà.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trên cả nước chỉ còn Hà Nội chưa cho học sinh bậc mầm non đến trường.

Cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết!

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho rằng, không nên chờ đợi việc tiêm vaccine cho trẻ rồi mới cho trẻ đến trường.

"Việc cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non", ông Phu nhấn mạnh.

Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, việc trẻ em không được đến trường trong một thời gian dài sẽ gây ra các khiếm khuyết về cả thể chất lẫn tinh thần khi các em không được tương tác với bạn bè, thầy cô, từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài, thậm chí khiến trẻ mắc bệnh trầm cảm... Ngoài ra, hiện nay trẻ em nhiễm Covid-19 thường có triệu chứng nhẹ. Nếu so sánh giữa lợi ích và rủi ro thì cần cho trẻ đi học.

Ông Phu cũng cho rằng, vừa qua trẻ em ở nhà mắc Covid-19 rất nhiều vì thành phố nới lỏng các hoạt động, số ca nhiễm trong cộng đồng cũng tăng cao khi người lớn mắc bệnh lây cho trẻ. Nếu trẻ đến trường và thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt, có tổ chức thì nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn so với khi trẻ ở nhà.

Theo chuyên gia, việc trẻ em không được đến trường trong một thời gian dài sẽ gây ra các khiếm khuyết về cả thể chất lẫn tinh thần khi các em không được tương tác với bạn bè, thầy cô (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

"Hiện nay, chúng ta đã chuyển từ chiến lược "Zero Covid" sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Chuyển từ cấm đoán (cấm các hoạt động, cấm đi lại…) sang kiểm soát rủi ro. Cụ thể đó là khi cho trẻ đến trường, nếu trẻ bị F0 thì sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với trẻ đó, lớp học đó.

Mở cửa đồng bộ nhưng cũng dự phòng đồng bộ. Chúng ta nới lỏng chứ không buông lỏng. Hiện nay, đối với trẻ chưa tiêm vaccine hoặc không tiêm vaccine thì nhiều quốc gia cũng đã hối thúc cho trẻ đi học", PGS.TS Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

Để làm được những điều đó, ông Phu cho rằng, ngoài việc tổ chức và thực hiện tốt quy định phòng chống dịch của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo... chúng ta còn cần sự phối hợp tốt giữa gia đình với nhà trường.

"Khi đi học, các trường học vẫn phải triển khai các biện pháp phòng bệnh, phụ huynh học sinh cũng cần phối hợp tốt với nhà trường để đảm bảo an toàn cho các cháu", nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nói.

Cũng theo chuyên gia, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng, từ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người lớn trong nhà, tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi đến tiêm phòng cho các nhân viên trường học và trẻ nhỏ.

"Hà Nội đã qua đỉnh dịch"

Nhận định về tình dịch Covid-19 của TP Hà Nội hiện nay, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, hiện nay thành phố đã qua đỉnh dịch được hơn 1 tháng, số ca nhiễm ở mức trung bình và đây là điều kiện thích hợp để "trở lại bình thường mới".

Theo ông Tuấn, việc cho học sinh cấp 1 hay học sinh mầm non đi học là không khác nhau, bởi không phải cứ trẻ mầm non là việc phòng dịch kém hơn học sinh cấp 1. Tuy nhiên ông Tuấn cho rằng, việc đề xuất cho trẻ mầm non Hà Nội đi học trở lại thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Nhiên).

"Dần dần, chúng ta sẽ phải coi dịch Covid-19 như là cảm cúm thông thường và số ca mắc sẽ không bao giờ xuống 0 được cả. Tuy nhiên đến thời điểm này, tình hình dịch của TP cơ bản đã ổn định, các lứa tuổi đến trường đều có thể quay trở lại học bình thường", chuyên gia nhận định.

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, hiện nay một số phụ huynh có tâm lý lo lắng khi cho trẻ mầm non tới trường không đảm bảo an toàn, dễ lây bệnh... Tuy nhiên đây là một cách hiểu sai lầm, bởi khi trẻ ở nhà vẫn phải tiếp xúc với bố mẹ, anh chị khi ra ngoài đi làm về. Ngoài ra, việc gia đình cho trẻ tới công viên, nhà hàng, khu vui chơi... thì việc đảm bảo chống dịch thậm chí còn không bằng tới trường.

"Thời điểm này, nếu ngành y tế, CDC hay Sở Y tế Hà Nội đề xuất thì thành phố cũng có thể mở cửa trở lại bình thường các hoạt động và việc trẻ mầm non đi học trực tiếp được rồi. Các tỉnh thành khác họ cũng đã mở cửa rồi và cũng có vấn đề gì đâu, việc đóng cửa thì một là đóng cửa tất, hoặc là không cấm trong phạm vi bất cứ tỉnh thành nào", ông Tuấn nhấn mạnh.