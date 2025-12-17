Bỏ hạng I, II, III, chia chức danh mới: Giáo viên lo thiếu công bằng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến đối với đề xuất thay thế cách phân loại viên chức giảng dạy theo 3 hạng (I, II, III) như quy định hiện hành bằng một hệ thống chức danh nhà giáo mới.

Cụ thể, Chương II của Dự thảo Nghị định đề xuất quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo về Chức danh Nhà giáo, quy định chức danh trong từng cấp học, trình độ đào tạo sẽ được phân loại thành 3-4 chức danh mới.

Sự thay đổi 3 chức danh áp dụng cho toàn bộ các bậc học, từ mầm non đến đại học và các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Riêng bậc trung cấp và cao đẳng có 4 chức danh.

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn đọc, đại đa số trong đó là giáo viên.

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng việc bỏ chia hạng I, II, III nhưng lại chia thành các chức danh mới thực chất chỉ khác nhau cách gọi. Theo bạn đọc này, công việc của giáo viên là như nhau, vì sao lại phải phân biệt “chính”, trong khi giáo viên hạng III vẫn đảm đương khối lượng công việc nhiều, thậm chí làm việc hiệu quả hơn những người đang ở hạng II.

Đồng tình, bạn đọc tên Vinh nêu ý kiến: “Chia hạng giáo viên không công bằng vì vị trí việc làm đều giống nhau, định mức công việc được tính theo số tiết dạy”.

Giáo viên coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Tài khoản Mai Vàng Vĩnh Long cho rằng nên giữ cách tính công bằng như trước đây: “Tốt nghiệp cao đẳng thì hưởng hệ số cao đẳng, đại học thì hưởng hệ số đại học, không nên làm rối vấn đề như hiện nay”.

“Bằng cấp giống nhau, công việc giống nhau thì nên xếp lương giống nhau như trước”, bạn đọc nêu quan điểm.

Bạn đọc Nguyễn Minh Phương nhận định, đề xuất chức danh nhà giáo theo cách mới chỉ là thay tên đổi họ, bản chất vẫn là chia hạng.

“Chia hạng giáo viên thì giáo viên THPT là thiệt thòi nhất. Nay bỏ chia hạng nhưng lại chia thành chức danh thì cũng không khác gì”, bạn đọc nói.

Độc giả Anh Đinh cũng thấy rằng đề xuất mới của Bộ GD&ĐT không khác gì 3 hạng I, II, III cũ. Bạn đọc nêu thực tế, giáo viên hạng III dù đủ điều kiện lên hạng II nhưng không được xét do vướng chỉ tiêu cơ sở (50%), trong khi khối lượng công việc là như nhau.

Theo anh, nếu áp dụng chức danh nghề nghiệp mới thì cần bỏ quy định chỉ tiêu mới công bằng cho tất cả giáo viên.

Bạn đọc Hồ Văn Thái băn khoăn việc liên tục thay đổi quy định khiến giáo viên phải học thêm nhiều chứng chỉ, giấy tờ, trong khi chưa rõ là quy đổi từ cái cũ hay phát sinh yêu cầu mới.

“Bắt giáo viên đi học hết chứng chỉ này đến chứng chỉ khác, xây dựng cả một “hàng rào” để được cái chức danh, rồi lại thay đổi liên tục. Không biết lần này là quy đổi từ cái cũ hay lại phát sinh thêm giấy tờ mới?”, bạn đọc phàn nàn.

Anh Bùi Hoàng than phiền: “Vừa đóng gần 1,8 triệu đồng để học nâng hạng online, nay lại thêm dự thảo mới. Nghề giáo mà phải liên tục học chứng chỉ chức danh, rất tốn kém”.

Bạn đọc Su Loan thở dài: “Cùng trình độ, cùng bằng cấp, cùng công việc, thậm chí giáo viên trẻ còn làm nhiều hơn nhưng lương lại thấp hơn. Nay lại thêm dự thảo mới, nghĩ mà chán”.

Theo bạn đọc Đoàn Quế Trung, đa số giáo viên không muốn chia hạng hay chức danh, mà nên tính lương theo vị trí việc làm.

“Theo tôi, giáo viên giảng dạy trực tiếp ở cùng cấp học, cùng khối lượng công việc thì nên hưởng lương như nhau. Ai có thành tích, có đóng góp nổi bật thì đã có cơ chế khen thưởng theo quy định hiện hành”, bạn đọc này nêu quan điểm.

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Nguyễn Đức Hướng nhận định việc chia hạng hay chia chức danh đối với giáo viên giảng dạy trực tiếp là chưa thực sự phù hợp.

Theo bạn đọc này, ngay từ khi tuyển dụng, giáo viên đã được căn cứ vào bằng cấp để xếp ngạch lương, trong quá trình công tác đã có nâng bậc lương định kỳ, thi đua, khen thưởng hoặc kéo dài thời gian nâng lương nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

“Việc học thêm các chứng chỉ, bằng cấp nên nhằm mục tiêu nâng cao chuyên môn, phục vụ giảng dạy tốt hơn và là cơ sở để bổ nhiệm vào các vị trí quản lý, giống như các ngành nghề khác. Như vậy mới bảo đảm tính công bằng”, bạn đọc nêu ý kiến.