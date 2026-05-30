Không có hộ khẩu tại nơi bị thu hồi đất, có được ghi nợ tiền sử dụng đất?

Gia đình ông B.V.T. (Hà Nội) đang sử dụng hợp pháp một thửa đất ở nhưng không đăng ký hộ khẩu hoặc cư trú tại địa chỉ này.

Người đàn ông cho biết, khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất để thực hiện dự án khu dân cư đô thị, gia đình ông được bố trí đất tái định cư theo quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai 2024 và đã nhận quyết định giao đất.

Tuy nhiên, tiền bồi thường về đất ở thấp hơn số tiền sử dụng đất phải nộp đối với lô đất tái định cư được giao. Trước thực tế này, gia đình ông có nhu cầu ghi nợ phần chênh lệch tiền sử dụng đất nhưng băn khoăn việc không có hộ khẩu hoặc đăng ký cư trú tại nơi có đất bị thu hồi có ảnh hưởng đến quyền được ghi nợ tiền sử dụng đất hay không?

Về vấn đề này, trả lời trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội cho biết, việc ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư hiện được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 101/2024/NĐ-CP, Nghị định 88/2024/NĐ-CP và Nghị định 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, điểm d khoản 11 Điều 18 Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định, đối với trường hợp người được giao đất tái định cư thì việc ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo Điều 26 Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là người được bố trí tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất thấp hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư, nếu có nhu cầu ghi nợ và cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Giá đất để tính ghi nợ tiền sử dụng đất là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất trả nợ theo số tiền sử dụng đất được nợ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mức tiền sử dụng đất được ghi nợ được xác định bằng phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư và giá trị bồi thường về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận.

Nghị định cũng quy định người được ghi nợ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính còn nợ trước khi thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện, Điều 22 Nghị định 103/2024/NĐ-CP quy định người sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đơn đề nghị ghi nợ cùng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm quyết định giao đất tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, chuyển thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và thực hiện các thủ tục ghi nợ theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội cho biết pháp luật hiện hành không quy định về điều kiện người được ghi nợ tiền sử dụng đất phải đăng ký cư trú, thường trú hoặc tạm trú tại nơi có đất bị thu hồi.