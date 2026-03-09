Vụ đấm người bị phạt 2,5 triệu: Tài xế có quyền khởi kiện ra tòa không?

Như Dân trí thông tin, khuya 18/2 (mùng 2 Tết), tài xế N.Đ.N. (39 tuổi, ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) lái xe chở 4 người trong gia đình P.V.H.V. (42 tuổi, ở phường Tân Lập) từ từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, ông V. chửi rồi đấm tài xế khiến người này bị chảy máu miệng. Dù người đàn ông đã xin lỗi nhưng tài xế sau đó vẫn tới trình báo tại cơ quan công an.

Từ kết quả xác minh và làm việc với những người liên quan, cơ quan chức năng phường Tân Lập thông tin chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định xử phạt hành chính ông V. số tiền 2,5 triệu đồng.

Khoảnh khắc tài xế bị hành hung (Ảnh cắt từ clip).

Với việc người hành hung chưa bị xử lý hình sự, nhiều người đặt câu hỏi về việc nam tài xế có còn quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản hay không? Và tài xế cần làm gì để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân?

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi trong vụ việc thể hiện sự hung hăng, côn đồ, gây bức xúc trong xã hội. Dưới góc độ đạo đức, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng những quy tắc ứng xử trong xã hội còn dưới góc độ pháp lý, dù hành vi gây bức xúc nhưng việc xử lý cần đảm bảo đúng người, đúng hành vi, dựa trên hồ sơ vụ việc và các quy định pháp luật.

Về hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích, luật sư cho biết vấn đề mấu chốt là mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân cũng như tính chất, mức độ, phương thức thực hiện hành vi của người vi phạm. Trong trường hợp nạn nhân không bị thương tích quá nặng, không đề nghị giám định thương tật hay không có đơn yêu cầu xử lý hình sự về hành vi này, việc truy cứu trách nhiệm hình sự có thể được miễn trừ.

Tuy nhiên, dưới góc độ dân sự, Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trách nhiệm dân sự là một phần tách biệt so với trách nhiệm hình sự, và dù cơ quan chức năng có khởi tố vụ án hình sự hay không, tài xế vẫn có quyền yêu cầu bồi thường.

"Nếu công an khởi tố vụ án hình sự, tài xế sẽ tham gia vụ án với tư cách bị hại và có quyền yêu cầu bồi thường còn nếu không, người này vẫn có quyền khởi kiện tại tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm phạm. Để có căn cứ khởi kiện, tài xế cần thu thập đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan (VD: Hồ sơ bệnh án, hóa đơn khám chữa bệnh, hóa đơn sửa chữa xe, đơn thuốc...) để chứng minh thiệt hại trong vụ việc và cung cấp cho tòa án có thẩm quyền.

Việc xem xét mức bồi thường sẽ căn cứ các quy định tại Điều 589, 590 Bộ luật Dân sự 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao", luật sư phân tích.