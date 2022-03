Kẻ đánh cụ bà 83 tuổi vì bị nhắc hát karaoke quá to đối mặt hai mức án nào?

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/3, sau khi bà N.T.H. (SN 1940, ở xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) lời qua tiếng lại với một số người ở xưởng sơn sát cạnh nhà về việc những người này hát karaoke quá to, một người đàn ông tên Đ. (cùng ở xã An Tiến) đã chửi bới và đe dọa gia đình bà H.

Ngay sau đó, Đ. đạp tung cánh cổng đang khóa, xông vào nhà hành hung hai mẹ con bà H. Vụ tấn công khiến con bà H. bị chảy máu mũi còn bà H. bị đánh thâm tím người, rách da ở chân phải, cánh tay trái bị chảy máu.

Góp ý với hàng xóm vì hát karaoke quá to, cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện (Ảnh: CTV).

Do vết thương nặng, bản thân đang là F0 nên bà H. được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cách ly và điều trị.

Trước sự việc trên, luật sư Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Luật Nam Sơn (Đoàn luật sư TPHCM) khẳng định, Đ. có dấu hiệu vi phạm tại Khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Cụ thể, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Xét theo tính chất vụ việc, luật sư Trung nhận định, Đ. đã có dấu hiệu vi phạm mục c) và i) trong Khoản 1 nêu trên. Tùy thuộc vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của cụ bà, nặng nhất của tội danh này có thể bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc chung thân.

Đồng thời, luật sư Trung phân tích, vụ việc có thêm một tình tiết là gia đình bà cụ đang bị F0 tự khóa cổng và cách ly với xã hội để chữa bệnh, nhưng thanh niên này đã đạp tung cửa vào hành hung bà cụ và người con gái. Hành vi này có thể bị khởi tố thêm tại Điều 158 về tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo Bộ luật hình sự hiện hành.

Mức án nhẹ nhất theo luật sư là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khung hình phạt nặng nhất của tội này nếu như lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội thì mức hình phạt tù từ 1-5 năm.

"Thực tế, không chỉ dịp tết, những ngày bình thường ở khắp thôn quê Việt nam cũng xảy ra tình trạng hát karaoke bừa bãi, ồn ào đang diễn ra một cách nhức nhối mà chưa có chế tài xử phạt thích đáng. Người dân cần phải nâng cao ý thức để giữ cho bản thân và cộng đồng", luật sư Trung chia sẻ.