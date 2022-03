Góp ý hàng xóm hát karaoke quá to, cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ huyện An Lão, TP Hải Phòng chiều nay (3/3), cơ quan chức năng huyện đã tiếp nhận vụ việc bà N.T.H. (SN 1940, ở xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) bị hàng xóm đánh ngay tại nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Theo con gái bà H. là chị N.T.H. (cùng ở xã An Tiến, huyện An lão), khoảng gần 21h ngày 2/3, chị H. đang ở trong nhà thì nghe có tiếng ồn ào phía bên ngoài. Khi chị H. mở cửa thì thấy bố mẹ đẻ và một số người ở xưởng sơn sát ngay cạnh nhà đang lời qua tiếng lại về việc những người này bật nhạc hát karaoke quá to, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Cũng theo chị H. sở dĩ bố, mẹ chị có ý kiến với hàng xóm về việc trên vì ông bà đang mắc Covid-19, cơ thể mệt mỏi cần được nghỉ ngơi.

Theo tố cáo của gia đình nạn nhân, người đàn ông ở xưởng sơn bên cạnh đã đạp cổng xông vào hành hung mặc dù cổng đang khóa (Ảnh: CTV).

Chị H. cho biết thêm, sau khi xảy ra việc cự cãi, một người đàn ông có mặt ở xưởng sơn tên Đ. (cùng ở xã An Tiến) còn liên tục chửi bới, thậm chí còn dọa giết bố, mẹ chị H.

Chưa hết, Đ. đạp tung cánh cổng đang khóa, xông vào nhà hành hung hai mẹ con chị H.

Theo gia đình nạn nhân, sau vụ tấn công, chị H. bị chảy máu mũi còn bà H. bị đánh thâm tím người, rách da ở chân phải, cánh tay trái gây chảy máu.

Do vết thương nặng, bản thân đang là F0 nên bà H. được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cách ly và điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Tiến đã đến hiện trường lập biên bản, mời một số người liên quan lấy lời khai để điều tra làm rõ.