Hà Nội chật chội, nên cho phép tận dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe?

Vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy chiều 30/8 khiến gần 500 xe máy bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn không dừng lại ở thiệt hại về tài sản, mà còn đặt ra những lo ngại lớn về an toàn hạ tầng giao thông.

Ngay sau sự cố, Sở Xây dựng Hà Nội đã mời các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị tư vấn kiểm định đến hiện trường để đánh giá kết cấu công trình.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Tuy nhiên, chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Một đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ hỏa hoạn chiều 30/8 (Ảnh: Gia Đoàn).

Bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang; chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Bê tông bảo vệ bị bong tróc, một số vị trí cục bộ đã lộ cốt thép tại trụ T2. Mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt.

Dù chưa phát hiện hư hỏng hệ thống bảo vệ cốt thép dự ứng lực, song để đảm bảo an toàn, cơ quan quản lý buộc phải hạn chế tải trọng xe qua cầu dưới 18 tấn, tương ứng 50% tải trọng thiết kế.

Nhìn hình ảnh gầm cầu trơ lõi thép sau hỏa hoạn khiến nhiều người giật mình, đặt câu hỏi: Có nên cho phép tận dụng gầm cầu làm bãi đỗ, trông giữ xe?.

Lo ngại nguy cơ an toàn

Bạn đọc Nguyễn Gia Thành nhắc lại: "Hà Nội từng có vụ cháy dưới gầm cầu và chính quyền đã cấm sử dụng diện tích này làm kho bãi, bãi giữ xe. Vậy mà đến nay vẫn còn rất nhiều gầm cầu bị biến thành bãi trông xe hoặc xưởng sản xuất. Nếu không xử lý triệt để, sẽ còn xảy ra những sự việc đáng tiếc khác".

Cùng quan điểm, độc giả Đoan Phan lo lắng: "Cốt thép trơ ra, lại bị nung nóng, chắc chắn không còn đạt yêu cầu. Nhiệt độ cao đã làm bong tróc toàn bộ lớp bê tông, khả năng cao cây cầu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, vấn đề này mới mệt khi lưu lượng phương tiện qua cầu quá lớn".

Sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều nơi vẫn trông giữ xe gầm cầu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bạn đọc Hạnh Vũ bổ sung: "Thép trong bê tông khi bị nung ở nhiệt độ cao sẽ thay đổi tính chất vật lý. Vậy an toàn của cây cầu sẽ ra sao?.

Chỉ vì lợi ích trước mắt mà cho phép trông giữ xe dưới gầm cầu thì khi hỏa hoạn xảy ra, thiệt hại sẽ khôn lường. Vụ cháy xe bồn từng làm hỏng dầm cầu trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai chính là bài học nhãn tiền".

Ở góc độ khác, bạn Linh Bùi thắc mắc: "Hà Nội đã từng có lệnh cấm trông giữ xe dưới gầm cầu, kể cả cầu vượt cạn, nhưng dường như không có ý nghĩa gì. Tôi không rõ thành phố thu được bao nhiêu tiền từ việc cho các công ty khai thác điểm đỗ xe dưới gầm cầu, nhưng cái giá phải trả khi xảy ra sự cố thì quá đắt".

Tài khoản MP169 đề nghị: "Cần rà soát toàn bộ các bãi giữ xe xem có đúng quy định không. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sự cố cầu xảy ra?. Bê tông bị đốt nóng lâu như thế làm sao mà không ảnh hưởng?. Phải giao đơn vị độc lập kiểm định để bảo đảm khách quan".

Không chỉ là câu chuyện bãi xe

Từ sự cố gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều ý kiến nhìn nhận sự việc ở góc độ khác. Họ cho rằng, vấn đề không chỉ là có cho phép hay cấm tuyệt đối việc tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe. Quan trọng hơn là quản lý thế nào để vừa giải quyết nhu cầu thực tế, vừa bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng và tính mạng người dân.

Độc giả Chương Nguyễn nêu thực tế, Hà Nội không phải tự ý cho phép trông xe dưới gầm cầu. Quỹ đất dành cho bãi xe hiện nay cực kỳ khan hiếm.

"Trước đây, khi cấm trông giữ, nhiều gầm cầu biến thành nơi đổ rác, chỗ thì tập trung đồng nát, hàng quán tự phát, thậm chí tệ nạn xã hội. Sau đó, thành phố mới đề xuất giao cho Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội quản lý nhằm chống lấn chiếm, giữ vệ sinh và giải quyết phần nào nhu cầu đỗ xe", bạn đọc phân tích.

Ngoài ô tô, nơi đây cũng đang trông giữ nhiều xe máy nhưng có dấu hiệu đã lâu không sử dụng, bị bụi phủ kín (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Anh dẫn chứng thêm: "Nhiều nước lân cận như Thái Lan, Malaysia hay Trung Quốc cũng tận dụng gầm cầu đô thị làm bãi xe. Vấn đề không phải là cấm hay không cấm, mà là tổ chức thế nào cho quy củ. Đội ngũ trông giữ phải được đào tạo, có chứng chỉ PCCC, trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy và luôn trong trạng thái cảnh giác".

Cùng quan điểm, độc giả Linh Nguyễn cho rằng: "Ở thành phố lớn, đất chật người đông, để quy hoạch được bãi gửi xe là điều khó khăn. Do đó, việc tận dụng gầm cầu hay tầng hầm chung cư chỉ là giải pháp tình thế, quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an toàn PCCC và giám sát nghiêm ngặt".