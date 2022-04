Giấy tờ dùng thay thế trong thời gian chờ nhận căn cước công dân

Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng giải đáp nguyên nhân chậm trễ.

Về vấn đề này, Công an thành phố Đà Nẵng trả lời như sau:

Thời gian qua, Công an Thành phố (CATP) đã tập trung triển khai việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn (đến nay đã thu nhận 739.228 hồ sơ đề nghị cấp CCCD, bao gồm cả công dân thường trú và tạm trú) và chuyển thông tin cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an xử lý, in thẻ CCCD theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận thẻ CCCD từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nay, CATP đã nhanh chóng chuyển trả 644.201 thẻ CCCD công dân (đạt 98,5% tổng số thẻ CCCD đã nhận). Đặc biệt, trong những thời điểm số lượng thẻ CCCD chuyển từ Cục về CATP rất lớn, CATP đã yêu cầu Công an các phường, xã trực tiếp thực hiện việc gửi trả CCCD đến người dân trong thời gian sớm nhất (bên cạnh hình thức chuyển trả qua đường bưu điện).

Tuy nhiên, hiện nay còn hơn 95.000 thẻ CCCD người dân chưa nhận được, xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

- Tình hình dân cư biến động liên tục, phức tạp, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục còn nhiều bất cập dẫn đến các giấy tờ tùy thân của công dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia nên cần điều chỉnh khi đi cấp CCCD; một số bộ phận công dân làm CCCD một nơi, nơi thường trú một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập nhật thông tin gặp nhiều khó khăn.

- Trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD, một số thông tin trong dữ liệu dân cư sai lệch nên phải kiểm tra, xác minh, chỉnh sửa hồ sơ để bảo đảm tính chính xác. Dữ liệu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sai năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh… dẫn đến sai mã số định danh nên kéo dài thời gian cấp CCCD cho người dân.

- Công tác vận chuyển trả CCCD cho người dân qua đường bưu điện gặp nhiều bất cập do số lượng CCCD từ Bộ Công an trả về CATP không đồng đều, có lúc quá tải dẫn đến khó khăn trong việc phân loại, quét thẻ, trả thẻ…

Hiện nay, CATP đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đẩy nhanh tiến độ triển khai các công tác liên quan; nỗ lực khắc phục những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng hoàn thành và chuyển trả toàn bộ CCCD cho người dân. Trong đó, tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu công dân. Tăng cường tuyên truyền đến nhân dân để nhân dân hiểu và đồng tình, ủng hộ, chấp hành các quy định về công tác quản lý cư trú. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

- Đối khớp 100% thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin trên hồ sơ cấp thẻ CCCD để làm rõ, xác minh, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ để đồng bộ dữ liệu, đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội in và trả thẻ CCCD cho người dân kịp thời. Tổ chức thông báo, trả thẻ CCCD đến tận tay công dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định trên địa bàn thành phố.

Đối với công dân chưa nhận được thẻ CCCD, có thể sử dụng Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ khác để thay thế để sử dụng trong giao dịch hành chính, dân sự thông thường. Trong trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân nhưng chưa được cấp CCCD mà có nhu cầu xác định thông tin cá nhân, công dân có thể liên hệ Công an xã, phường nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp văn bản thông báo về số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đây cũng chính là số CCCD, sử dụng trong mọi giao dịch hành chính thông thường.