Giao xe cho con gây tai nạn khiến 4 người chết: Mẹ đối diện mức phạt nào?

Theo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông, Gia Lai, trong quá trình điều tra, bị can Rơ Mah Pil - người giao xe cho con trai không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, gây ra vụ tai nạn làm 4 người tử vong, xảy ra vào năm 2023, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình thuộc hộ nghèo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về phần ông Rơ Lan Geunh (chồng bị can Rơ Mah Pih) không biết việc bị can mua và giao xe cho con. Do đó, cơ quan chức năng xác định ông Geunh không phải là đồng phạm về tội Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Các thanh niên điều khiển xe khi chưa đủ tuổi và gây ra vụ tai nạn đã tử vong nên cơ quan điều tra Công an huyện Chư Prông không xử lý.

Từ những tình tiết trên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông đã truy tố bị can Rơ Mah Pil ra trước Tòa án nhân dân huyện Chư Prông để xét xử về tội Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, bị can Rơ Mah Pih sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi để đưa ra hình thức xử phạt và tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Rơ Mah Pih theo quy định pháp luật.

Như Dân trí thông tin, năm 2021, chị Rơ Mah Pil mua xe máy biển kiểm soát 81B2-636.82 với dung tích xi-lanh 110cc, sau đó giao xe cho con trai R.M.T. (SN 2006, chưa có giấy phép lái xe) để đi lại hằng ngày.

Trưa 25/10/2023, T. uống rượu trong làng và lái xe đi cùng với bạn. Biết con mình chưa đủ tuổi và đã uống rượu nhưng chị Pil không ngăn cản mà đi về nhà.

Đến 17h45 cùng ngày, T. điều khiển xe máy chở N.K. (SN 2005) và S.N. (SN 2005) đi chơi. Khi đi đến xã Ia Lâu, xe của T. xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 81B2-199.06 do anh T. (SN 2001) điều khiển đi ngược chiều.

Vụ va chạm mạnh đã khiến cả 4 người đi xe máy tử vong.