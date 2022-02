Đốt loại pháo hoa được nhà nước cho phép, công an có quyền lập biên bản?

Theo nội dung chia sẻ trong đoạn clip thì một người đàn ông phản ứng khá gay gắt vì ngày đầu xuân năm mới đã bị công an vào nhà làm việc, lập biên bản sau khi người này đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Vụ việc được xác định là xảy ra tại xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Trước sự việc này dư luận đặt câu hỏi liệu cơ quan chức năng có quyền lập biên bản vi phạm hành chính vào ngày lễ tết và với hành vi sử dụng pháo được Nhà nước cho phép hay không?

Trước vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật Pháp Trị, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Hiện nay Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung không có quy định hạn chế lập Biên bản xác định hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật Pháp Trị, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Thậm chí theo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính còn khẳng định: "Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật".

Hành vi đốt pháo có đặc thù chỉ diễn ra vào dịp tết nên việc cơ quan chức năng tiến hành lập Biên bản vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Biên bản vi phạm hành chính là tài liệu ban đầu của người có thẩm quyền lập Biên bản để ghi nhận sự việc có dấu hiệu vi phạm hành chính đang, đã xảy ra bị phát hiện. Trước khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết phải xác minh lại hành vi đã bị lập biên bản, hành vi đó có hay không có vi phạm hành chính.

Trường hợp hành vi ghi nhận trong Biên bản không phải hành vi vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không ban hành quyết định xử phạt.

Cụ thể trong vụ việc này, nếu người dân bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp đầy đủ thông tin như nhãn mác pháo mình đã sử dụng do Bộ Quốc phòng sản xuất, thì việc lập Biên bản sẽ không cần phải tiến hành hoặc đã tiến hành thì cũng không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngược lại cũng cần phải xem xét lại thái độ thực hiện công vụ của chiến sỹ công an. Dịp Tết Nguyên Đán luôn được người dân đặc biệt coi trọng, luôn cố gắng tránh những điều không may, không thuận lợi.

Do vậy việc 2 dân phòng, cùng một cán bộ Công an mặc sắc phục vào nhà người dân, lập Biên bản sẽ gây ra những phản ứng tâm lý căng thẳng cho người dân. "Có thái độ ứng xử đúng mực" là một trong những quy tắc ứng xử người chiến sỹ công an phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BCA Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Trong vụ việc này để có thái độ ứng xử đúng mực thì cơ quan chức năng chỉ cần cử một dân phòng vốn là người địa phương biết rõ chủ nhà để vào trao đổi, nắm thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của loại pháo đã sử dụng. Khi cơ quan chức năng có cách tiếp cận "khôn khéo trong thực hiện nhiệm vụ" thì hẳn người dân sẽ phối hợp để cung cấp thông tin, làm sáng tỏ vụ việc, góp phần giải quyết hài hòa lợi ích cá nhân và công tác quản lý Nhà nước.