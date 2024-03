Độc giả: Dù thắng Indonesia, HLV Troussier vẫn nên từ chức

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam đối đầu đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ 4, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau thất bại 0-1 trước chính đối thủ ở trận đấu hôm 21/3, đoàn quân của HLV Philippe Troussier hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và gặp bất lợi lớn trong việc giành vé vào vòng loại tiếp theo.

Mệnh lệnh phải thắng là điều bắt buộc đối với thầy trò HLV Troussier nếu muốn đi tiếp. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn nghèo nàn, không nhiều người hâm mộ tin vào 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, nhiều người cho rằng dù "may mắn" thắng đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình, vị chiến lược gia người Pháp vẫn nên rời khỏi chiếc ghế nóng tại đội tuyển Việt Nam.

Độc giả Phan Trọng viết: "Kể cả đội tuyển có may mắn thắng được Indonesia, người hâm mộ cũng không thể đặt niềm tin vào thứ triết lý bóng đá mà HLV Troussier đang áp dụng có thể giúp đội tuyển Việt Nam tiến xa hơn. Tương lai chúng ta không thể trông chờ vào may mắn, nhưng thực tế đến giờ phút này, ngoài may mắn ra, chúng ta chẳng thể trông chờ gì vào ông Troussier".

"Gọi ông là "Phù thủy trắng", bởi chiến thuật của ông thì trắng tinh, còn đội tuyển của ông thì trắng tay. Thời kỳ đen tối nhất của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2011-2012, đội tuyển Việt Nam vẫn mang lại cảm xúc cho người hâm mộ mỗi khi thi đấu. Còn giờ đây, tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì nữa", độc giả Hoàng Linh bình luận.

HLV Troussier (Ảnh: Thành Đông).

"Đội tuyển của chúng tôi sẽ thắng, nhưng thắng bởi chúng tôi không thua kém Indonesia, chứ không phải thắng do ông huấn luyện. Lòng tin và sức chịu đựng của người hâm mộ là có hạn. Ông nắm đội tuyển và U23 hơn một năm, tất cả đều không cho thấy hy vọng và tiềm năng phát triển nào", thêm ý kiến từ độc giả Huynh Dung.

Đó cũng là quan điểm của chủ tài khoản FFFF, khi người này đặt câu hỏi rằng hơn một năm qua ông Troussier đã làm gì cho đội tuyển Việt Nam ngoài phong độ kém cỏi cùng bảng thành tích tụt dốc không phanh?

Ảnh: VFF.

Trước làn sóng đòi sa thải HLV Troussier, đại diện VFF cho biết sẽ tôn trọng hợp đồng đã ký và quyết định tương lai vị thuyền trưởng người Pháp vào tháng 6, thời điểm kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup. Điều này khiến không ít người bày tỏ sự thất vọng.

"3-4 năm hợp đồng là một quá trình rất dài, tại sao không đưa cả những chỉ tiêu ở Asian Cup để bây giờ mình ở thế yếu như vậy? Tiếc cho 1 thế hệ vàng, có thể nói là xuất sắc nhất từ trước tới nay, sẽ chẳng còn nhiều cơ hội thể hiện và cạnh tranh ở các giải đấu cấp độ châu lục bởi trong 3-4 năm tới, nếu không vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 thì cũng chẳng còn giải đấu nào đáng để chứng minh sự tiến bộ, vươn lên của cả một nền bóng đá cả. Tiếc, trong khi mà cả Đông Nam Á đang sục sôi làm mọi cách để thể hiện, tranh giành suất dự World Cup", độc giả Linh Lê trải lòng.

Tương tự, bạn đọc có nickname R.H viết: "Nhìn các cầu thủ căng thẳng, có thể đoán được kết quả trận ngày mai. Nhận lương như vậy nhưng không thể hiện được tầm vóc bản thân. Ông ta thừa biết năng lực của mình đến đâu nhưng vẫn cố tình đạt được hợp đồng, việc đã rồi, vấn đề ra đi của ông ta chỉ là thời gian, không còn ai ủng hộ ông ta nữa, kể cả những người trước đây luôn ca ngợi ông ta hết lời. Mong ông vẫn biết mình phải làm gì sau trận đấu tối nay".

Hoàng Diệu (tổng hợp)