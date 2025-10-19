Doanh nghiệp thắng kiện, buộc một xã ở Gia Lai trả nợ gần 1 tỷ đồng

Ngày 19/10, UBND xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đang yêu cầu cơ quan tham mưu thực hiện việc kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan đến vụ tranh chấp thực hiện thanh toán tiền phát sinh từ hợp đồng xây dựng.

Trước đó, ngày 26/9, Tòa án nhân dân khu vực 11 tỉnh Gia Lai đã tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên UBND xã Chư Sê phải thanh toán 936 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai (trú cùng địa phương).

Theo nội dung vụ án, năm 2016, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa (Công ty Thuận Nghĩa) trúng thầu dự án nâng cấp mở rộng đường liên xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Dự án do UBND xã Ia Glai (cũ) làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng.

Đường hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng xã vẫn chưa thanh toán hết tiền cho nhà thầu (Ảnh: Chí Anh).

Sau đó, đơn vị thi công này đã hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, UBND xã Ia Glai (cũ) mới thanh toán được một phần tiền. Năm 2022, UBND xã Ia Glai có văn bản xác nhận còn nợ Công ty Thuận Nghĩa 936 triệu đồng.

Nhiều năm qua, doanh nghiệp này liên tục yêu cầu UBND xã Ia Glai trả số tiền còn nợ nhưng địa phương vẫn không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Năm 2025, Công ty Thuận Nghĩa đã khởi kiện UBND xã Chư Sê (là pháp nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ của UBND xã Ia Glai sau sáp nhập) ra tòa.

Trước ngày xét xử, UBND xã Chư Sê có đơn xin vắng mặt và trình bày, dù đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của xã Ia Glai (cũ) nhưng không có nguồn kinh phí để chi trả. UBND xã Chư Sê cũng không đồng ý trả nợ khoản tiền trên.

Theo Tòa án nhân dân khu vực 11, UBND xã Ia Glai sáp nhập vào UBND xã Chư Sê. Như vậy, UBND xã Chư Sê kế thừa quyền và nghĩa vụ đối với UBND xã Ia Glai. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của Công ty Thuận Nghĩa là có cơ sở và phù hợp với quy định pháp luật.

Tòa án nhân dân khu vực 11 đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện và buộc UBND xã Chư Sê phải thanh toán cho Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai số tiền 936 triệu đồng, án phí 20 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Minh Triều, Chủ tịch UBND xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết đã yêu cầu cơ quan tham mưu thực hiện thủ tục kháng cáo về bản án nêu trên theo quy định.

"Liên quan đến việc trên, UBND xã Chư Sê xuất ngân sách để thanh toán là không đúng theo quy định. Đơn vị đang xin ý kiến của tỉnh để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi chưa đủ vốn đã thi công dự án, dẫn đến nợ", ông Triều nói.