Điểm tuần: Chồng lĩnh án tù vì quan hệ với vợ, cháy bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy

Chồng đi tù vì quan hệ với vợ: Pháp luật nghiêm minh nhưng đừng cứng nhắc!

Ngày 30/7 vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Kiệt bị xác định đã quan hệ tình dục với vợ là chị T. vào năm 2021, khi người này chưa đủ 16 tuổi.

Nhiều người cho rằng việc xét xử cần đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng cũng cần thể hiện sự khoan hồng và đừng quá cứng nhắc.

Chủ tài khoản có nickname P.Đ.R bình luận: "Biết rằng phải xét xử theo luật, nhưng nên có tình, có lý. Nếu đúng luật, việc người chồng đi tù sẽ đẩy gia đình vào cảnh cùng quẫn, con cái bị ảnh hưởng, nuôi dưỡng không đầy đủ, gia đình ly tán cùng nhiều hệ lụy khác. Nên áp dụng các phương án nhân văn hơn".

"Tuyên án quá máy móc. Pháp luật nghiêm minh nhưng đừng cứng nhắc, có những thứ không nhất thiết phải theo kiểu 2+2=4. Dĩ nhiên không nên để trường hợp như trên thành tiền lệ, song hãy tìm cách công khai thông tin và phổ biến, giáo dục ra sao để nâng cao nhận thức của người dân", bạn đọc Dương Thắng viết.

Vợ chồng bị cáo Trần Huỳnh Kiệt cùng các con (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Có thể xin án treo?

Theo Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thuộc trường hợp phạm tội từ 2 lần trở lên hoặc làm nạn nhân có thai, có thể bị áp dụng mức phạt là phạt tù 3-10 năm. Bởi vậy, về tội danh, việc Tòa án tuyên phạt bị cáo 3 năm tù là đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, pháp luật luôn có sự linh động, và việc bị cáo bị truy tố với khung hình phạt 3-10 năm không đồng nghĩa với việc bắt buộc phải đưa ra mức phạt nằm trong khung hình phạt này.

Theo Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp người phạm tội có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ luật này, Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật.

Ngoài ra, Điều 65 Bộ luật này quy định trong trường hợp người phạm tội bị xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách 1-5 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định pháp luật.

Sau khi bị tuyên án, gia đình bị cáo Kiệt đã đề nghị luật sư trợ giúp pháp lý, xin xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều nơi vẫn trông giữ xe gầm cầu

Sau vụ cháy bãi giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy chiều 30/8 khiến khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay tại gầm cầu Vĩnh Tuy, ngoài khu vực vừa xảy ra vụ cháy, vẫn còn nhiều bãi đỗ xe đang hoạt động.

Các bãi xe này nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng (Hà Nội), kéo dài từ trụ T1 đến trụ T14, H1 đến H14, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy và ngược lại. Phí trông giữ đối với xe ô tô 9 chỗ ngồi là gần 20.000 đồng/lượt/60 phút (nếu gửi theo tháng, cả ngày lẫn đêm hơn 2,5 triệu đồng). Đối với xe trên 40 chỗ, mức phí gần 25.000 đồng/lượt/60 phút; gửi theo tháng cả ngày lẫn đêm trên 2,7 triệu đồng.

Ngoài khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đang có 2 gầm cầu khác trên địa bàn Hà Nội là ngã tư Vọng và cầu Chương Dương đang được tận dụng làm bãi trông giữ xe ô tô, xe máy ngày và đêm.

Bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn tiếp tục hoạt động (Ảnh: Gia Đoàn).

Bị tạm giam vì trộm một con cá huyết long

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giam Dương Văn Bình (31 tuổi, trú tại phường Phú Yên) về tội Trộm cắp tài sản. Bình được xác định là kẻ đã lẻn vào cửa hàng bán cá cảnh để trộm con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng.

Theo đại diện Hội Sinh vật cảnh Đắk Lắk, Loại cá huyết long (tên khoa học là Scleropages formosus) có xuất xứ từ Indonesia với nhiều loại như kim long (màu vàng), ngân long (màu trắng), thanh long (màu xanh)…

Huyết long (màu đỏ) là loài cá đắt tiền hơn cả. Cá có kích thước lớn, chiều dài cơ thể có thể dài tới 90cm và trọng lượng hơn 7kg khi trưởng thành. Loại cá này giá có thể lên tới 300 triệu đồng/con. Sở dĩ giá cao là bởi hình dáng, "thần thái" sang trọng, khác biệt với các loại cá khác.

Cá rồng huyết long bình thường đã quý hiếm, nhưng những dòng cá bị dị tật bẩm sinh thường có giá "khủng". Trong số này, dòng cá đỉnh cao nhất là dòng dị tật về da, đột biến gen dẫn đến toàn bộ thân cá chuyển màu trắng toát nên đây loài đắt nhất trên thế giới, giá khoảng 80.000 USD/con có kích thước nhỏ.

Riêng một số cá huyết long bị đột biến về xương, có giá 30.000-35.000 USD/con.

Cá huyết long trị giá 60 triệu đồng bị kẻ gian lấy trộm (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Gặp sự cố trên cao tốc, dừng xe ra sao cho đúng luật?

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an mới đây đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.S. (quê Phú Thọ) về hành vi dừng đỗ sai trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo khoản 7, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt áp dụng với tài xế này là 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo công an, sáng 3/9, ô tô của anh S. bị hỏng lốp nên phải dừng lại ở làn trong cùng bên trái cao tốc để thay lốp. Quá trình dừng đỗ để thay lốp xe, tài xế này không đặt biển cảnh báo, không thông báo với lực lượng chức năng dù dừng ở phần đường có tốc độ cao nhất.

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, lái xe chỉ được dừng đỗ xe ở nơi quy định trên cao tốc. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng đỗ xe thì được dừng đỗ ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, đồng thời nhanh chóng báo cho CSGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Như vậy, đối với trường hợp lưu thông trên cao tốc, nếu xe gặp sự cố kỹ thuật, cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải bật báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Tình huống xe không thể di chuyển, phải thực hiện 3 thao tác gồm bật đèn khẩn cấp; đặt biển, đèn cảnh báo sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m và nhanh chóng báo cho CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.