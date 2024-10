Chàng trai Hà Nội ôm bó hoa tiền 50 triệu đồng tặng vợ gây sốt mạng

Mới đây, clip ghi lại cảnh một chàng trai ôm bó hoa với các tờ tiền 500.000 đồng bước vào nhà hàng, tặng một cô gái nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, gây chú ý.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, bó hoa có kích thước lớn được gắn rất nhiều tờ tiền 500.000 đồng kèm hoa hồng. Sau khi nói lời chúc, chàng trai tiến tới tặng bó hoa cho cô gái kèm nụ hôn ngọt ngào lên má.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, cô gái tỏ ra ngượng ngùng.

Đoạn clip đã nhận được lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng chàng trai hết mực quan tâm bạn gái. Tuy nhiên, không ít người cho rằng, chàng trai "làm màu" hay muốn câu tương tác trên mạng xã hội.

"Mỗi người có một cách riêng để thể hiện cách yêu thương với bạn gái miễn họ thấy hạnh phúc là vui rồi", cư dân mạng Thanh Ha viết.

Cư dân mạng Huyen Pham cho rằng: "Mình thích tiếng ting ting chuyển tiền vào tài khoản hơn, đỡ phải gỡ các tờ tiền ra".

"Tôi thấy quan trọng là tình cảm, cách ứng xử với nhau, chuyện quà cáp, tiền bạc không phải là vấn đề. Nếu chồng hoặc bạn trai đối xử tốt, với chị em ngày nào cũng là ngày hạnh phúc", cư dân mạng Q.T bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Duy Cường (sinh năm 1993, sống ở Hoài Đức, Hà Nội) xác nhận là chàng trai xuất hiện trong clip. Bó hoa gắn tiền được anh tặng cho vợ là chị Phạm Mai hôm 17/10. Khi đó, cả hai ăn tối tại một nhà hàng lẩu.

Màn tặng hoa được giữ bí mật nên chị Phạm Mai rất bất ngờ. Đoạn clip do anh Cường nhờ nhân viên nhà hàng quay, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội để lưu lại một kỷ niệm đẹp. Hai vợ chồng không ngờ nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận trái chiều của cư dân mạng.

Trước khi tạo niềm vui cho vợ, anh Duy Cường suy nghĩ rất nhiều về món quà, cuối cùng quyết định chọn bó hoa gắn tiền để vợ có thể mua sắm thoải mái.

Bó hoa gắn tiền được anh Cường đặt một cửa hàng chuẩn bị trước. Cửa hàng phải huy động nhân viên để làm trong 3 ngày.

Tổng số tiền được gắn lên bó hoa là 50 triệu đồng. Số tiền này vừa đủ để tạo hình vòng cung đẹp mắt cho tổng thể của món quà.

Theo anh Duy Cường, khó nhất là nhân viên phải khéo léo gắn từng tờ tiền một cách tỉ mỉ, đảm bảo các tờ tiền không bị rách hay hư hỏng.

"Tôi rất run khi thể hiện tình cảm trước đông người. Đây là lần đầu tiên, tôi tặng hoa cho vợ sau 9 năm yêu nhau và 3 năm kết hôn.

Trước đây, vào các dịp 8/3 hay 20/10, chúng tôi thường đi ăn ở nhà hàng. Năm nay, tôi muốn tạo niềm vui, sự bất ngờ cho vợ. Vợ tôi sống tiết kiệm, chịu nhiều thiệt thòi nhiều năm qua. Hiện tại, công việc làm ăn tốt hơn nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy", anh Duy Cường chia sẻ.

Nói về ý kiến tặng hoa tiền để câu tương tác trên mạng xã hội, anh Duy Cường cho rằng, khi đăng tải clip lên mạng xã hội sẽ chấp nhận những quan điểm khác nhau của mỗi người.

Từng hoãn cưới vì Covid-19

Anh Duy Cường và chị Phạm Mai có tình yêu kéo dài 9 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Hai người quen nhau trong lúc học chung trường cấp 3. Sau khi nhắn tin làm quen, nói chuyện hợp, cặp đôi chính thức yêu nhau.

Thời gian 9 năm yêu đương là một hành trình, cặp đôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp trên nhiều cung đường phượt bằng xe máy. Không ít lần họ cãi nhau, tưởng như tan vỡ rồi lại hàn gắn.

Vì một chút mâu thuẫn, cặp đôi từng có khoảng thời gian 6 tháng không nói chuyện như hai người xa lạ. Bằng tình yêu và sự thấu hiểu, họ vượt qua rồi trở về bên nhau để hướng đến một đám cưới hạnh phúc.

Hành trình kết hôn của anh Cường và chị Mai cũng lắm gian nan. Cặp đôi từng phải hủy đám cưới 4 lần vì dịch Covid-19.

"Năm 2020, có lần thực phẩm đã được chuẩn bị nhưng xuất hiện ca Covid-19 nên gia đình tôi phải hủy cưới, toàn bộ cỗ bàn phải đổ bỏ.

Năm 2021, vợ chồng tôi tổ chức một lễ cưới đơn giản với khách mời là người thân của gia đình hai bên. Năm 2023, chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới, lúc đó hai vợ chồng đã có một bé trai kháu khỉnh", anh Cường chia sẻ.

Thời gian 9 năm yêu giúp hai vợ chồng Duy Cường - Phạm Mai hiểu rõ tính cách của nhau. Sau khi kết hôn, cuộc sống vất vả hơn nhưng hai vợ chồng luôn gắn bó và đồng hành cùng nhau nhờ sự chia sẻ trong mọi chuyện.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, dịp 20/10 các bó hoa gắn tiền được bày bán khá nhiều với nhiều mức giá do khách lựa chọn.

Chủ một cửa hàng hoa ở Hà Nội cho biết, vì muốn giữ được lâu hoặc dùng tiền để chi tiêu, nên nhiều khách thích chọn các bó hoa tiền. Trong quá trình làm, nhân viên các cửa hàng phải cẩn thận để tiền không bị hư hỏng, rách nát.

Hoa tươi vẫn là mặt hàng được phái mạnh tìm mua nhiều để tặng cho vợ, bạn gái trong dịp lễ 20/10 vì gửi gắm tình cảm trọn vẹn nhất.

Theo khảo sát, giá hoa tươi tại các cửa hàng tăng khoảng 30% so với ngày thường. Nguyên nhân do các vựa hoa lớn ở miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do bão Yagi hồi tháng 9 vừa qua, nguồn cung cho thị trường giảm.