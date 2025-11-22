Đi khám chữa bệnh, gặp bác sĩ trường top thì yên tâm ra viện sớm

Bài viết "Bác sĩ từ trường tuyển sinh 28 điểm không thể giống bác sĩ trường 15 điểm", đăng trên báo Dân trí ngày 20/11, nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của đại biểu Quốc hội.

Bạn đọc cho rằng chất lượng thầy thuốc, bác sĩ liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người, vì vậy riêng ngành y không nên tuyển sinh bằng xét học bạ hay ưu tiên điểm số.

Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo rất quan trọng và không thể đánh đồng một bác sĩ được đào tạo từ trường có điểm chuẩn 25-28 điểm với bác sĩ trúng tuyển theo hình thức xét tuyển hoặc điểm tuyển sinh chỉ đạt 15 điểm.

Theo đại biểu Quốc hội, chất lượng đào tạo rất quan trọng và không thể để bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng giống như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bạn đọc Khắc Hiệp nêu thẳng quan điểm: "Đi khám chữa bệnh, gặp được bác sĩ đào tạo trường top đầu thì yên tâm sớm được ra viện, còn gặp mấy bác sĩ chuyên tu, đào tạo chắp vá thì đảm bảo là ở lại viện dài dài".

Đồng quan điểm với đại biểu Quốc hội, bạn đọc Phạm Văn Hoàn cho rằng riêng ngành y và ngành sư phạm không nên tuyển sinh bằng xét học bạ hay ưu tiên điểm số, bởi chất lượng thầy thuốc liên quan đến sinh mạng con người.

"Chất lượng thầy giáo liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực. Thầy thuốc/bác sĩ và thầy giáo không thể là sản phẩm lỗi của giáo dục. Những trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển sinh, nếu thuộc diện chính sách thì nên có cơ chế hỗ trợ (học dự bị, học bồi dưỡng thêm...) để đạt chuẩn", bạn đọc nêu.

Độc giả Phạm Công tỏ ra lo ngại trước thực tế nhiều bác sĩ hiện nay được nâng từ y sĩ, y tá qua hình thức chuyên tu hoặc đào tạo từ xa, trong khi khối lượng kiến thức y khoa đòi hỏi đào tạo chính quy và thực hành nghiêm ngặt.

"Những bác sĩ như vậy có xứng đáng được trả lương cao khi công việc chủ yếu chỉ là đo khám đơn giản rồi kết luận. Nhiều bệnh nhân uống thuốc đến no mà bệnh không khỏi. Vậy nên cứ bệnh là người dân lại lên bệnh viện tuyến cao", bạn đọc chia sẻ.

Một số bạn đọc đặc biệt lo ngại về chất lượng nguồn đào tạo từ diện cử tuyển, ưu tiên khu vực.

Theo dõi phiên thảo luận tại Quốc hội, anh Đinh Quốc Việt nhận xét ý kiến đại biểu rất sát thực tế. Theo anh, chất lượng bác sĩ cử tuyển tại các trường dân tộc hiện nay cũng đáng lo ngại.

"Thi đại học vào ngành y rất khó. Chính sách ưu tiên cho học sinh dân tộc thiểu số chỉ phù hợp với một số vùng đặc biệt khó khăn. Một số nơi bị lạm dụng, nhiều em học lực thấp vẫn được ưu tiên học bác sĩ đa khoa theo chính sách, nhưng chất lượng rất thấp. Trong khi đó, nhiều học sinh người Kinh học khá hơn trong lớp lại rất khó đỗ ngành y", bạn đọc viết.

Độc giả Hiền Nguyễn cho rằng đào tạo bác sĩ cần sàng lọc ngay từ đầu vào. Bạn đọc ví von: "Sửa tivi hỏng còn đền được, chứ chữa người hỏng thì đền làm sao được!".

Bạn đọc Nhật Lam góp ý, cần gom gọn hệ thống đào tạo (chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ) trong ngành y để giảm cồng kềnh và tham chiếu mô hình đào tạo của nước ngoài. Việc chuẩn hóa đầu ra phải thực hiện trước khi cấp bằng bác sĩ, chứ không phải đợi đến kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề.

Với khối y dược của quân đội và công an, bạn đọc đề nghị gom chung vào một cơ sở đào tạo; hai lực lượng này có thể tự quyết định chuẩn đầu ra nhưng không được thấp hơn chuẩn chung.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề nên thuần túy là quản lý hành chính, không phải "cuộc thi tay nghề".

Bạn đọc Nga Nguyễn nhấn mạnh, bác sĩ là nghề liên quan trực tiếp đến mạng sống con người, không thể đào tạo kiểu phổ cập, đầu vào thấp cũng trở thành bác sĩ.

"Tôi phản đối mạnh việc mở tràn lan ngành y ở các trường không chuyên, càng phản đối hạ chuẩn, cộng điểm hay xét tuyển dễ dãi. Một bác sĩ 28 điểm và một "bác sĩ 15 điểm", bác sĩ tại chức, chuyên tu, văn bằng 2 không thể giống nhau. Sức khỏe không phải nơi để đánh cược", bạn đọc nêu quan điểm.

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Canh Nguyễn cho rằng điều quan trọng nhất không phải là học ở đâu mà là năng lực thực tế.

"Hãy để mọi người chứng minh năng lực bằng kết quả làm việc. Trường điểm chuẩn cao vẫn có sinh viên ra trường rất bình thường. Điều quan trọng là phải có hệ thống kiểm định đầu ra", bạn đọc đưa ra quan điểm

Lập Trần cho rằng không có "bác sĩ 15 điểm" vì điểm sàn ngành y hiện nay tối thiểu cũng 20 điểm, nhưng mức này vẫn còn thấp. Người này đề xuất nâng điểm sàn lên 24-25.

Ở chiều ngược lại, tài khoản Gerard Smith phản bác quan điểm đại biểu Quốc hội, và cho rằng điểm xét tuyển không phải yếu tố quyết định để trở thành bác sĩ giỏi.

Theo tài khoản này, bác sĩ phẫu thuật cần sự khéo léo của đôi tay, điều trị đòi hỏi khả năng ghi nhớ, thăm khám cần kinh nghiệm. Không phải tất cả đều dựa trên tư duy suy luận. Do đó, điểm đầu vào cao không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng bác sĩ.