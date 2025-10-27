Dấu hiệu các tội danh vụ dùng dao đâm liên hoàn tại bệnh viện Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh) để điều tra hành vi có dấu hiệu giết người.

Theo công an, ngày 17/10, Vỹ đưa vợ là chị K. (26 tuổi, quê Nghệ An) tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực. Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Sáng 23/10, Vỹ dùng dao tấn công liên tiếp nhiều người trong phòng bệnh khiến 2 trẻ sơ sinh bị thương đang được theo dõi, 2 người nhà bệnh nhân khác cùng 3 nhân viên y tế bị thương. Trong đó, người bị thương nặng nhất là điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang (38 tuổi) với 11 nhát đâm, trong đó có 4 vết đâm chí mạng vùng cổ và ngực, sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải. Do được cấp cứu kịp thời, chị Trang đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ trong xã hội những ngày qua. Nhiều người đề nghị áp dụng chế tài nghiêm khắc, buộc Vỹ phải chịu trách nhiệm bởi hành vi mình gây ra.

Bàn Văn Vỹ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Anh Vu Tuan bình luận: "Dùng dao nhọn đâm vào cổ và các chỗ nguy hiểm trên cơ thể, 11 nhát dao cho thấy ý chí muốn tước đoạt mạng sống người khác, có thể xếp vào tội giết người. Ngày vợ sinh con, người chồng không đi làm việc thiện lành để tu phúc cho vợ con vượt qua cửa tử mà làm ngược đời là tạo tội giết người, dù người không chết là nằm ngoài muốn. Nên cách ly kẻ ác nguy hiểm này khỏi xã hội".

"Hành động của tên này rất tàn bạo, nhắm vào điểm trọng yếu người khác. Đây rõ ràng là mục đích muốn kết liễu nạn nhân, còn việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của hung thủ. Mong rằng sẽ có hình phạt nghiêm minh", chủ tài khoản LOLBiz viết.

"Nữ điều dưỡng xứng đáng được trao huân chương, kẻ sát nhân cần phải bị xử kịch khung của tội giết người", độc giả Phan Van Tuan bình luận.

Vậy dưới góc độ pháp lý, hành vi của Vỹ có thể bị xem xét trách nhiệm ra sao?

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành động của Vỹ là hết sức nguy hiểm, không chỉ gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự nơi công cộng mà còn trực tiếp xâm phạm tới sức khỏe, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tước đoạt tính mạng người khác. Cơ quan điều tra sẽ bóc tách từng hành vi để làm rõ dấu hiệu nhiều tội danh trong vụ việc này.

Thứ nhất, về hành vi dùng dao đâm 11 nhát vào điều dưỡng Trang, trong đó có 4 vết vào vùng cổ và ngực, đây là hành vi sử dụng hung khí tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể, có khả năng lập tức tước đoạt tính mạng người khác. Bởi vậy, việc công an tạm giữ Vỹ để điều tra về hành vi có dấu hiệu Giết người là có cơ sở.

Nếu bị quy kết trách nhiệm về tội danh này, Vỹ có thể bị xem xét tình tiết định khung theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là "có tính chất côn đồ" và "giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân" (trong trường hợp các nhân viên y tế đã là công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước và đang thực hiện nhiệm vụ công).

Sau khi gây án, Vỹ lập tức bị công an khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của Vỹ đối với các bé sơ sinh. Nếu có cơ sở đánh giá hành vi của Vỹ có thể lập tức gây nguy hiểm với tính mạng các bé, có thể xem xét thêm tình tiết phạm tội với người dưới 16 tuổi theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật này.

Trường hợp này, do các nạn nhân chưa tử vong, hành vi của nghi phạm sẽ thuộc nhóm phạm tội chưa đạt và được áp dụng các chế tài xử lý căn cứ quy định tại Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, mức phạt cao nhất có thể áp dụng với tội giết người trong trường hợp này là phạt tù 20 năm.

Thứ hai, không chỉ phạm tội với điều dưỡng Trang, Vỹ còn tấn công nhiều người khác dẫn tới thương tích. Do đó, công an sẽ xác minh tính chất, mức độ nghiêm trọng về hành vi của nghi phạm và mức độ tổn hại sức khỏe của các nạn nhân khác.

Nếu hành vi nhắm vào các nạn nhân khác đã gây ra thương tích, song không mang tính quyết liệt, có khả năng lập tức tước đoạt tính mạng nạn nhân, nghi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tình tiết sử dụng hung khí nguy hiểm, nếu các nạn nhân có xuất hiện mức độ thương tật, nghi phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự. Do đây là tội danh mang tính định lượng, việc giám định là bắt buộc để có căn cứ xử lý hình sự.

Bác sĩ thăm khám nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, nạn nhân bị thương tích nặng nhất trong vụ việc (Ảnh: Hoàng Yến).

Thứ ba, do hành vi của Vỹ thực hiện ở nơi công cộng, xâm phạm nghiêm trọng tới an ninh trật tự của bệnh viện, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, hoảng sợ cho nhiều người và làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh bình thường của bệnh viện, cơ quan điều tra sẽ đồng thời xem xét dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tình tiết dùng vũ khí, nếu bị xử lý về tội danh này, nghi phạm có thể bị xử lý theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt là 2-7 năm tù.