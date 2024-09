Người đập kính, hành hung tài xế ô tô có thể bị xử lý đồng thời 3 tội danh?

Ngô Đức Giang (43 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TPHCM) đang bị Công an TP Thủ Đức, TPHCM, tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng và điều tra dấu hiệu của các tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản. Giang là người phá cửa kính ô tô, lăng mạ, dùng vật cứng tấn công một tài xế trên đường Kha Vạn Cân vào tối 15/9 và bị người dân quay clip, đăng lên mạng xã hội. Nguyên nhân sự việc được cho xuất phát từ va chạm giao thông.

Độc giả băn khoăn, với diễn biến hành vi như trên, Giang có thể phải chịu thêm trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào?.

Ngô Đức Giang (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là hành vi thể hiện sự hung hăng, côn đồ, coi thường pháp luật; xem nhẹ quyền tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cá nhân người khác cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trước hành vi có tính chất khinh pháp và gây phẫn nộ trong dư luận như trên, việc cơ quan điều tra khởi tố tài xế này về tội Gây rối trật tự công cộng là động thái kịp thời, cần thiết, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Đối với sự việc trên, ông Lực cho biết có 3 chủ thể đã bị xâm phạm là an ninh trật tự xã hội, sức khỏe của tài xế bị tấn công và quyền tài sản của tài xế này. Do đó, sau khi tống đạt quyết định khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ dấu hiệu của các tội Cố ý gây thương tích (Điều 134) và Cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178) quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định nhằm xác định chính xác giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ việc là bao nhiêu. Nếu kết quả giám định cho thấy giá trị tài sản thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, Giang sẽ bị xử lý hình sự về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Về hành vi Cố ý gây thương tích, vấn đề mấu chốt cần xác định là mức độ tổn thương cơ thể của nạn nhân là bao nhiêu. Để làm rõ yếu tố này, cơ quan điều tra cần đưa nạn nhân đi giám định để có kết quả chính xác nhất. Trong trường hợp nạn nhân xuất hiện thương tật dù chỉ là 1%, kết hợp với việc Giang sử dụng vật cứng để tấn công, tài xế này vẫn có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11%, mức phạt tối đa có thể áp dụng theo khoản 1 Điều này là 3 năm tù còn nếu ở mức từ 11% trở lên tới dưới 30%, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-6 năm.

Giang đập kính, hành hung tài xế trong ô tô

Ngoài ra, cần lưu ý tội danh quy định tại khoản 1, Điều 134 thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Do đó, nếu hành vi thuộc tình huống này, cơ quan điều tra cần có yêu cầu của bị hại để có thể khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích.

Đối với tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tội danh này không thuộc nhóm tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật dù các bên có hòa giải được hay không.