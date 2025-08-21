Dân kêu cứu vì sợ sống cạnh nghĩa trang: Không có hài cốt, là đất tâm linh?

Trả lời báo Dân trí liên quan vụ việc người dân kêu cứu vì sắp phải sống cạnh khu mồ mả vô danh, Chủ tịch UBND xã Bình Minh - ông Nguyễn Đăng Việt - cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương đã kịp thời ngăn chặn, không cho máy xúc san gạt làm đường để đưa mồ mả từ khu đô thị Thanh Hà về chôn cất gần khu đấu giá Lò Gạch.

Người dân hoang mang, lo lắng khi một nhóm người đưa máy xúc tới làm đường để đưa mồ mả vô danh từ khu đô thị Thanh Hà về đây chôn cất (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Cạnh khu đấu giá Lò Gạch đã có mồ mả từ trước, chứ không phải bây giờ thôn mới định đưa về. Mồ mả mà người dân phản ánh thực chất chỉ là đất, nằm ở khu Mả Bụt trong khu đô thị Thanh Hà. Đây được coi là đất tâm linh, chứ không có hài cốt.

Trước đây, mỗi khi có trẻ nhỏ mất, người dân thường đưa ra bãi đất cao này chôn cất, gọi là Mả Bụt. Việc dự định đưa mồ mả về khu Lò Gạch chỉ mang tính nghi thức, chứ không có gì.

Tuy nhiên, lo ngại của người dân khu đấu giá Lò Gạch cũng có cơ sở, bởi họ sợ sau này sẽ có nhiều hài cốt được đưa về, hoặc biến nơi này thành khu chôn cất, điều đó đi ngược lại quy hoạch của xã", ông Việt chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Minh, chính quyền đang khẩn trương tìm một vị trí khác thay thế để di dời mồ mả khu Mả Bụt.

"Nếu thôn không tìm được phương án nào khác thì cuối cùng vẫn phải chuyển mồ mả khu Mả Bụt về khu Lò Gạch.

Hiện nay, chỉ có 3 địa điểm có thể chôn cất. Một là nghĩa trang tổng hợp gần trụ sở UBND xã - nơi tập hợp nhiều mồ mả vô danh khi triển khai dự án. Tuy nhiên, người dân chưa đồng thuận vì tình trạng mộ chồng mộ.

Địa điểm thứ hai là nghĩa trang của thôn. Tuy nhiên khu vực này nằm trong quy hoạch đường Vành đai 4 và đang có tình trạng bị một số công trình lấn chiếm. Thứ ba mới là khu đấu giá Lò Gạch", ông Việt nói thêm.

Gần 100 hộ dân lo lắng khi khu đất sát nhà có nguy cơ trở thành nghĩa trang (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Vị này cho hay, khu đấu giá Lò Gạch có địa thế đẹp, xã đang định hướng quy hoạch thành công viên, sân chơi, bãi tập. Gần đó vốn đã có một số ngôi mộ được đưa về, nhưng xã khẳng định sau này sẽ không cho phép ai đưa hài cốt về chôn cất.

"Nếu phải đưa mồ mả từ khu Mả Bụt về đây, chính quyền sẽ bàn bạc, lắng nghe người dân. Đồng thời cải tạo khu đất trống hiện tại thành công viên cây xanh, bảo đảm cảnh quan. Việc di dời chỉ mang ý nghĩa tâm linh", ông Việt nói.

Qua vụ việc này, lãnh đạo xã Bình Minh cũng cho biết sẽ sớm triển khai quy hoạch một nghĩa trang tập trung cho toàn xã, thay vì để các thôn tự bố trí manh mún như hiện nay.

Trước đó, báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu của gần 100 hộ dân sinh sống tại khu đấu giá Lò Gạch (xã Bình Minh, TP Hà Nội) về việc quy tập, di chuyển mộ nằm trên đất thuộc khu đô thị Thanh Hà về chôn sát khu dân cư, gây ảnh hưởng đến môi trường sống, cảnh quan và đời sống của người dân.

