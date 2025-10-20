Cùng một loại đất của một dự án, xã được hỗ trợ, xã không

Theo phản ánh của người dân xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy.

Khu vực giáp ranh nối 2 xã Bình Lục và Lý Nhân nơi có hạng mục cống, âu thuyền Quan Trung của Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy (Ảnh: Đức Văn).

Trong dự án trên có hạng mục cống, âu thuyền Quan Trung nằm trên địa bàn xã Văn Lý, huyện Lý Nhân và xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ (nay là các xã Lý Nhân và xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình), có hơn 20 hộ dân ở 2 xã bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Trong đó, xã Lý Nhân có 8 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trong đó có 1 hộ dân có đủ điều kiện hỗ trợ bồi thường về đất, 7 hộ dân còn lại có vật kiến trúc, tài sản, cây cối hoa màu trên đất không có sổ đỏ.

Xã Bình Lục có 16 hộ dân (đứng tên 17 hộ) bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Một hộ có đất ở và một hộ có đất vườn đủ điều kiện hỗ trợ bồi thường về đất; 14 hộ dân xây dựng trên đất UBND xã.

Một số hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng phục vu dự án đã tháo dỡ, di dời tài sản (Ảnh: Đức Văn).

Ngày 23/12/2024 UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ đã ban hành Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Diện tích thu hồi 3.955 m2 đất của UBND xã Văn Lý cũ quản lý, trên đất có 7 hộ dân xây dựng nhà, công trình xây dựng trên đất nhưng không được bồi thường hỗ trợ.

Ông Ngô Quốc Tuấn (SN 1967), trú xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Người dân chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ dự án này, nhưng đến nay khi hay tin các hộ dân ở xã Bình Lục, cũng xây dựng nhà cửa trên đất không sổ đỏ như chúng tôi nhưng lại được hỗ trợ từ 40 đến 60% tài sản trên đất. Chúng tôi thấy không công bằng, tại sao cùng một dự án, cùng một loại đất, xã thì được hỗ trợ, xã thì lại không?”.

Theo lý giải của lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, việc các hộ dân trên địa bàn xã Lý Nhân không được hỗ trợ, còn các hộ dân trên địa bàn xã Bình Lục được hỗ trợ là do thời điểm địa phương ban hành các quy định.

Việc UBND huyện Lý Nhân cũ ra quyết định số 2445, được căn cứ theo Quyết định 59/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ban hành ngày 19/12/2023, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024; hết hiệu lực 7/1/2025).

Còn UBND huyện Bình Lục cũ, cho đến khi thực hiện chính quyền 2 cấp vẫn chưa ban hành quyết định nào, nên khi xã Bình Lục mới đi vào hoạt động đã căn cứ vào quyết định số 23/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam cũ ban hành ngày 19/3/2025. Vì vậy các hộ dân nằm trên địa bàn xã Bình Lục sẽ được hỗ trợ tài sản trên đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

Người dân xã Lý Nhân, tỉnh Hà Nam rất bất bình về việc cùng một dự án, một loại đất, nhưng xã thì được hỗ trợ, xã lại không (Ảnh: Đức Văn).

Sau khi nhận được những ý kiến và đề nghị của người dân, UBND xã Lý Nhân đã trực tiếp gặp gỡ, giải đáp thắc mắc với các hộ dân và đã có tờ trình gửi đến UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây Dựng. Tờ trình đề nghị hỗ trợ khác đối với trường hợp có nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất và xin giao đất có thu tiền cho các hộ dân nằm trong dự án.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, với lý do vướng mắc ở điều 3 kèm theo quyết định 23/2025/QĐ-UBND, bổ sung quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 29/8/2024; Quyết định 79/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024, nêu rõ: “Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được phê duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không được áp dụng theo quy định tại quyết định này”.

Ngày 14/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nam (Chủ đầu tư dự án) đã có báo cáo số 1012, gửi đến Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi và UBND tỉnh Ninh Bình với đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét đối với đề nghị của UBND xã Lý Nhân. Đề xuất xem xét tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngoài cho các hộ dân tương đương với mức hỗ trợ theo Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh Hà Nam cũ.