Chỉ đánh bạc 1 ván, sau đó không chơi nữa thì có bị xử lý không?

Bạn tôi có lại xem, sau đó đã tham gia đánh 1 ván 50.000đ (gửi qua cửa một người bạn đang chơi) sau đó dừng lại, không chơi nữa và chỉ đứng xem.

Cho đến lúc công an bắt, công an có thu giữ tổng số tiền 7 triệu đồng gồm: tiền dưới chiếu là 3 triệu đồng và 4 triệu đồng tiền thu giữ trong người những người tham gia đánh bạc.

Cơ quan Công an đã khởi tố 10 người tham gia đánh bạc và nói là đang củng cố hồ sơ để khởi tố bạn tôi. Luật sư cho tôi hỏi, khi Công an bắt, bạn tôi đã dừng chơi, vậy bạn tôi có bị khởi tố không?

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật Đồng đội, Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời:

Thứ nhất, về căn cứ khởi tố: Theo quy định tại Điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cơ quan điều tra chỉ được khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi xác định có dấu hiệu tội phạm dựa vào một trong những căn cứ như:

- Tố giác của cá nhân;

- Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

- Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

- Người phạm tội tự thú.

Do đó, nếu vào thời điểm công an bắt quả tang, mà người bạn của bạn đang đánh bạc thì người này có thể bị khởi tố vụ án hình sự. Theo thông tin bạn cung cấp, người này đã ngừng chơi và đang đứng xem nên trong trường hợp này chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can theo quy định trên.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện người này đã có hành vi đánh bạc và có các đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc thì vẫn có thể khởi tố bị can đối với người này.

Thứ hai, về việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc:

Việc khởi tố bị can chỉ khi xác định có dấu hiệu tội phạm. Trong vụ việc này, người bạn của bạn có sử dụng 50.000 đồng để đánh bạc. Mức tiền này chưa đủ cấu thành tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tuy nhiên, nếu người này chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc; hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc.