Cầm gậy bóng chày đánh người, tài xế có thể bị xử lý ra sao?

Nguyễn Tiến Hải (40 tuổi, quê Nghệ An) đang bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Hải là nghi phạm dùng gậy bóng chày chặn đánh người đàn ông chở con nhỏ rồi bỏ trốn vào ngày 31/3.

Theo công an, sáng 31/3, ô tô do Hải điều khiển suýt xảy ra va chạm với xe máy của ông N.H.Q. (43 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển tại khu vực khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Sau khi cự cãi, Hải cầm gậy bóng chày đánh nhiều lần vào vai ông Q. khiến người này và con gái ngồi sau phải nhảy khỏi xe máy để tránh.

Gây án xong, nghi phạm lái ô tô bỏ trốn, di chuyển hướng ra miền Trung. Tới địa phận thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ, di lý về Bình Dương để phục vụ điều tra.

Sự việc khiến người dân vô cùng phẫn nộ và thắc mắc, với hành vi trên người đàn ông 40 tuổi có thể bị xử lý ra sao?

Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Công an Bình Dương).

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc sử dụng vũ lực để giải quyết va chạm giao thông là vấn đề nhức nhối, đáng báo động thời gian qua. Không ít vụ việc đã được cơ quan chức năng đưa ra xử lý nghiêm nhằm tạo tính răn đe, giáo dục với người dân nhưng còn không ít người vẫn ngông nghênh, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng vũ lực để hành hung người khác mà trường hợp của Nguyễn Tiến Hải là một trong những ví dụ điển hình.

Theo dữ liệu clip ghi lại và thông tin từ cơ quan chức năng, với diễn biến hành vi đã thực hiện, nghi phạm đã xâm phạm tới 2 khách thể được pháp luật bảo vệ và có thể bị xem xét trách nhiệm về 2 tội danh. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, do đây là tội danh thực hiện nơi công cộng, vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, ứng xử khi tham gia giao thông, gây phẫn nộ, bức xúc với nhiều người và làm ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm tới khách thể được pháp luật bảo vệ là trật tự công cộng, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của Hải về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tình tiết định khung sử dụng vũ khí, hung khí, nếu bị quy kết tội danh về hành vi này, Hải có thể đối diện khung hình phạt theo khoản 2 Điều này là 2-7 năm tù.

Do đây là tội danh không thuộc nhóm khởi tố theo yêu cầu của bị hại và không phụ thuộc vào mức độ tổn thương cơ thể của bị hại, công an có quyền khởi tố vụ án hình sự mà không phụ thuộc vào ý chí của người bị đánh là ông Q.

Hình ảnh Hải cầm gậy bóng chày lao tới, đánh vào người ông Q. (Ảnh cắt từ clip).

Thứ hai, ngoài trật tự xã hội, hành vi của Hải còn xâm phạm tới sức khỏe của ông Q. Bởi vậy, trong trường hợp cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi giám định thương tật và kết quả giám định cho thấy xuất hiện tỷ lệ tổn thương về sức khỏe, bất chấp mức độ tổn thương có đạt mức 11% hay không, cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung là dùng vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Trường hợp thương tật dưới 11%, việc khởi tố hình sự cần có yêu cầu của bị hại còn nếu từ 11% trở lên, có thể xem xét trách nhiệm hình sự mà không cần phụ thuộc vào ý chí của người bị hành hung.

Do đây là tội danh mang tính định lượng nên buộc phải có kết quả giám định thương tật của nạn nhân để làm căn cứ xử lý hình sự. Nếu nạn nhân không có yêu cầu giám định thương tật và không đi giám định thương tật, trách nhiệm hình sự sẽ được loại bỏ. Khi đó, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt có thể áp dụng là 5-8 triệu đồng.