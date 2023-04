Bộ Công an hướng dẫn cách thoát nạn khi ô tô đang bị treo trên vách đá

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn người dân phương pháp để tự thoát ra khỏi ô tô đang bị treo trên vách đá.

Bước 1: Phanh xe

Bình tĩnh. Bị treo lơ lửng trên vách đá có thể rất đáng sợ nhưng bạn càng bình tĩnh bao nhiêu thì đầu óc bạn càng tỉnh táo bấy nhiêu khi thoát nạn. Nếu bắt đầu hoảng sợ, hãy hít một hơi thật sâu và cố gắng tập trung vào môi trường xung quanh trong khi chuẩn bị sơ tán khỏi xe.

Cố gắng không thực hiện bất kỳ hoạt động hấp tấp nào. Trừ khi xe của bạn hiện đang lăn khỏi vách đá, nên dành thời gian bình tĩnh để nghĩ phương án thoát nạn an toàn và khả thi nhất.

Dừng mọi hoạt động khi cảm nhận các chuyển động nhẹ. Nếu bạn cảm nhận, nghe hoặc nhìn thấy một chuyển động nhỏ, hãy dừng các hoạt động ngay lập tức. Mặc dù bản năng của bạn có thể bảo bạn nhảy ra khỏi xe, nhưng điều này có thể vô tình tăng tốc xe và đẩy nó ra khỏi vách đá nhanh hơn.

Giữ yên trong các chuyển động nhỏ đặc biệt quan trọng nếu có những hành khách khác trong xe. Ngay cả khi bạn nhảy ra khỏi xe, họ có thể không phản ứng kịp để thoát khỏi sự tăng tốc đột ngột.

Nếu bạn phát hiện thấy chuyển động rõ rệt hơn hoặc chuyển động không dừng lại ngay lập tức, hãy thoát ra càng nhanh càng tốt đồng thời cảnh báo cho các hành khách khác.

Giữ chân của bạn trên phanh. Nếu bạn dừng lại khi đặt chân lên bàn đạp phanh, hãy để yên cho đến khi bạn có thể gài phanh tay. Hệ thống phanh của bạn có thể là thứ duy nhất ngăn bánh xe lăn xuống vách đá.

Đặt phanh tay. Kéo tay phanh từ từ, dừng lại nếu bạn phát hiện bất kỳ chuyển động nhỏ nào. Sau khi bạn đã bật phanh tay, hãy bỏ chân ra khỏi bàn đạp phanh trong khi quan sát lại chuyển động.

Ở một số xe, phanh đỗ chỉ hoạt động ở bánh sau. Nếu bạn nhận thấy chuyển động khi nhấc chân khỏi bàn đạp phanh, hãy tìm một vật nặng và lớn để đè phanh xuống trong khi bạn thoát ra.

Ví dụ, bạn có thể đặt một chiếc ba lô lớn, nặng hoặc chai chống đông lên trên bàn đạp phanh nếu phanh tay của bạn chỉ hoạt động ở bánh sau.

Bước 2: Dịch chuyển Trung tâm Cân bằng

Ngả ghế của bạn trở lại. Ngả ghế của bạn sẽ chuyển trọng tâm từ động cơ xe về phía sau xe. Sau khi bạn đã giữ chặt phanh, hãy tìm nút ngả ghế của bạn và kéo nó ra sau để tránh mất cân bằng trọng lượng khi bạn di chuyển.

Điều này sẽ làm giảm khả năng xe bị lật về phía trước và lăn khỏi mép vực.

Mở cửa sổ xe của bạn. Hạ tất cả các cửa sổ ô tô ở hàng ghế trước và sau, yêu cầu hành khách giúp đỡ nếu có. Điều này sẽ cung cấp cho bạn và hành khách của bạn nhiều lựa chọn thoát hiểm hơn nếu bạn không thể với tới cửa gần mặt đất hoặc xe bắt đầu di chuyển đột ngột.

Nếu bạn không thể kéo cửa sổ xuống và không thể với tới cửa an toàn, hãy đập cửa sổ bằng một vật nhỏ như cờ lê hoặc tuốc nơ vít.

Tắt xe và mở khóa các cửa. Tắt máy xe sẽ ngăn mọi chuyển động hoặc rung động đột ngột trong khi bạn thoát ra ngoài qua lối thoát hiểm. Dành thời gian với bất kỳ hành khách nào để mở khóa bất kỳ cửa nào để bạn có thể nhanh chóng sơ tán khỏi xe.

Nếu bạn không dành thời gian để mở khóa cửa, bạn hoặc một hành khách khác có thể cố gắng mở một cửa và gây ra những chuyển động đột ngột.

Mở khóa tất cả các cửa cũng rất quan trọng nếu một số hành khách của bạn là trẻ em và bản thân họ có thể không nhớ làm như vậy.

Tháo dây an toàn của bạn. Trước khi bạn bắt đầu ra khỏi xe, hãy tháo dây an toàn để bạn có thể thoát ra ngoài dễ dàng. Nếu bạn có bất kỳ trẻ em nào trong xe, hãy giúp chúng và bất kỳ hành khách nào cần hỗ trợ tháo dây an toàn.

Bước 3: Sơ tán ra khỏi xe

Lập kế hoạch một lối thoát ra khỏi xe với hành khách đồng hành của bạn. Thảo luận về hướng tốt nhất với tất cả hành khách trong xe và cùng nhau bước về phía lối ra. Để ngăn chặn các chuyển động đột ngột, hãy lập kế hoạch một đường thoát hiểm từ những hành khách gần mép vách đá nhất đến những hành khách gần mặt đất ổn định nhất.

Di chuyển đồng bộ với các hành khách khác. Nếu bạn có nhiều hành khách trong xe, hãy lên kế hoạch di chuyển cùng một lúc. Nếu bạn và hành khách của bạn có thể thoát ra đồng thời (ví dụ như từ cửa phụ gần chỗ ngồi của bạn), hãy đi qua các lối thoát hiểm cùng lúc nếu có thể.

Không mang bất cứ thứ gì (ngoại trừ trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ) ra khỏi xe. Mang theo các vật dụng bên mình có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng của bạn và gây ra các chuyển động vô tình.

Điều này sẽ giúp xe giữ thăng bằng tốt hơn khi mọi người ra khỏi xe.

Giúp các hành khách nhỏ tuổi đi qua các lối thoát hiểm. Nếu bạn có bất kỳ trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ nào trong xe, hãy đợi cho đến khi ít nhất một hành khách người lớn ra khỏi xe. Đưa chúng qua cửa sổ hoặc cửa ra vào cho người lớn để đảm bảo rằng chúng ra khỏi xe an toàn.

Nếu chỉ có một hành khách là người lớn trong xe, hãy vươn ra cửa hoặc cửa sổ để đặt trẻ lên xe hoặc cẩn thận ném chúng về phía bụi rậm hoặc bãi cỏ cách xa vách đá.

Làm việc chậm rãi trong khi giúp trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh ra khỏi xe để tránh chuyển hướng xe đột ngột.

Để lại mọi thứ trong xe phía sau. Khi bạn và tất cả các hành khách khác đã ra khỏi xe, đừng cố gắng lấy bất cứ thứ gì từ xe. Khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, họ có thể giải cứu bất kỳ đồ vật quan trọng nào.

Di chuyển càng xa vách đá càng tốt. Cùng với những hành khách của bạn, hãy bước ra khỏi xe và tìm một nơi nào đó an toàn cách xa mép vách đá. Nếu bạn hoặc hành khách khác có điện thoại di động, hãy gọi cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 114 để được giải cứu.