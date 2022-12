Bị trùng số CMND/CCCD với người khác, phải làm thế nào?

Một độc giả khác cùng câu hỏi, với nội dung:

Mẹ tôi bị trùng số CMND. Đã 2 năm chạy lên chạy xuống hỏi khắp nơi cũng không làm nổi CCCD, giờ không khác gì người không được thừa nhận. Vậy theo đúng luật, nếu ra đường không cầm theo CCCD sẽ bị phạt, thì mẹ tôi phải giải thích thế nào? Biết đổ lỗi cho ai trong khi chắc chắn không phải lỗi của mẹ tôi. Không biết sắp tới sổ hộ khẩu cũng bị thu nốt thì khi đi đâu, làm thủ tục gì cần đến giấy tờ tùy thân thì phải làm sao?

Việc đổi số CMND nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn biết mình có số CMND bị trùng với người khác, thì thời điểm đó bạn đã dùng CMND này đăng kí cho rất nhiều giấy tờ.

Trả lời:

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định "Mỗi công dân chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Trường hợp có 2 số CMND trùng nhau thì xác định số CMND nào cấp trước được bảo lưu, số CMND nào cấp sau phải hủy và cấp số CMND mới".

Theo hướng dẫn của Bộ Công an thì đối với trường hợp công dân phát hiện bị trùng số CMND đề nghị cấp đổi, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh hoặc công an cấp huyện phải tiếp nhận, tra cứu tàng thư để xác định CMND đó trùng số với CMND của công dân nào để lập danh sách theo dõi và cấp đổi ngay CMND với số CMND mới cho công dân đó.

Tất cả trường hợp cấp đổi CMND nêu trên không yêu cầu công dân phải làm đơn đề nghị và không được thu lệ phí (lệ phí cấp đổi CMND do cá nhân, đơn vị làm sai phải chịu trách nhiệm nộp theo quy định).

Như vậy:

Trường hợp số CMND của anh (chị) cấp trước thì sẽ được bảo lưu, còn số CMND của công dân khác trùng với số CMND của anh (chị) cấp sau phải hủy và cấp số mới.

Trường hợp số CMND của anh (chị) cấp sau thì số CMND của anh (chị) phải hủy và cấp số mới. Sau khi hủy và cấp số CMND mới cho anh (chị), cơ quan Công an sẽ xác nhận đơn về việc cấp số CMND để anh (chị) thuận tiện trong giao dịch, công tác.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân thì thủ tục cấp CMND gồm: Sổ hộ khẩu; nộp lại CMND cũ; trực tiếp đến đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (công an cấp huyện) hoặc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (công an cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương) nơi cư trú để được giải quyết.

Sau khi đã cấp số CMND mới cho công dân thì tiến hành xác nhận số CMND cũ cho công dân khi có yêu cầu để phục vụ giao dịch.

Luật sư Xuyến chia sẻ: "Việc đổi số CMND nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn biết mình có số CMND bị trùng với người khác, thì thời điểm đó bạn đã dùng CMND này đăng kí cho rất nhiều giấy tờ. Lỗi 100% là do cơ quan cấp CMND nhưng ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân của công dân".