Bảo vệ trường học xâm hại khiến nữ sinh lớp 6 mang thai đối mặt 20 năm tù?

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa bắt khẩn cấp ông P.H. (SN 1952), bảo vệ một trường mầm non trên địa bàn vì đã xâm hại nữ sinh lớp 6 khiến cháu mang thai. Hành vi của người này khiến dư luận vô cùng căm phẫn, nhiều độc giả bày tỏ mong muốn người này sẽ bị xử phạt với mức án cao nhất để có đủ sức răn đe.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trần Viết Hà, luật sư thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn - Đoàn luật sư TPHCM cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm gia nhập Công ước về Quyền trẻ em, các quyền cơ bản về trẻ em cũng được quy định trong Hiến pháp 2013; Luật Trẻ em 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan như: Luật Giáo dục, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015... Vì vậy, ở bất cứ cương vị nào hành vi dâm ô với trẻ em là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Theo luật sư Hà, trong trường hợp qua quá trình điều tra xác định ông P.H có hành vi dùng vũ lực ép cháu bé quan hệ tình dục thì hành vi của ông P.H đã cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 142 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều luật quy định, hành vi phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ.

Hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi hoặc trái ý muốn của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, hình phạt thấp nhất của tội danh này là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Với hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khung hình phạt cao nhất của tội danh này là tù chung thân hoặc tử hình.

Trong trường hợp làm nạn nhân có thai hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%, người vi phạm cũng sẽ chịu hình phạt đến 20 năm tù.

Kết quả siêu âm cho thấy nạn nhân đã mang thai hơn một tháng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trong trường hợp qua quá trình điều tra xác định ông P.H có hành vi dụ dỗ cháu bé quan hệ tình dục và cháu bé tự nguyện thực hiện hành vi mà không có sự đe dọa hay hành vi dùng vũ lực ép cháu bé quan hệ tình dục, hành vi của ông P.H đã cấu thành tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" được quy định tại Điều 145 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Khi đó với tình tiết định khung làm nạn nhân có thai thì khung hình phạt sẽ là từ 3-10 năm tù.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã tạm giữ ông P.H. (SN 1952) - bảo vệ của một trường mầm non trên địa bàn, vì nghi có hành vi xâm hại tình dục bé gái học lớp 6 khiến cháu bé mang thai.

Theo người nhà nạn nhân, sau một thời gian thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đưa cháu đi khám và phát hiện cháu đã mang thai hơn một tháng. Khi người nhà hỏi, cháu cho biết bị bảo vệ trường mầm non gần nhà xâm hại.

Theo lời cháu bé, do nhà gần trường, cháu thường sang đó chơi những lúc được nghỉ học và đã bị nhân viên bảo vệ trường xâm hại.

Tại cơ quan điều tra, ông H. đã thú nhận hành vi của mình đối với bé gái.