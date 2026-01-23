Báo động tình trạng phun thuốc diệt cỏ hóa học tại nhiều vùng nông thôn

Thay vì phát quang bờ ruộng bằng phương pháp thủ công hay cắt cỏ bằng máy, nhiều hộ dân tại Nghệ An lại chọn giải pháp phun thuốc diệt cỏ. Những dải cỏ cháy xám vàng, trơ gốc xuất hiện ngày càng nhiều trên các cánh đồng, nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước và những tác động lâu dài đến sức khỏe con người.

Tại xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An việc phun thuốc diệt cỏ dọc bờ vùng, bờ thửa đã trở thành thói quen của một bộ phận người dân. Lý do chính được đưa ra là chi phí thuê nhân công hoặc máy cắt cỏ ngày càng cao.

Trên nhiều cánh đồng, các dải cỏ cháy xám vàng, trơ gốc xuất hiện ngày càng nhiều (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Phát cỏ thủ công hay thuê máy cắt mỗi lần cũng tốn vài trăm nghìn đồng, trong khi phun thuốc thì đỡ công mà bờ ruộng lại sạch", một người dân địa phương nói.

Tình trạng này không chỉ riêng Hưng Nguyên Nam mà còn phổ biến tại nhiều vùng nông thôn khác trong tỉnh. Màu cỏ cháy khô loang lổ đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi bước vào thời điểm làm đất đầu vụ.

Các chuyên gia cảnh báo, việc lạm dụng thuốc diệt cỏ hóa học tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Hóa chất sau khi phun có thể ngấm vào đất, theo nước mưa và hệ thống kênh mương lan ra ao hồ, sông suối, gây ô nhiễm nguồn nước, làm suy giảm hệ sinh thái đồng ruộng. Dư lượng hóa chất tồn lưu trong môi trường còn đặt ra nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng.

"Ra đồng thấy cỏ chết cháy từng mảng đã thấy lo. Cỏ còn không sống nổi thì hóa chất ngấm vào đất, vào nước sẽ ảnh hưởng thế nào đến con người", anh Trần Văn Tuấn, người dân xã Hưng Nguyên Nam, bày tỏ sự lo lắng.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học.

Việc phun thuốc diệt cỏ hóa học làm cỏ bờ ruộng, bờ mương cháy sém hàng loạt (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Chúng tôi khuyến cáo bà con hạn chế tối đa việc phun thuốc diệt cỏ, nhất là các loại thuốc "cỏ cháy". Địa phương đang tăng cường kiểm tra, phối hợp với ngành chức năng để quản lý chặt nguồn thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới sản xuất an toàn, bền vững", ông Đức nói.

Lãnh đạo xã cũng nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm nguyên tắc "4 đúng" trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách; chỉ mua và sử dụng thuốc nằm trong danh mục cho phép; trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khi phun thuốc; thu gom, xử lý bao bì thuốc đúng nơi quy định nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin cơ sở, cảnh báo người dân về tác hại của việc lạm dụng thuốc diệt cỏ hóa học, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường.