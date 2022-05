Ám ảnh những cuộc gọi đòi nợ

Mới đây, do bức xúc với thái độ của nữ nhân viên xưng là người của Công ty Tài chính F., anh Quang Tấn (ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đã tung đoạn ghi âm lên mạng xã hội. Đoạn ghi âm dài 20 phút ghi lại cuộc trao đổi giữa anh Tấn và nữ nhân viên đòi nợ đã đánh trúng nỗi bức xúc của nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cuộc gọi lúc 0 giờ

Anh Tấn cho biết trước cuộc gọi này, nữ nhân viên đòi nợ xưng tên Thúy điện thoại cho anh hỏi có phải là bạn của Nguyễn A.H không. Do có nhiều người bạn tên H. nên anh Tấn trả lời là có. Từ đó, những cuộc gọi liên tiếp quấy rối, hối thúc anh Tấn phải có trách nhiệm trả nợ thay cho H. hoặc phải gặp bạn nói trả nợ cho công ty tài chính. Đỉnh điểm, một số cuộc gọi diễn ra lúc 0 giờ, khi cả nhà anh đang ngủ.

Đoạn đối thoại được anh Tấn đưa lên mạng có những câu mắng nhiếc như: "Anh làm đàn ông gì lạ lùng, ban đầu thì nói là bạn anh H., sau nghe bạn bị nợ tiền thì né. Làm người phải biết liêm sỉ, biết tự trọng. Anh phải có trách nhiệm trả nợ thay cho bạn hoặc là gặp bạn yêu cầu trả nợ cho chúng tôi. Anh không có trách nhiệm thì làm sao dạy dỗ con cái. Nếu không trả nợ, tôi sẽ gọi cho đồng nghiệp, sếp anh…".

Tương tự, anh Nguyễn Gia Thịnh (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) kể thời gian qua, anh liên tục nhận được nhiều cuộc gọi của người lạ xưng là bên công ty đòi nợ cho "Ví Vui Vẻ", đe dọa "xử đẹp" vì có người thân tên là Lý V.T vay tiền không chịu trả. Theo Thịnh, đối tượng này còn gọi điện đe dọa anh vào đêm khuya khiến vợ anh rất hoang mang, lo lắng. Anh Thịnh nhiều lần giải thích không biết người vay tiền tên Lý V.T là ai nhưng đối tượng này vẫn không thèm nghe.

Khi anh Thịnh nói sẽ trình báo công an, đối tượng kia thách thức: "Tao thách cả họ chúng mày. Người nhà mày mượn tiền thì gia đình mày phải có trách nhiệm trả. Công an cũng không làm gì được tụi tao đâu. Nếu không trả tiền thì hậu quả thế nào mày biết rồi đó".

Không chỉ gọi điện, các đối tượng còn nhắn tin với nội dung đe dọa. Anh Thịnh chặn số này thì số khác tiếp tục gọi.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cũng đau đầu khi nhiều người lạ gọi điện yêu cầu bán ôtô trả nợ. Những người này nói cháu anh Nam là Nguyễn Q.A vay 50 triệu đồng, vợ chồng anh phải trả. Nam nói không biết Q.A là ai thì những người này nêu rõ địa chỉ nhà, nhà anh có những ai, tài sản thế nào...

"Tôi rất hoang mang vì tự nhiên thành con nợ. Tôi nhiều lần giải thích không biết người vay tiền là ai nhưng chúng không nghe mà còn dọa "xử" cả nhà. Tôi dọa báo công an thì chúng thách thức, nói ra đường sẽ gặp tai nạn" - anh Nam lo lắng.

Phải lưu bằng chứng

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều trường hợp dù không vay tiền của tổ chức, cá nhân nào, cũng không bảo lãnh cho người khác vay nhưng liên tục nhận tin nhắn, điện thoại đòi nợ, đe dọa.

Nguyên nhân là khi vay tiền bằng hình thức tín chấp, người vay phải đồng ý cho phép người cho vay được quyền sử dụng, truy cập danh bạ điện thoại cá nhân hoặc danh sách bạn bè trên mạng xã hội thông qua ứng dụng (app). Khi người vay không trả tiền đúng hạn hay mất liên lạc, người cho vay sẽ sử dụng dữ liệu danh bạ này để nhắn tin, gọi điện thoại đòi nợ dù họ không liên quan các khoản vay, không có nghĩa vụ trả nợ.

Nghiêm trọng hơn, nhiều trường hợp còn bị các đối tượng cho vay sử dụng công nghệ, cắt ghép hình ảnh với những nội dung thô tục, nhạy cảm… để đăng lên các trang mạng xã hội, làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của họ.

Để được cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ và xử lý đối với những trường hợp như trên, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM khuyến cáo người dân khi bị quấy rối nên lưu lại số điện thoại, thông tin, hình ảnh tin nhắn với nội dung đe dọa, nhắc nợ, đòi nợ; gửi kèm theo văn bản đến tổ chức, cá nhân cho vay để khiếu nại về biện pháp nhắc nợ, đòi nợ đối với người không có nghĩa vụ trả.

"Các cá nhân, tổ chức có thể gửi đơn kèm chứng cứ đến Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để kiến nghị giải quyết hành vi vi phạm về lĩnh vực ngân hàng hoặc gửi đơn trình báo, tố cáo đến cơ quan công an, Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ xử lý về hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông đe dọa, quấy rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" - Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM lưu ý.

Cân nhắc khi vay tiền qua app

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cân nhắc khi vay tiền qua các ứng dụng tài chính được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc các trụ điện, lề đường. Thực tế đã có rất nhiều nạn nhân khi vay qua hình thức này bị rơi vào vòng xoáy nợ nần, phải bán nhà trả nợ.

Khi bị đe dọa, quấy rối yêu cầu trả nợ, người dân có thể trình báo công an gần nhất hoặc gửi đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM để tố cáo, nhờ can thiệp.