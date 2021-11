Vì sao chưa xử lý Tịnh thất Bồng Lai lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện?

Dân trí Công an tỉnh Long An khẳng định đã vạch trần việc chủ Tịnh thất Bồng lai lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện để cảnh báo người dân nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt.

Ngày 4/10, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, đã nắm bắt việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream thông tin về việc sẽ đến thăm Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh thất Bồng Lai). Công an huyện Đức Hòa (nơi Tịnh thất Bồng Lai hoạt động) sẽ bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự nếu bà Hằng cùng đoàn đến Tịnh thất Bồng Lai.

"Long An hiện đang là vùng dịch cấp độ 1, người dân có thể đến Long An nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Chúng tôi chưa rõ bà Hằng đến Tịnh thất Bồng Lai để làm gì, để làm từ thiện hay gây áp lực", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.

Thời gian qua, Công an tỉnh Long An đã dùng nhiều biện pháp tuyên truyền để vạch mặt hành vi lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện ở Tịnh thất Bồng Lai. Tuy vậy, Công an tỉnh vẫn chưa thể xử phạt, xử lý người đứng đầu Tịnh thất là ông Lê Tùng Vân.

Tuy vậy, Công an tỉnh Long An chưa nhận được đơn kiện của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc Tịnh thất Bồng Lai ăn chặn tiền từ thiện hay loạn luân nên chưa thể xử lý.

"Đây không phải là cơ sở tôn giáo nên việc xưng danh tôn giáo là không đúng. Việc lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện cũng sai. Chúng tôi đã vạch trần những hành vi trên để người dân hiểu nhưng khó xử phạt, xử lý. Việc khuất tất trong từ thiện và kể cả vấn đề loạn luân trong Tịnh thất cũng chưa thấy ai thưa kiện nên rất khó trong việc xử lý", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin thêm.

Cũng nói về vấn đề trên, lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa cho hay: "Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự quanh khu vực Tịnh thất Bồng Lai vẫn được đảm bảo. Họ đóng cửa ở trong và không tiếp xúc với người ngoài".

Vừa qua, trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ "đến thăm Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh thất Bồng Lai) để tìm hiểu sự việc về ông Lê Tùng Vân". Theo bà Hằng, con trai bà cũng đóng góp tiền vào quỹ từ thiện của nơi này, vì thế bà "ghé thăm" hoàn toàn chính đáng. Dự kiến đoàn của bà Hằng gồm 50 người, đã tiêm đủ vaccine và tuân thủ biện pháp 5K.

Xuân Hinh