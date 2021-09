TPHCM: Thai phụ nghẹn ngào ngày về quê trên chuyến xe đặc biệt

Dù 9h sáng, các chuyến xe hồi hương mới chính thức khởi hành nhưng chị Nguyễn Phương Oanh (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã có mặt tại BX Miền Đông (TPHCM) từ sáng sớm. Chị hồi hộp, liên tục xem đồng hồ để đợi giờ lên xe.

"Còn vài tuần nữa là mình sinh con đầu lòng. Từ dịch đến nay chỉ mong sớm được về quê để sinh nở. Hôm nay xúc động quá, nước mắt cứ tự rơi thôi. Xin cảm ơn", chị Oanh chia sẻ.

Không riêng chị Oanh, hàng trăm thai phụ khác cũng vui mừng khi được trở về quê. Khi xe lăn bánh, họ vẫy tay chào như một lời cảm ơn các ân nhân đã giúp họ hoàn thành mong ước được trở về quê nhà.

Nằm trong chương trình phối hợp giữa TPHCM với các địa phương khác để đưa người dân ngoại tỉnh, lưu trú, tạm trú ở TPHCM trở về quê với phương châm "đi có đưa, về có đón" trên những chuyến xe nghĩa tình. Trong ngày 25/9, TPHCM đã phối hợp với 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Dương và Đồng Nai cùng công ty Phương Trang tổ chức đưa đón 135 thai phụ và trẻ em về quê.

Cụ thể, cùng đợt hồi hương với Chị Oanh, còn có 110 thai phụ có tuổi thai trên 32 tuần tuổi vì không đáp ứng điều kiện di chuyển bằng đường hàng không nên UBND Tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức đưa đón những thai phụ này về quê bằng những chuyến xe này.

Cũng trong sáng nay, tại Bến xe miền Tây, TPHCM cũng phối hợp cùng tỉnh Sóc Trăng và công ty Phương Trang đưa 600 người dân Sóc Trăng đầu tiên đã lên đường về quê tránh dịch. Những hành khách đặc biệt này chủ yếu là phụ nữ mang thai, học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6, người già trên 65 tuổi và người dân khó khăn.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày 25, 26 và 28/9, hơn 2.000 người dân các tỉnh Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Kon Tum, Bình Định, An Giang và Đồng Tháp đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An sẽ được về quê tránh dịch trên những chiếc xe nghĩa tình do các tỉnh thành và Phương Trang tổ chức.