Tiền Giang cần quan tâm hỗ trợ an sinh cho người lao động mất việc làm

Dân trí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Tiền Giang quan tâm hơn đến công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, mở rộng thêm hỗ trợ với nhóm lao động tự do.

Mở rộng hỗ trợ 86.000 lao động tự do

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng Tổ công tác làm việc tại Tiền Giang.

Thực hiện Kế hoạch công tác, chiều 24/9, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam, cùng các thành viên của đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Thứ trưởng ân cần thăm hỏi một số hộ dân ở TP Mỹ Tho và kiểm tra công tác an sinh trên địa bàn.

Trước buổi làm việc, Thứ trưởng đã đến thăm hỏi, kiểm tra công tác an sinh tại một số hộ dân tại xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho. Thứ trưởng dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân để công tác an sinh đảm bảo hơn.

"Gia đình tôi có 4 người (3 lao động tự do và một sinh viên) nhưng từ khi dịch bệnh đến nay cả 3 người đều thất nghiệp khiến cuộc sống gia đình rất khó khăn. Tôi rất xúc động và biết ơn khi được Thứ trưởng đến tận nhà trao túi an sinh", ông Trần Phúc Vinh (61 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh) chia sẻ.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang báo cáo với Thứ trưởng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 23/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 13.000 bệnh nhân mắc Covid-19; trong đó gần 11.000 ca đã điều trị khỏi. Hơn 500.000 người dân đã được tiêm vắc xin. Địa phương đã hỗ trợ gần 8.500 lao động từ TPHCM và các tỉnh về quê.

Về công tác an sinh xã hội, ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang cho biết, đến nay tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ gần 40.000 hồ sơ lao động tự do thất nghiệp vì dịch Covid-19, với tổng số tiền đã hỗ trợ trên 39 tỷ đồng.

Ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang cho biết tỉnh sẽ dự kiến mở rộng hỗ trợ 86.000 lao động tự do.

Địa phương đang xem xét, phê duyệt hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế cho 2.050 người là F1, F0. Dự kiến, tỉnh sẽ mở rộng hỗ trợ 86.000 lao động tự do với số tiền 129 tỷ đồng.

Giảm bớt thủ tục, đẩy mạnh hỗ trợ an sinh

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TPHCM, Tổ Phó thường trực Tổ Công tác đặc biệt của Bộ, kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cần tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và các doanh nghiệp.

Ông Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TPHCM, tổ Phó thường trực Tổ Công tác đặc biệt của Bộ đưa ra một số giải pháp để Tiền Giang đẩy nhanh hỗ trợ an sinh.

Trong đó, đại phương cần quan tâm hỗ trợ an sinh cho hơn 58.000 công nhân, người lao động bị ngưng việc, mất việc làm đang ở các khu nhà trọ để họ yên tâm phòng, chống dịch. Đảm bảo duy trì nguồn lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi phục hồi sản xuất.

"Tỉnh cần chỉ đạo lược bỏ tối đa các thủ tục hành chính để người dân dễ tiếp cận các gói hỗ trợ. Mạnh dạn phân cấp cho các quận, huyện chủ động trong việc phê duyệt đối tượng nhận hỗ trợ để việc chi hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời giúp người dân an tâm chống dịch", ông Thắng kiến nghị.

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh thời gian qua.

Đánh giá chung về công tác phòng, chống dịch tại Tiền Giang, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận những kết quả tỉnh đã đạt được. Tuy vậy, Tiền Giang cần rà soát thêm số lượng lao động biến động trong thời gian dịch bệnh Covid-19 để có phương án giải quyết việc làm cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm mở rộng đối với đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ giúp họ vượt qua khó khăn.

Tuy vậy, Tiền Giang cần đẩy mạnh hơn nữa việc chi hỗ trợ và quan tâm giải quyết việc làm cho người dân.

"Tỉnh Tiền Giang cần quan tâm hơn đến công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an sinh cho người dân, người lao động là yếu tố góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần quan trọng cho công tác phòng, chống dịch", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Với những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng và đoàn công tác sẽ ghi nhận và báo cáo với Chính phủ và Bộ để có phương án hỗ trợ kịp thời.

