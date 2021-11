"Thưởng Tết, người lao động muốn nhận tiền mặt..."

Dân trí Người lao động mong thưởng Tết bằng tiền mặt, "cha đẻ" ATM Oxy chia sẻ hành trình làm F0, hệ lụy khi rút bảo hiểm xã hội một lần… là những thông tin thu hút dư luận trong tuần.

"Chiến tranh qua lâu rồi, người cần hưởng chính sách không chờ mãi được!"

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhắc nhiều lần chuyện tồn đọng hồ sơ xin hưởng chính sách của thân nhân liệt sĩ, người có công tại địa phương này.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Chiến tranh qua bao năm rồi, người còn, người mất, cứ đòi đủ hồ sơ thì làm gì còn. Thân nhân những người có công không chờ mãi được đâu! ".

Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị địa phương của Bắc Giang như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khi giải quyết trường hợp người hưởng chính sách liệt sĩ, rà soát được trường hợp nào phải gửi ngay Cục người có công của Bộ. Cục có trách nhiệm xem xét và trình Bộ trưởng ký ngay.

"Phải làm việc theo tinh thần, trường hợp nào đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn là công nhận chứ không phải đủ hồ sơ mới được công nhận", Bộ trưởng Dung nhấn mạnh…

An Giang: Truy điệu, cải táng 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Sáng 25/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (An Giang), Quân khu 9 phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang), trong giai đoạn mùa khô 2020-2021, Đội K90 và K93 đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang…

Thưởng Tết 2022: "Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng"

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Tuấn (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cho rằng: "Cuối năm, dù ít dù nhiều, doanh nghiệp cũng nên có hình thức thưởng tới người lao động. Đây là sự động viên để người lao động yên tâm gắn bó với công việc sau Tết", ông Nguyễn Quang Tuấn nói.

Về hình thức thưởng, người công nhân này chọn việc thưởng tiền mặt để qua đó người lao động sẽ chủ động mua sắm những thứ cần trong dịp Tết. "Xưa nay, các cụ vẫn có câu "trăm đồng tiền công không bằng đồng tiền thưởng ", ông Nguyễn Quang Tuấn bộc bạch…

"Cha đẻ" ATM Oxy: Khi là F0, cảm giác rất lẻ loi, cô độc!

"Khi là F0 thật sự cảm giác rất lẻ loi , cô độc. Nếu không có người thân và đội ngũ y tế tiếp sức thì tôi như lâm vào bước đường cùng", anh Hoàng Tuấn Anh, người làm ATM Oxy, ATM gạo chia sẻ.

Bất ngờ xuất hiện sau khoảng 2 tuần chiến đấu với Covid-19, anh Hoàng Tuấn Anh đã có những chia sẻ thật về hành trình làm F0 và việc duy trì ATM Oxy khi đang điều trị Covid-19.

"Khi thực hiện ATM oxy, tôi thường xuyên tiếp xúc với F0 ở các bệnh viện và trạm y tế lưu động nhưng may mắn sức khỏe vẫn ổn. Nào ngờ, tôi lại lây nhiễm Covid-19 từ chính người trong gia đình, cụ thể là con tôi", anh Tuấn Anh mở đầu…

"Rút bảo hiểm xã hội một lần, nguy cơ mất độc lập tài chính khi tuổi già..."

"Hơn 700.000 người hưởng BHXH một lần trong 10 tháng qua, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, nguy cơ ảnh hưởng tới tuổi già an nhiên, sự độc lập về tài chính qua lương hưu của người lao động...".

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trao đổi với phóng viên Dân trí về câu chuyện liên quan tới số người nhận BHXH một lần gia tăng nhanh thời gian qua.

Đánh giá của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đây là vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động cũng như mục tiêu, nỗ lực và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân…

Làm thêm dịp Tết, người lao động được trả lương bao nhiêu?

Tết Dương lịch năm 2022, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ 1-3/1. Người lao động làm thêm trong ngày nghỉ sẽ được hưởng ít nhất 300% lương làm thêm giờ.

Theo Khoản 3, Điều 111, Bộ Luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm một ngày và hưởng nguyên lương dịp Tết dương lịch. Năm 2022, ngày nghỉ Tết dương lịch rơi vào thứ bảy cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp, thời gian nghỉ liên tục từ 1-3/1.

Ngay sau khi có lịch nghỉ Tết dương lịch, nhiều lao động cho biết có nguyện vọng làm thêm dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Tuy vậy, mỗi doanh nghiệp lại đang áp dụng mức lương, thưởng khác nhau khiến người lao động chưa nắm rõ quy định chung…

TPHCM: F0 tăng trở lại, doanh nghiệp lo mất Tết

"Nếu bị chậm hoặc đứt gãy các đơn hàng cuối năm, doanh nghiệp sẽ mất nguồn thu nhập quan trọng nhất cho năm nay. Khả năng doanh nghiệp và người lao động mất Tết rất rõ", giám đốc công ty may chia sẻ.

Theo báo cáo, từ ngày 1/10 đến nay, tại các KCX, KCN và khu công nghệ cao ở TPHCM có gần 4.000 ca F0. Mỗi ngày có khoảng 100 F0 và liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, khu công nghệ cao đã thành lập trung tâm cách ly, điều trị Covid-19 tại nội khu, đây cũng là mô hình đầu tiên trong cả nước…

Tuổi tí teo, ngồi đọc truyện Doraemon chờ... phá thai to đùng

Nhiều thiếu nữ mới qua tuổi dậy thì đã mang bụng bầu vượt mặt đi phá thai . Phá thai lớn cũng như một lần "vượt cạn" nhưng có em vẫn hồn nhiên hối bác sĩ làm nhanh còn về đi học, đi sinh nhật bạn...

Theo số liệu từ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, tỷ lệ phá thai trên 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80%.

Từ lâu, Việt Nam đã có tên trong top những nước có tỷ lệ phá thai cao hàng đầu thế giới. Bên cạnh những con số báo động, những câu chuyện trẻ vị thành niên đi phá thai còn là những ám ảnh...

Đôi vợ chồng bán vịt nhận nuôi 7 trẻ mồ côi người dân tộc

Dù kinh tế không khá giả với nghề bán vịt quay, nhưng vợ chồng anh Đỗ Văn Dương (SN 1989) và chị Kiều Thị Thu Lý (SN 1990) ở Hải Dương vẫn nhận nuôi 7 trẻ mồi côi.

Vài tháng trở lại đây, căn nhà trọ cũ trên phố An Ninh (phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bỗng đầy ắp tiếng cười. Đây là tổ ấm mà anh Đỗ Văn Dương (SN 1989) và vợ là chị Kiều Thị Thu Lý (SN 1990) dựng lên khi đang nhận nuôi 7 trẻ mồ côi.

Chị Lý cho biết, các con đều là người Mông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị chỉ nhận nuôi các cháu cho đến khi các cháu học xong, khôn lớn. Chính vì vậy, vợ chồng chị Lý không chuyển giấy tờ để nhận hẳn các cháu làm con nuôi…

Người chồng F0 kiên cường sống vì 2 con sau ngày vợ ra đi do Covid-19

Thấy bệnh nhân suy sụp sau khi vợ mất, các bác sĩ liên tục động viên người chồng nhìn về phía trước , vì hai con nhỏ và những người thân còn lại mà chiến đấu, không được khuất phục trước Covid-19.

Ba tháng qua, với anh L.V.L. (47 tuổi, ngụ tại Quận 4, TPHCM) là khoảng thời gian giông bão nhất cuộc đời, khi vừa mất đi người đầu ấp tay gối, bản thân cũng suýt bị Covid-19 đoạt mạng…

