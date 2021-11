An Giang: Truy điệu, cải táng 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Dân trí UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Sáng 25/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (An Giang), Quân khu 9 phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Lễ truy điệu, cải táng 54 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (Ảnh: Minh Anh).

Tư lệnh Quân Khu 9 đến đặt vòng hoa trong Lễ truy điệu (Ảnh: Minh Anh).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang), trong giai đoạn mùa khô 2020-2021, Đội K90 và K93 đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thay mặt Tỉnh ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang và thân nhân các gia đình liệt sĩ ghi nhận công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đội K90 và Đội K93.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang cùng các đại biểu dành phút tưởng niệm các Liệt sỹ (Ảnh: Minh Anh).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, nhân dân trong nước, các tỉnh của nước bạn Campuchia, đã tạo điều kiện và cung cấp nhiều thông tin về vị trí để đào tìm hài cốt liệt sĩ, giúp Đội K90, Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ (Ảnh: Minh Anh).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng, việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ của những thế hệ hôm nay, để hương hồn của những người con thân yêu được trở về trong lòng đất mẹ, để chúng ta và người thân của các liệt sĩ được an lòng và có điều kiện viếng thăm, tri ân.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ truy điệu, cải táng 54 hài cốt Liệt sĩ về đất mẹ (Ảnh: Minh Anh).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cũng xúc động nói: "Tổ quốc tiễn đưa các đồng chí lên đường theo tiếng gọi non sông. Đến hôm nay trân trọng đón các đồng chí trở về. Sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của Tổ quốc và dân tộc. Các đồng chí đã hy sinh thân mình để mang lại độc lập, tự do cho đất nước; góp phần làm cho đất nước Việt Nam được hòa bình, thống nhất, dân tộc bạn hồi sinh và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững".

Bí thư Tỉnh ủy An Giang ông Lê Hồng Quang thắp hương cho các phần mộ anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang (Ảnh: Minh Anh).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, công tác tri ân, chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, vừa là trách nhiệm và tình cảm của toàn dân.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, quân và dân tỉnh An Giang sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện ước mơ, hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, cùng với cả nước xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.

