Trao 300 túi an sinh tới người dân TP Cần Thơ trong tâm dịch Covid-19

Chiều 27/8, Chương trình Kiên cường Việt Nam do Báo điện tử Dân trí phát động, đã tổ chức trao 300 túi an sinh tới 300 hộ dân cận nghèo của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), gặp khó khăn do Covid-19.

Mỗi túi an sinh gồm các loại lương, thực phẩm gồm: 10kg gạo, 20 quả trứng, 5 hộp cá hộp, nửa kg cá khô, một lít dầu ăn, một lít nước mắm, một chai nước tương, đường, hạt nêm, bột ngọt... trị giá hơn 500 nghìn đồng.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đánh giá rất cao Chương trình Kiên cường Việt Nam do Báo điện tử Dân trí phát động, để bạn đọc, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hay những tổ chức... thông qua đó kịp thời giúp đỡ những người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Ông Hiểu cho biết, từ khi dịch bùng phát, TP Cần Thơ thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ chăm lo tốt cho cuộc sống người dân, nhất là các hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn, lao động tự do, các em sinh viên, người lao động bị kẹt lại TP Cần Thơ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

"Thành phố quyết tâm không để một người lao động, hộ dân nào thiếu ăn trong thời gian giãn cách xã hội. Nhưng, sự chung tay của cả cộng đồng trong lúc khó khăn là điều hết sức cần thiết và Chương trình Kiên cường Việt Nam là một ví dụ điển hình. TP Cần Thơ xin ghi nhận và biểu dương hoạt động đầy tính nhân văn này của báo Dân trí", ông Hiểu nói.

Những túi quà đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam, "một miếng khi đói bằng một gói khi no" sẽ giúp bà con giảm bớt phần nào khó khăn trong đại dịch Covid-19. Qua đó, để nghị người dân chung tay với thành phố, bằng việc "ai ở đâu ở đấy", tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch để ngành chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường.

Bà Lưu Ngọc Lan ở phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) cho biết, một mình bà đang nuôi 2 đứa cháu nội còn nhỏ. Khi chưa có dịch, hàng ngày bà đi làm để nuôi cháu. Dịch Covid-19 gần 2 tháng nay không làm được gì, bà cháu chỉ biết rau cháo bữa đói, bữa no, ai cho gì ăn nấy.

"Hôm nay được nhận phần quà này tôi xúc động lắm, mấy bữa tới bà cháu tôi an tâm, không lo thiếu cái ăn rồi", bà Lan vừa xúc động nói.

Giống như hoàn cảnh bà Lan, bà Nguyễn Thị Bé (75 tuổi, ngụ phường An Cư) có 2 người con trai nhưng một người bị tai nạn nằm một chỗ, một người bị suy thận lâu năm, sức khỏe suy kiệt. Ba mẹ con cùng ở trọ trong một căn phòng chật chội, ẩm thấp, dù đã cận kề "cái tuổi xưa nay hiếm", nhưng hàng ngày bà vẫn phải đi nhặt ve chai để lo cơm cháo, thuốc thang cho các con của mình.

"Bình thường mẹ con tôi cũng chưa khi nào đủ ăn cả. Dịch đến thì càng khổ hơn nữa, cả tháng nay cũng chỉ sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền, ai cho gì ăn nấy, đói no không do mình quyết được. Có món quà này tôi mừng lắm, mấy ngày tới mẹ con tôi đã đỡ khổ đi rồi", bà Bé xúc động nói.

Bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐ -TB&XH TP Cần Thơ trao túi an sinh tới hộ dân gặp khó khăn do Covid của quận Ninh Kiều.

Ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều trao túi an sinh tới người dân gặp khó khăn do Covid-19

Cán bộ phường An Hòa trao túi an sinh tới chị Trần Anh Thư.

Bà Lê Thu Ba, phường An Nghiệp được chiến sĩ Công an Nhân dân hỗ trợ giúp bà ngồi vững trên xe.

Để tiếp tục đồng hành cũng Chương trình Kiên cường Việt Nam do Báo điện tử Dân trí phát động ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, mọi đóng góp của bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp xin được gửi về:

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4199: Chương trình "Kiên Cường Việt Nam"

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269