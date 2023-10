Người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc chấp nhận làm "vợ chung" để bảo vệ con

Bị bán làm vợ 5 người đàn ông

Gần 1 tháng kể từ thời điểm được giải cứu từ Trung Quốc trở về Việt Nam an toàn, chị Xuân (tên nạn nhân đã được thay đổi, 31 tuổi) vẫn chưa tin có ngày được trở về, đoàn tụ với gia đình.

Chị Xuân (đã đổi tên) cùng con gái được giải cứu sau nhiều năm bị bán sang Trung Quốc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Giọng run run, chị Xuân kể về phút mềm lòng của bản thân khiến bản thân mắc bẫy và rơi vào "địa ngục trần gian".

Năm 2014, chị lấy chồng, sinh sống tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Thời gian này, chị quen biết Hoàng Thị Lên (ngụ cùng xã).

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, Lên rủ chị đi Cao Bằng thăm quê người này. Tin tưởng người phụ nữ cùng xã, chị Xuân nhận lời, bế con gái nhỏ mới được 1 tuổi cùng đi. Khi tới Cao Bằng, mẹ con chị được đưa lên một chiếc xe tải, vượt biên sang Trung Quốc.

Thời điểm này, biết bản thân đã bị lừa bán nhưng chị không biết cách nào để liên lạc với người thân vì điện thoại và các vật dụng cá nhân đều bị tịch thu.

Để bảo vệ con gái, người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc không dám bỏ trốn về Việt Nam (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ở Trung Quốc, chị bị bán làm vợ một người đàn ông lớn tuổi. Mỗi ngày, chị phải lên nương rẫy, làm lụng từ sáng sớm, đến tối mịt mới được về. Dù sinh được một người con cho người đàn ông này, chị vẫn thường xuyên bị đánh đập, đến khi con được ít tháng thì bị "chồng" bán cho một người đàn ông khác.

Chị Xuân hiểu ra rằng những người này muốn đưa chị về chỉ vì mục đích sinh con cho họ, nên chị lặng lẽ tìm cách ngừa thai để không sinh con nữa. Cứ vậy, không chỉ bị đánh đập, bóc lột sức lao động, chị bị bán sang tay cho tổng cộng 5 người đàn ông.

Nói về lý do không bỏ trốn, chị Xuân nghẹn ngào cho biết, vì thương con gái nhỏ, nếu trốn mà bị bắt lại, cả hai mẹ con sẽ khổ sở vô cùng nên chị phải ngậm đắng, nuốt cay, gồng mình chịu dày vò, tủi nhục.

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt

Tháng 8 vừa qua, chị Xuân may mắn có được một chiếc điện thoại có kết nối internet, chị tìm cách liên hệ với người em gái ở Đắk Nông. Hai chị em bàn cách báo công an, cầu cứu lực lượng chức năng giải cứu, đưa cả hai mẹ con về nước.

Chị Xuân và con gái được cơ quan chức năng giải cứu thành công (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Sau đó, em gái chị Xuân làm đơn trình báo Công an tỉnh Đắk Lắk. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra. Đến ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai giải cứu thành công 2 mẹ con, đưa về đoàn tụ với gia đình sau 5 năm xa cách.

"Cùng con gái đặt chân về Việt Nam, tôi ngỡ mình đang mơ. Tôi ôm lấy người thân trong gia đình òa khóc. Nếu không được công an và bộ đội giải cứu, không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cảnh khổ cực nơi xứ người. Tôi mong mỗi người phụ nữ đều tỉnh táo, không nghe lời ngon ngọt để bị lừa như tôi", chị Xuân tâm sự.

Đối tượng Hoàng Thị Lên, người dẫn dụ chị Xuân để lừa bán sang Trung Quốc, đã bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Đối tượng Hoàng Thị Lên (38 tuổi, người dẫn dụ chị Xuân để lừa bán sang Trung Quốc) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán người.

Bước đầu, Lên khai thông qua mạng xã hội, đối tượng quen biết một người phụ nữ tên Cơ (sinh sống tại Trung Quốc).

Năm 2018, Cơ trao đổi với Lên về việc có một người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam và muốn Lên giới thiệu. Sau đó, Lên đã dụ dỗ, lừa bán 2 mẹ con chị Xuân sang Trung Quốc. Lên được trả thù lao khoảng 18 triệu đồng.