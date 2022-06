Người mẹ uất nghẹn khi bị mắng "cho con uống thuốc ngủ để bán vé số"

Cầm trên tay xấp vé số ế, chị Thoa vừa ngồi xuống vuốt má con thì một người phụ nữ dừng xe trước mặt, mắng xối xả: "Ngày nào mày cũng cho con uống thuốc ngủ vậy hả?"

Ôm con định nhảy cầu

Ngay lập tức, nước mắt người mẹ túa ra, chị mếu máo phân trần: "Em bán một tờ vé số lời 1.200 đồng thôi chị. Nó là con ruột của em, em không đánh đổi sức khỏe con em đâu chị". Người phụ nữ liếc mắt, rồi rú ga đi mất để lại mẹ con chị Thoa ngồi lọt thỏm giữa dòng xe cộ.

Đó chỉ là một trong hàng chục người đã từng nói bóng gió hoặc khuyên chị không nên cho con uống thuốc ngủ để lợi dụng lòng thương của người qua đường. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều góp ý nhẹ nhàng nên khi bị mắng như thế, chị Thoa cảm thấy oan ức và đau xót cho số phận của mình.

Bé Sumo, gần 9 tháng tuổi đang nằm ngủ trên chiếc xe đẩy vừa được một người tốt bụng tặng. Nhiều người qua đường thấy em ngủ, nghĩ chị Thoa cho con uống thuốc (Ảnh: Diệp Phan).

Chị Hồ Thị Kim Thoa, 37 tuổi, là người gốc phường Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Thời trẻ, chị làm công nhân. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, chị nuôi một con trai năm nay vừa tròn 15 tuổi. 6 năm trước, chị kết hôn với một người đàn ông làm nghề bảo vệ. Sinh xong đứa con đầu, chị nghỉ ở nhà chăm con. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng chị cho biết mình được chồng thương và cảm thấy hạnh phúc. 2 năm trước, chị thuê mặt bằng trong hẻm nhỏ mở quán bán bánh canh cá lóc.

Nhưng dịch Covid -19 bùng phát khiến chị "sập tiệm", phải ngừng buôn bán. Tiệm tóc nơi chồng làm bảo vệ cũng đóng cửa. Hai vợ chồng rơi vào cảnh thất nghiệp, trong khi chị lại vừa cấn bầu lần tiếp. Suốt một năm dịch, gần như gia đình chị không có thu nhập ổn định nên tiền dành dụm phải đem ra tiêu xài hết. Cuối cũng, những chiếc lắc vàng trên tay, đồ trang sức kỷ niệm, chị đều phải lần lượt bị bán đi.

"Con trai tôi chào đời hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Lúc đó vợ chồng tôi đã trắng tay. Trong khi tôi hy vọng chồng có thể xin việc đi làm lại như bao người thì ảnh đâm ra đổi tính, lao vào nhậu nhẹt rồi đánh đập tôi, điều mà trước đây chưa từng xảy ra", chị kể.

Có lần, người chồng say xỉn về đòi đốt nhà trọ giữa đêm khuya. Sợ liên lụy đến con và hàng xóm, chị Thoa bồng hai con nhỏ bỏ đi ở nhờ trong đêm. Hôm sau, trong một phút nghĩ quẩn, chị thuê xe ôm chở hai con đến cầu Bình Triệu ở TP Thủ Đức với ý định cùng con nhảy cầu. Khi tài xế xe ôm quay đầu, chị Thoa đưa con đến sát lan can cầu thì được một người đàn ông kéo ngược trở lại, gọi công an đến đưa chị về đồn. Mọi người khuyên chị hãy nghĩ vì con, khuyên chị đi bán vé số kiếm tiền nuôi con.

"Tôi nhớ lúc đi mình còn đúng 1 triệu nhưng khi về nhà thì tìm hoài không thấy. Mất tiền lấy đâu ra vốn mua vé số. Buồn quá, tôi vừa đi vừa ôm mặt khóc, bà con xúm lại hỏi thăm hoàn cảnh rồi góp nhau được gần một triệu đưa tôi làm vốn lấy 50 tờ vé số đi bán", chị Thoa hồi tưởng.

Sau khi bé Sumo ngủ dậy, chị đút sữa cho con uống vì bé không chịu bú bình (Ảnh: Diệp Phan).

Ngày đầu tiên, chị đem con lớn tên Subi, 3 tuổi, đi gửi nhờ, đặt đứa con nhỏ tên Sumo trong xe đẩy đi bộ bán vé số. "Nhà mẹ đẻ tôi ở gần nhà trọ, nhưng tôi ít đưa con về vì sợ chồng đến gây sự", chị cho biết.

Đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng ai mua, chị bắt đầu nản chí. Nhưng nghĩ không bán hết thì lấy đâu ra tiền, chị tiếp tục đưa con đi giữa trưa nắng. Đến chiều, 50 tờ vé số của ngày "mở hàng" cũng hết.

Hôm sau, người mẹ đánh liều, lấy hẳn 100 tờ, lại đẩy con đi bán. Chị đi miết cho đến khi dừng chân nghỉ mệt thì đã có mặt ở ngã tư Thủ Đức ,cách nhà hơn chục cây số. Ở khu vực này, chị được người qua đường mua ủng hộ nhiều, thậm chí thấy đứa con còn nhỏ nằm ngủ ngoan trên xe đẩy, nhiều người mua thương tình không lấy lại tiền thừa. Chưa đầy một buổi, chị Thoa bán hết sạch 100 tờ, kiếm được hơn 100.000 đồng tiền lời.

Chiều mưa, chị Thoa và con trai nép mình trú dưới mái hiên cửa tiệm (Ảnh: Diệp Phan).

Những ngày sau đó, chị tiếp tục đưa con đến khu vực ngã tư này để bán. Lúc này, vợ chồng còn sống chung nên chị xin chồng cho mình chiếc xe wave cũ nát để chở con đi bán vé số.

Những tưởng cuộc sống sẽ êm xuôi, thì một đêm chị Thoa bị chồng lấy bật lửa khò dí vào chân. Lớp quần bị dính chặt vào da thịt, chị ôm con toan bỏ chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm cứu giúp.

"Ông không thương thằng nhỏ, vì nghĩ con là "vận rủi", lúc có bầu, sinh bé ra xong thì kinh tế gia đình đi xuống", chị khóc kể lại. Vậy là người mẹ lại một lần nữa ôm con rời đi, xin ở nhờ nhà người quen.

Chị Thoa đùa giỡn với con ở góc ngã tư Thủ Đức, nơi chị bán vé số mỗi ngày (Ảnh: Diệp Phan).

Không oán hận chồng vì "từng được thương yêu", "từng hạnh phúc"

Biết chị Thoa bán vé số ở ngã tư Thủ Đức. Có lần người chồng tìm đến dùng dây nịt rượt đánh chị. Khi được người dân can ngăn, người đàn ông vùng vằng nói lớn: "Đây là vợ tui, tui có giấy kết hôn".

Ông Tuấn, 58 tuổi, một bảo vệ ở cửa hàng vi tính chỗ chị Thoa thường đứng bán cho biết: "Hôm đó trời đã tối, người chồng dí con nhỏ chạy ra giữa đường thì bị người dân chặn lại, hô hoán. Khi thấy công an xuất hiện, ông chồng mới toan bỏ chạy".

Chị Thoa cho biết, vì trước đây được chồng thương yêu và bản thân cũng có những ngày tháng hạnh phúc nên chị không oán hận. Nhưng khi nghe chồng nói về tờ giấy kết hôn, chị sực tỉnh ngộ, chính nó khiến chị phải khổ. Thế là người phụ nữ hạ quyết tâm làm đơn ly hôn.

"Anh mới hành hạ mẹ con tôi mấy tháng mà tôi chịu không nổi. Nếu biết tính anh thay đổi và tôi phải cực khổ như giờ thì tôi đâu dại mà đi bước nữa làm gì", chị Thoa giải thích.

Vừa trông con, chị Thoa vừa bán vé số cho khách (Ảnh: Diệp Phan).

Hiện tại, chị Thoa và hai con đã thuê trọ ở riêng. Ban ngày, chị ở nhà chăm sóc hai con. 16h chiều, chị dẫn cậu con trai đi gửi, mỗi tháng hơn một triệu đồng. Chị không dám dẫn con lớn theo vì có lần Subi chạy chơi, suýt bị xe đụng ở ngã tư. Cậu út thì chỉ mới gần 9 tháng nên chị chưa dám gửi ai, chưa kể nếu có người nhận trông thì tiền công cũng mất hơn hai triệu, khó xoay được, nên người mẹ bấm bụng ôm con ra đường.

"Tôi chỉ dẫn thằng lớn đi đúng một bữa mà bây giờ về con cứ bắt chước tôi nói: Cô chú anh chị mua vé số giùm đi", chị Thoa xúc động kể.

Sau mấy tháng liền bán vé số ở khu vực ngã tư Thủ Đức, người dân nơi đây đã quen mặt với hai mẹ con chị Thoa. Thời gian đầu, chị bồng con đứng sát đường mời vé số, cán bộ địa phương nghĩ chị ăn xin nên cấm không cho bán. Sau này biết hoàn cảnh chị, họ khuyên chị nên đứng lùi vào bên trong. Chủ cửa hàng vi tính còn cho hai mẹ con ngồi ở cổng chính để bán.

Chị Thoa đã nộp đơn ly hôn và đang thuê nhà trọ ở riêng cùng hai con nhỏ (Ảnh: Diệp Phan).

Nỗi oan khó giãi bày

Mỗi ngày, chị bán được hơn 200 tờ vé số. Cộng thêm những hộp sữa, gói bánh và tình thương của cộng đồng, chị nghĩ mình có thể một mình nuôi hai con mà không cần chồng. Tuy nhiên, vì con trai chị có nết ngủ say, đôi lúc được mẹ địu hay bế trên tay đi bán vé số mà thằng bé ngủ ngon, không cựa quậy nên nhiều người lầm tưởng chị cho con uống thuốc ngủ, lợi dụng tình thương của mọi người, khiến chị buồn, uất nghẹn.

"Tôi khuyên cô Thoa rằng số người nghĩ sai sự thật ấy rất ít trong vô vàn những người tốt đã giúp đỡ hai mẹ con, nên con đừng buồn lòng. Nếu ai có nói như thế thì bảo người ta cứ việc đến đây quan sát một buổi. Thằng bé ngủ nhiều, nhưng cũng chơi nhiều, rất ngoan ngoãn", ông Tuấn nói.

Chị Thoa cảm thấy hài lòng với cuộc sống một mình nuôi con (Ảnh: Diệp Phan).

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn chưa ngừng thử thách người mẹ. Mới đây, chị bị một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đến hỏi mua vé số rồi nhờ đi mua nước. Cả tin, chị giao xấp vé gần 200 tờ cho người phụ nữ cầm, vừa quay đi mua nước thì kẻ lừa đảo "nẫng" tập vé đã lên xe chạy mất.

Hôm đó, ông Tuấn và một số nhân viên trong cửa hàng thương tình đã góp mỗi người vài chục nghìn tặng chị Thoa. Sau khi câu chuyện về người mẹ bất hạnh được chia sẻ lên mạng xã hội, một người tốt đã bất ngờ tặng lại chị 2 triệu đồng để làm vốn lấy vé số bán tiếp.

Mấy hôm trước, chị Thoa được một người mẹ trẻ tặng chiếc ghế để em bé nằm ngủ thay vì phải bế trên tay hay địu suốt buổi. Vậy là chị đặt con nằm sát cửa tiệm, còn mình thì đứng bán. Tới giờ con thức dậy, chị pha sữa cho con uống rồi lại chơi đùa với con.

"May mắn, con chưa bị bệnh lần nào. Tôi chỉ sợ trời mưa thì bán ế, mẹ con về muộn thì lạnh", chị cho hay.

Chị Thoa cho biết, tài sản lớn nhất của mình là các con, chị mong có đủ sức khỏe để bán vé số nuôi con (Ảnh: Diệp Phan).

Buổi tối, trời mưa lớn, dù đã cố nép mình hết sức vào mái hiên nhưng mưa vẫn tạt vào, ướt chiếc quần dài của con. Vì chuyển đi đột ngột, chị không kịp mang theo nhiều quần áo, đồ đạc. Chị sẽ cố gắng dành dụm ít tiền mua chiếc bếp gas và bộ nồi để cơm nước cho hai con được chu đáo. Vừa rồi để dành được hơn 1 triệu, chị Thoa bồng con đến bệnh viện Hoàn Hảo, TP Dĩ An nơi bé chào đời nhờ lục lại hồ sơ để tiêm ngừa cho con. Mũi vắc xin 6 trong 1 thay vì 2 tháng đã phải tiêm nhắc thì bé Sumo mới được tiêm khi đã tròn 8 tháng tuổi.

"Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe và chồng để mẹ con tôi được yên ổn đi bán vé số nuôi con lớn đến 18 - 20 tuổi là mãn nguyện, không còn cầu mong gì hơn nữa", chị Thoa cho biết

10/06/2022